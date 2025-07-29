Yabancı ilgisi hem tabanı hem zirveyi hareketlendirdi

Tabanda yabancı ilgisi artıyor.Horoz Lojistik, ICU Girişim ve Şeker Yatırım gibi yabancı oranı düşük hisselere bir haftada 4 puanı aşan girişler gözlendi. Özellikle lojistik, girişim sermayesi ve gıda sektörlerdeki hisselere yönelen ilgi, yeni pozisyon alınan alanlara işaret ediyor. Emlak Konut’ta da yabancı payı 3,5 puanın üzerinde arttı ve şirket yeniden takip listelerine girdi.

Temkinli artışlar var

Güçlü yabancı tabanı bulunan Ray Sigorta, Coca Cola, Turkcell ve TAV’da yabancı alımları devam etti. Artışlar sınırlı kalmakla birlikte, bu hisselerdeki ilginin sürdürülebilir olduğunu gösteriyor. Bu tür hisselerdeki küçük artışlar dahi toplam hareketi etkileyebiliyor.

Eş zamanlı girişler öne çıkıyor

Yabancı yatırımcı sadece birkaç sektöre değil, aynı anda birçok alana yayılarak pozisyon alıyor. Sigortadan enerjiye, içecekten otomotive kadar geniş bir yelpazede girişler yaşandı. Bu dağılım, tek bir temaya bağlı kalmadan çeşitlendirilmiş portföy tercihine işaret ediyor.

Dipte fırsat arayışı

Yüksek paya sahip hisselerdeki artışlar istikrarın göstergesi olarak öne çıkarken, daha düşük seviyede olan hisselerdeki sert yükselişler fırsat arayışı olarak yorumlanıyor. Bu ayrım, yabancı yatırımcının hem koruma hem büyüme stratejisini aynı anda izlediğini gösteriyor. Yabancı yatırımcı yönünü sadece zirveye değil, potansiyel taşıyan yeni hikâyelere de çeviriyor.

ZEYNEP’E SOR

YENİDEN DEĞERLEME Mİ, DEĞERLEME DÜŞÜŞÜ MÜ?

Yeniden değerleme; özsermaye artışı, gerçeğe yakın bilançolar, güven, kredi olanağı. Vergi riskleri, sürdürülebilir olmayan artış, gerçekleşmemiş kâr.

Değerleme düşüşü; gerçekçilik, zararın önlenmesi, muhafazakâr yaklaşım, şeff afl ık. Özsermaye azalışı, satış baskısı, güvenin zedelenme olasılığı.

Endeks kapsamına girmesi tek başına yeterli değil. Kâra geçtiğini gözlemek daha önemli

İpek Enerji’nin BIST 100 Endeksi’ne alınmasına rağmen fiyatı neden hala düşük duruyor? / Tahir Kaya

Tahir, bir hissenin BIST 100 Endeksi’ne dahil edilmesiyle teorik olarak hisseye olan ilgi ve görünürlüğün artırması beklenen bir durumdur. Ancak bu tür endeks değişikliklerinin tek başına fiyata yansıması her zaman mümkün olmaz. Yatırımcıların genel piyasa algısı, sektör dinamikleri ve şirketin finansal görünümü gibi birçok değişkenle birlikte değerlendirilmeli. Öte yandan yılbaşından bu yana İpek Enerji %20,52’lik bir yükseliş gösterirken aynı sürede endeksin performansı %8 seviyesinde kaldı. Bu itibarla hissenin endeksten daha iyi bir gelişim kaydettiğini not etmek gerekir. Şirketin zarardan kurtulması ise ilgiyi destekleyecektir.

İştirakinin yarı oranda payı olduğu konsorsiyum önemli bir ihaleyi kazandı. Geliri artacak

Gülermak’ın Polonya’da aldığı ihalenin kâra etkisinin ne düzeyde olmasını bekliyorsunuz? / Osman Uçar

Osman, yurt dışı altyapı ihaleleri, Türk inşaat şirketleri açısından hem döviz bazlı gelir elde etme hem de global ölçekte referans projelerle prestij kazanma imkânı vermekte. Bu bağlamda Gülermak İnşaat’ın bağlı ortaklığı Gülermak S.A. aracılığıyla Polonya’da kazandığı yaklaşık 22,96 milyar TL tutarındaki demiryolu ve tünel yapım ihalesi, şirketin ölçeği açısından ciddi bir büyüklüğe işaret ediyor. Konsorsiyum içindeki %50 payı dikkate alındığında Gülermak’a düşen iş hacmi yaklaşık 11,48 milyar TL olacak. Tutar, firmanın 2024 cirosunun %33,27’sine denk geliyor. Firmanın bu işten kaynaklı yeni iş alma kabiliyeti de güçlenecektir.

YATIRIM FONLARI

Garanti Portföy’ün GZV fonu, sürdürülebilirlik temasıyla kazanç sağlamaya çalışıyor

ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (GZV), sürdürülebilirlik ve ESG kriterlerine odaklı yatırım anlayışıyla öne çıkıyor. Fonun toplam varlıklarının ağırlıklı kısmı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve küresel ESG temalı fon sepetlerine ayrılmış durumda. Portföyün %64’ü yabancı borsa yatırım fonlarına, %24’ü yerli yatırım fonlarına ve geri kalanı kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirilmiş. Toplam büyüklüğü 85,7 milyon TL olan fon, 1.561 yatırımcıyla sınırlı bir kitleye hitap ediyor. Stratejisi, çevresel ve sosyal sorumluluk bilinci artan küresel yatırım eğilimleriyle paralellik gösteriyor. Yılbaşından bu yana %23,47 getiri sağlayan GZV, uzun vadede hem kazanç hem etik sorumluluk perspektifiyle hareket ediyor. Sorumlu yatırım anlayışını önemseyenlere hitap ediyor.

TAHVİL

Tam Finans, TLREF+%4,25 faizden tahvil ihraç etti

Tam Finans, nitelikli yatırımcılara 28 Temmuz 2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%4,25 olarak belirlendi. 371 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 3 Ağustos 2026 olacak.

TLREF+%4,25 YILLIK FAİZ

25Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,84 seviyesinde bulunuyor. Tam Finans’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %4,25 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSTAMF82613 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ANEL ELEKTRİK

Yeniden yapılandırma süreci devam ediyor. Varılan mutabakat ile görüşmeler eylüle uzatıldı

Europap Tezol Kağıt’ın İzmir- Torbalı’daki üretim tesisine ait geri dönüşüm kağıt stoklarının bulunduğu açık alanda 21 Temmuz günü yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken üretim tesisine ulaşmadan önlendiği belirtildi. Böylece şirket açısından önemli bir riskin büyümeden kontrol altına alınması sağlandı. Firmanın yaptığı açıklamada, ilk tespitlere göre 4000 tonluk stok alanının yaklaşık 2500 ton geri dönüşümlük kağıdın zarar gördüğü belirtildi. Söz konusu durum, şirketin hammadde stoğunda dikkate değer bir kayıp anlamına gelse de üretim faaliyeti etkilenmedi. Öte yandan bu kaybın tedarik zinciri üzerindeki etkisi, stokların ne kadar sürede yeniden ikame edileceği ile doğrudan ilişkili olacak. Hasar tespit ve sigorta sürecinin tamamlanması bu açıdan önemli.

AVRUPA YATIRIM HOL.

Afyon’da iştiraki üzerinden iki GES alıyor. Devir için kurumlara gerekli başvuruyu yaptı

Yenilenebilir enerji yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda Avrupa Yatırım Holding, Bolvadin’de iki GES’i satın alıyor. Alım, holdingin %100 bağlı ortaklığı AVREN Enerji’nin alt iştiraki ALS Yenilenebilir Enerji üzerinden gerçekleştiriliyor. 1,06 MWp kapasiteli Kırkgöz Enerji için 46 milyon TL, yine 1,06 MWp kapasiteli Karahisar Enerji için de 45 milyon TL bedelle devir sözleşmeleri imzalandı. Toplamda 91 milyon TL tutarındaki bu yatırım, halihazırda kurulu ve faal durumdaki iki santralin ekipman, makine ve tüm varlıklarıyla devrini içeriyor. Satış bedelleri peşin olarak ödenirken tek sahada 2,12 MWp toplam kurulu güç portföye sahip olacak. Alım, portföyünü büyütecek. Her iki GES’in devri için ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınmasına dair süreç başlatıldı.

ENERYA ENREJİ

İştiraki sözleşmeyi imzalayarak süreci resmileştirdi. Enerji dışında da büyümeyi hedefliyor

Enerya Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri, Eti Maden tarafından düzenlenen Balıkesir Sındırgı’daki maden sahasının arama ve işletme ihalesinde en yüksek rödövans teklifini vererek ihaleyi kazandı. 21 Temmuz günü Eti Maden ile sözleşme imzalanarak süreç resmileşti. Söz konusu saha, altın, gümüş, bakır gibi değerli metal potansiyeli barındırıyor. İştirak, arama faaliyetleri sonrası sahanın ekonomik rezerv potansiyelini tespit edecek. Bu süreç tamamlandığında, işletme hakkı da devreye girecek ve elde edilecek gelir üzerinden belirli oran Eti Maden’e aktarılacak. Henüz rezerv miktarı netleşmemiş olsa da, Sındırgı bölgesi geçmiş yıllarda jeolojik yapısıyla dikkat çeken bir altın kuşağında yer alıyor. Enerya, madencilikte de büyümek istiyor