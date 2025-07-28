Piyasanın yönü 15 hissenin elinde

BIST 30 Endeksi, borsada ağırlığı en bariz hissedilen endeks olurken kapsamında yer alan 15 hisse, piyasanın yönünü tayin etmede öne çıkıyor. Bunlar arasında Aselsan, Bim, Türk Hava Yolları ve Akbank, endekste %26,05 ile en yüksek ağırlığa sahip ilk dört hisse arasında yer alıyor. Aselsan %7’ye yakın payla listenin başında yer alırken, onu Bim ve THY takip ediyor. Bu şirketler, hem sektör liderliği hem de piyasa büyüklüğü açısından BIST 30’un lokomotifi konumunda bulunuyor.

Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası gibi bankalar ilk 15 içerisinde ciddi paylara sahip. Bu da endekste bankacılık sektörünün ağırlığını artırıyor. Faiz kararları, kredi büyümesi ve sektör kârlılığı gibi gelişmeler bu hisseler vasıtasıyla doğrudan endeksi etkiliyor.

Sanayi ve ulaştırma hisseleri de güçlü

Tüpraş, Ereğli, Ford Otosan ve Pegasus gibi sanayi ve ulaştırma şirketleri de ilk 15’te yer alıyor. Bu hisselerin varlıkları, endekste sanayi performansının da önemli bir belirleyici olduğunu gösteriyor. Özellikle döviz geliri yüksek ve ihracat ağırlıklı şirketlerin endeks etkisi artmış görünüyor.

Holdingler ve iletişim sektörü destekliyor

Koç Holding ve Sabancı Holding’in yanı sıra Turkcell gibi iletişim devleri de üst sıralarda yer alıyor. Bu şirketler, hem defansif yapılarıyla hem de düzenli nakit akışlarıyla yatırımcı ilgisini çekiyor. Endeksin dengeli bir görünüm sunmasında bu hisselerin rolü yüksek. Endeksin yönünü merak edenler, ağırlığı yüksek hisselerden işaret alabilir.

ZEYNEP’E SOR

NET SATIŞ BÜYÜMESİ Mİ, NET KAR BÜYÜMESİ Mİ?

Net satış büyümesi; büyüme potansiyeli, finansal genişleme, sektörel avantaj. Kârlılık belirsizliği, fiyatlama baskısı, sürdürülebilirlik riski.

Net kar büyümesi; temettü gücü, kârlılık odaklı, finansal sağlamlık, risk azaltımı. Tek seferlik gelir etkisi, muhasebe manipülasyonu, temettü beklentisi.

Altı aylıkta hem gelirini hem de kârını büyüttü. Sektörde güçlü konumunu sürdürüyor

Türkiye Sigorta’nın sektördeki konumu ve ağırlığı nedir? Bilgi alabilir miyim? / Hasan Batur

Hasan, Türkiye Sigorta yılın ilk yarısında gelirini %44 dönem sonu net kârını ise %43 büyüttü. Yüzde 14 pazar payı ile sektörde lider konumunu sürdürüyor. Motor dışı segmentte ise %27 gibi dikkat çekici bir oranla faaliyet gösteriyor. 6 milyonu aşkın müşteri tabanıyla acente, banka ve PTT gibi çok kanallı dağıtım yapısı, kurumsal ölçek açısından ciddi bir üstünlük sağlamasına imkan veriyor. İkinci çeyrekte hasar maliyetlerinin beklentilerin altında kalması şirketin teknik kârlılığına olumlu yansımasını sağladı. Firmanın yatırım portföyü ise yıl başına göre %30 reel artışla 70 milyar TL’ye ulaşırken, yönetilen varlıkların getirisi de %42 oldu.

İştiraki üzerinden GES projesini geliştiriyor. Maliyetini azaltırken gelir de elde etmek istiyor

1000 Yatırımlar Holding’in iştirakinin ES yatırımı hangi aşamada? / Burak Canan

Burak, firmaların yenlenebilir enerji alanındaki yatırımları, kendi tüketimlerini karşılama, bağımsız enerji üretimi sağlama ve orta-uzun vadeli maliyet avantajı elde etme gibi hedefl erle öne çıkabilmekte. 1000 Yatırımlar Holding de bu çerçevede hareket ediyor. Şirketin iştiraki Altay Yenilenebilir Enerji, 14,9 mW kapasiteli GES yatırımı için yerli bir firma ile sözleşme imzaladı. Projenin 7 mW’lık kısmı Antalya’da, 7,9 mW’lık kısmı ise Nevşehir’de kurulacak. Her iki santral için hedeflenen işletmeye geçiş tarihi 2026’nın ilk çeyreği. Şirketin bu yatırımla elektrik maliyetini azaltılırken gelir yaratmayı da hedefl ediği gözleniyor.

YATIRIM FONLARI

AK Portföy’ün ADE fonu, mutlak getiri stratejisiyle son bir yılda %60 getiri sağladı

Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (ADE), uzun vadeli yatırım stratejisiyle öne çıkan bir yatırım aracı. Portföyü ağırlıklı olarak borsada işlem gören hisselerden (%53) oluşurken, kalan kısımda ters repo (%16), yatırım fonları (%10), özel sektör tahvili (%6) ve türev araçlar yer alıyor. Yaklaşık %3,53 doluluk oranı ve %0,80 pazar payına sahip fon, 489,8 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşmış durumda. Aktif varlık yönetimi prensibiyle şekillenen strateji, makroekonomik gelişmelerin fiyatlara etkisini öngörerek pozisyon almayı hedefl iyor. ADE, son 1 yılda %59,75 ve yılbaşından bu yana da %31,15’lik performans sağladı. Fonun risk düzeyi 3 ve uzun vadeli yatırımcılar için getiri hedefiyle hareket ediyor. Değişken piyasa koşullarında yön arayan yatırımcılar için alternatif sunuyor.

TAHVİL

Aktif Yatırım Bankası, %52,54 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Qktif Yatırım Bankası, 25 Temmuz 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 7.000.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47, bileşik faizi ise %52,54’e denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %23,44 olacak.

%47 YILLIK BASİT FAİZ

25 Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,84 seviyesinde bulunuyor. Aktif Yatırım Bankası çıkardığı bononun yıllık %47 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 4,16 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 25.07.2025 olurken vade tarihi 23.01.2026 olacak. Piyasada TRFAKYB12628 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EUROPAP TEZOL K.

Geri dönüşüm kağıt stoklarının olduğu alanda yangın çıktı. 2500 ton stok zarar gördü

Europap Tezol Kağıt’ın İzmir- Torbalı’daki üretim tesisine ait geri dönüşüm kağıt stoklarının bulunduğu açık alanda 21 Temmuz günü yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken üretim tesisine ulaşmadan önlendiği belirtildi. Böylece şirket açısından önemli bir riskin büyümeden kontrol altına alınması sağlandı. Firmanın yaptığı açıklamada, ilk tespitlere göre 4000 tonluk stok alanının yaklaşık 2500 ton geri dönüşümlük kağıdın zarar gördüğü belirtildi. Söz konusu durum, şirketin hammadde stoğunda dikkate değer bir kayıp anlamına gelse de üretim faaliyeti etkilenmedi. Öte yandan bu kaybın tedarik zinciri üzerindeki etkisi, stokların ne kadar sürede yeniden ikame edileceği ile doğrudan ilişkili olacak. Hasar tespit ve sigorta sürecinin tamamlanması bu açıdan önemli.

EMLAK KONUT GMYO

Gayrimenkul sertifikası ihracı yapılacak. Yatırımcılar küçük birikimlerle konut alabilecek

Emlak Konut GMYO’nun, TOKİ ile iş birliği içinde geliştirdiği İstanbul Başakşehir’deki “Damla Kent Projesi” için başvurusu yapılan gayrimenkul sertifikası ihracı, SPK’dan onay aldı. Sertifikalar yalnızca konut niteliğindeki bağımsız bölümleri kapsıyor; ticari üniteler hariç tutuldu. İlk etapta A Etabı için planlanan ihraç, 1.540 bağımsız bölüm karşılığı toplam 14,6 milyar TL değerinde sertifikaları içeriyor. Her bir sertifikanın fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi. Talebinin yüksek olması halinde ek satış hakkı da devreye girebilecek. Sertifikaların katılım finans esaslarına uygun olduğu belirtildi. Sertifika ihracı, bireysel yatırımcılara doğrudan konut projelerine küçük tutarlarla katılma fırsatı verirken Emlak Konut da alternatif finansman elde edebilecek.

PARK ELEKTRİK

İştiraki linyit ruhsatını 2035’e kadar uzattı. Kömüre dayalı enerji üretimine devam ediyor

Park Elektrik’in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim, Ilgın’daki linyit sahasının işletme ruhsatını Eylül 2035’e kadar uzattı. Saha, rödovans usulüyle işletiliyor. Yeni düzenlemeyle iştirak, sahada üretim yapmaya devam edecek. Ilgın sahası, şirketin yerli kömüre dayalı enerji üretim kapasitesini desteklemesi açısından önemli. Rödovans modeli, operasyonel riski azaltırken nakit akışını belirli bir düzeyde güvence altına alıyor. Uzatma, Park Elektrik’in enerji segmentindeki varlığının sürdürülebilirliğini destekliyor. Uzatılan süreyle birlikte, bölgede yapılabilecek ek yatırım veya kapasite artırımı ihtimalleri de gündeme gelebilir. Ancak kömür temelli üretim modelinin uzun vadede çevresel ve finansal baskılara karşı daha kırılgan olduğu unutulmamalı.