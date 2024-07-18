Borsanın büyükleri defter değerinin altında

Borsanın büyük şirketleri defter değerinin altında işlem görüyor. Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik ve Şişe Cam’ın piyasa değeri özkaynaklarının altında bulunuyor.



Borsadaki bazı büyük şirketlerin piyasa değeri, defter değerlerinin altında işlem görüyor. Bu durum, potansiyel yatırım fırsatı sağlayabilir. Bu şirketleri daha yakından incelemekte fayda var.

Yüksek piyasa değeri, düşük defter değeri

Öncelikle, piyasa değeri 150 milyar TL'nin üzerinde olan şirketlere bakalım. Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik ve Şişe Cam bu gruba giriyor. Söz konusu şirketler büyük piyasa değerlerine rağmen defter değerlerinin altında işlem görüyor ve yabancı yatırımcılar için de cazip seçenekler arasında öne çıkıyor.

Piyasa Değeri 20 ila 50 milyar TL arasında olup defter değeri düşükler

Piyasa değeri 20 ile 50 milyar TL arasında olan şirketlerden Doğan Holding, Alarko Holding, Emlak Konut GMYO, Eczacıbaşı İlaç, Zorlu Enerji, Vestel, Kardemir (D) ve Tekfen Holding bulunuyor. Bu şirketler defter değerlerinin altında işlem görüyor. Orta ölçekli yatırımcılar için ilgi çekici olabilirler.

Piyasa Değeri 20 milyarın altında olan PD/DD düşükler

Piyasa değeri 20 milyar TL'nin altında olup defter değeri düşük şirketler arasında İş GMYO, Çan2 Termik, Bera Holding, Odaş Elektrik ve Akfen GMYO yer alıyor. Bu şirketler daha küçük piyasa değerlerine sahip olsalar da defter değerlerinin altında işlem görmeleri sebebiyle yatırım fırsatları sunabilmekte.

Potansiyel fırsatları değerlendirmek isteyen yatırımcılar açısından defter değerinin altında olan şirketler, referans kaynağı olma özelliği taşıyor.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

İş GMYO (#ISGYO): 10 gündür yükseliyor. Son bir ayda %14,49 yükseldi.

Uşak Seramik (#USAK ): 9 gündür yükseliyor. Son bir ayda %110,40 yükseldi.

Sinpaş GMYO (#SNGYO): 6 gündür yükseliyor. Son bir ayda %27,15 yükseldi.

Martı GMYO (#MRGYO): 6 gündür yükseliyor. Son bir ayda %9,12 yükseldi.

Alves Kablo (#ALVES): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %30,32 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Tofaş Oto. Fab. (#TOASO): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %3,88 geriledi.

Rodrigo Tekstil (#RODRG): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %21,58 geriledi.

Karel Elektronik (#KAREL): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %4,19 geriledi.

Innosa Teknoloji (#UZERB): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,55 geriledi.

Etiler Gıda (#ETILR): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,14 geriledi.

NE OLDU?

Türkiye genelinde haziran ayında 79 bin 313 konut satıldı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu arttı.

TSKB iki kurumdan 100 milyon euro kredi sağladı.

Euro/dolar paritesi Mart'tan beri en yüksek seviyede: 1,093.

Alman imalat sanayisinde birikmiş siparişler 5 aydır daralıyor.

NE OLACAK?

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku verileri izlenecek.

Japonya Dış Denge açıklanacak.

İngiltere İşsizlik Oranı takip edilecek.

Euro Bölgesi ECB Faiz Kararı izlenecek.

ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları takip edilecek.

ZEYNEP’E SOR

HALKA ARZ MI, ÖZEL PLASMAN MI?

Halka Arz; büyüme, genişleme ve finansman kaynağı, likidite imkanı, tanınırlık ve itibar artışı. Maliyet, artan yükümlülükler, kontrol kaybı olasılığı, piyasa baskısı.

Özel Plasman; hız ve esneklik, düşük maliyet, kontrolün korunması, hedef yatırımcı odaklı, Sınırlı likidite ve sermaye artırımı, düşük tanınırlık, yüksek beklenti.

Güçlü ve kurumsal yapıdaki şirketlerde fiyat yukarı yönlüdür. Ancak hareketi dengeli ve yavaştır

Kaç aydır Enka İnşaat'ı takip ediyorum. Doğru dürüst bir getirisi yok. Sebebini neye bağlıyorsunuz? / Onur Özcan

Onur, özellikle güçlü ve kurumsal firmaların fiyat hareketleri olağanüstü durumlar olmadığı sürece ani ve sert ivmelenmeler sergilemez. Bu tür şirketlerin hisseleri, firmanın kendisi gibi oturmuş bir yapıya sahiptir. Buna bağlı olarak hareketi de ağır ve dengeli olur. Ancak firma büyüyen bir yapıya sahip olmasından ötürü yönelimi hep yukarıdır. Bu itibarla genç ve atak firmalarda olduğu gibi bu hisselerde ani sıçramamalar beklenmemeli. Daha ziyade yüksek riskli borsa alanında güvenli liman fonksiyonu görür. Güvenli olmasının neticesinde de hareketleri daha dengeli bir seyir izler.

Enka İnşaat, geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını kayda değer oranda artırdı. Açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise gelirdeki artış hızının %4 seviyesinde gerçekleştiği gözleniyor. Dönem sonu kârdaki artış ise %23 oranında gerçekleşti. Enka, hem yurt içinde hem de yurt dışında yüksek hacimli işler alabiliyor. Bu çerçevede nisan ayında Tüpraş’tan 175 milyon dolarlık İzmit ve İzmir’deki tesisleriyle alakalı ve mayıs ayında da Libya Elektrik Şirketinden dan 880 milyon euroluk enerji santrali yapım işini aldı. Hissede, Tara Ailesinin zaman zaman alım yönlü işlemleri bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl gelirleri düştü. Bu yılın ilk çeyreğinde de düşüş sürdü. Gelirlerini toparlamalı

Odaş’ın fiyat seyrini nasıl görüyorsunuz? Yaşananlar fiyat düzeltmesi mi yoksa trend değişikliği mi? / Hikmet Genç

Hikmet, borsada farklı yaklaşım tarzı ve yöntemleriyle yatırımcılar hareket ederek kazançlarını büyütebilmekteler. Teknik analiz de bu yöntemlerden biridir. Özellikle de kısa süreli fiyat hareketlerinden istifade edebilmek gayesiyle yatırımcılar teknik gösterge ve grafiklerden yararlanıp ileriye dönük fiyat hareketini tespit etmeye çalışırlar. Trend, destek veya direnç gibi kavramlar sıklıkla kullandıkları teknik göstergelerdir. Uzun vadeli yaklaşımda bulunan yatırımcı ise merkeze şirketin mali yapısını alır. Gelir ve kârda önemli bir değişim yoksa teknik göstergeleri göz ardı eder.

Odaş, uzun süre yatayda dalgalı bir seyir izledikten sonra 2022’de güçlü bir çıkış sergiledi. Kasım 2022’de 12,66 TL’ye kadar çıktı ve bundan sonra zirvede dalgalı bir seyir yaşadı. Bu yılın başında ise dalgalanmanın iyice sıkıştığı görülüyor. Hisse, 7 TL ile 11 TL arasında gidip geliyor. Firma ise geçtiğimiz yıl gelirlerinde %53’e varan bir düşüş yaşarken yatırım faaliyetleri kaleminden elde ettiği gelirle kârını artırabildi. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında da gelirdeki düşüş devam etti ve %44’lük gerileme gözlendi. Şirketin gelirlerinde yaşadığı düşüşü toparlaması şart.

YATIRIM FONLARI

BIST 100 Dışı hisselere yatırım yapan fonlar yatırımcıların takibinde. Yılbaşından bu yana yüzde 46 üzeri getiri sağlayan bu fonların yıllık getirileri ise yüzde 90’ın üzerinde bulunuyor. Toplam 5 milyar 720 milyon TL’lik bir portföy değerine sahip olan bu fonların yatırımcı sayıları da düşük. Bu kategoride toplam 7 yatırım fonu var.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilik fonlarında yüksek getiriler oluştu. Son bir yılda yüzde 100 üzeri getiri sağlayan emeklilik fonları yatırımcılar için önemli bir seçenek. İş Portföy, yönetimindeki Axa Hayat ve Emeklilik Fonu yıllık %172,65, Anadolu Hayat Emeklilik Fonu ise %156,19 getiri sağladı. Bu fonlar, yüksek performanslarıyla dikkat çekiyor. Ak Portföy, AgeSA Hayat ve Emeklilik Fonu ile %145,31 getiri elde etti. Bu fon, enflasyon üzeri getiri sağladı. Teb Portföy, BNP Paribas Cardif ve NN Hayat Emeklilik Fonları ile %140,86 ve %140,84 getiri oranlarıyla yüksek performans gösterdi.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve TLREF’in

Seyri Dolar kuru 33,09 TL seviyesinde. Son hareketi ile 33’ün üzerine yerleşiyor. TLREF ise 48,43’te bulunuyor. TLREF’in gerilemeye başlaması ile birlikte kur da hareketlendi. Önümüzdeki dönemde faizlerde gerileme eğiliminin olması kademeli olarak dolar/TL’yi güçlendirecektir.

TAHVİL

Global Yatırım Holding, %65,69 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Global Yatırım Holding, 16-17 Temmuz 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam planlanan tutarı 160.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %54 olurken, bileşik faizi de %65,69’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 96 gün vadeli olup ödeme tarihi 22.10.2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %14,20 olacak.

%54 YILLIK FAİZ

Diğer taraftan 16 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,44 seviyesinde bulunuyor. Global Yatırım Holding’in çıkardığı bononun yıllık %54 basit faiz oranı, TLREF’in 5,56 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFGLMDE2419 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MARTI GYO

Bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu. Ortakları %190 bedelsiz hisse alacak

Martı GYO, %190 oranında bedelsiz sermaye artırıma gidecek. SPK’nın izin vermesi sonrası da mevcut 376.200.000 TL olan sermayesini 1.090.980.000 TL’ye yükseltecek. Artırılacak tutarın 714.780.000 TL’si iç kaynaklardan, Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından karşılanacak.

Şirket, bedelsiz sermaye artırımını tamamlaması için SPK’ya gerekli başvuruyu yaptı. Alınacak izin çerçevesinde, sermaye artırımı tamamlanacak. Martı GYO, geçmiş yıllarda 3 defa sermaye artırımında bulundu. Biri bedelsiz ikisi bedelli şeklinde gerçekleşti. Bedellilerden ise biri tahsisli şeklinde gerçekleşmişti. Şirket 2011’den bu yana sadece iki defa nakit temettü ödemesinde bulundu.

MİA TEKNOLOJİ

Nato’nun ihalesini kazandı. Projenin büyüklüğü nedeniyle tören olacak. Şirket prestij kazandı

Mia Teknoloji'nin %70 ortağı olduğu iş ortaklığı, NATO Communications and Information Agency (NCIA) tarafından açılan ihaleyi kazandı. İhale kapsamında İngiltere, Hollanda ve Yunanistan'da toplam 13 lokasyonda HF ve UHF telsiz istasyonları kurulacak ve çalışır vaziyette teslim edilecek. Sözleşme imzalanması için iş ortaklığı, NCIA Merkezine davet edildi.

Projenin mali yönüyle ilgili bilgi, sözleşmenin imzalanmasından sonrasına bırakıldı. Mia Teknoloji’nin, NATO gibi büyük bir kuruluşla işbirliği yapması, güvenilirliğini ve teknolojik yetkinliğini göstermesi açısından önemli. Bu durum şirketin büyüme potansiyelini de destekleyecek.

VERA KONSEPT GYO

Bedelsiz sermaye artırımına gitti. Hissedarlar payları oranında bedelsiz hisse alacak

Vera Konsept GYO, %300 bedelsiz sermaye artırımına gitti. Mevcut 205.000.000 TL olan sermayesini 820.000.000 TL’ye yükseltti. Artırılan tutarın 615.000.000 TL’si iç kaynaklardan karşılanacak. Sermaye artırım tarihinden bir gün önce hisseyi alanlar bedelsiz hisse hakkından yararlanacak.

Bedelsiz hisseler, yatırımcıların hesabına 19.07.2024 günü geçecek. Ekim 2023’te halka açılan Vera Konsept GYO, borsaya geldikten sonra ilk defa sermaye artırımına gitti. Şirkete ait hisseler geçtiğimiz mart ayında en yüksek 66 TL’ye kadar yükselirken sonrasında gelen satışlarla birlikte geriledi. Son günlerde ise hisseye yönelik bir ilgi artışı söz konusu. Bu da fiyatı destekliyor

ÖZYAŞAR TEL

Aldığı yeni işleri yatırımcısıyla paylaştı. Teslimatları eylül ayına kadar tamamlayacak

Özyaşar Tel, yüksek katma değerli ürün grubu kapsamında iç piyasada 1.852.800 dolar ve yurtdışında 1.234.000 dolar tutarında yeni iş anlaşmaları imzaladı. Sevkiyatları eylül ayına kadar tamamlamayı planlıyor. İki siparişin toplam tutarı güncel kurdan yaklaşık 102,1 milyon TL’ye denk geliyor.

Şirket, ayrıca Adana'da faaliyet gösteren Çokyaşar Tel Örme’nin iki farklı müşterisinden toplam 1.955.000 euro değerinde yeni sipariş aldığını bildirdi. Firmanın Çokyaşar Tel Örme’nin sermayesinde ne kadar paya sahip olduğuyla ilgili bilgi paylaşımı olmadı. Şirket, 2024 ilk çeyrek mali tablolarında gelirini %19 gerileterek 1,3 milyar TL’ye düşürdü. Dönem sonunda kârını %39 azalttı.

MARMARİS ALTINYUNUS

Önem verdiği projeyi mahkeme iptal etti. Proje belirsizliğe girdi. Yasal süreç devam ediyor

Marmaris Altınyunus, Divan Talya Oteli'nin yeniden yapımı ve Konferans Merkezi'nin yenilenmesi projesiyle ilgili Antalya İdare Mahkemesi'nin iptal kararı verdiğini duyurdu. Mahkeme, açılan davada Nazım İmar Planı iptali talebini reddederken, Uygulama İmar Planı ve buna bağlı inşaat ruhsatının iptalini kabul etti. Karar, henüz Marmaris Altunyunus’a tebliğ edilmedi.

Mahkemenin kararı ile birlikte Marmaris Altunyunus’un projeyi nasıl ilerleteceği konusunda belirsizlik gündeme geldi. Davada muhatap taraf belediye ile şirketin, aleyhe gelen bu kararı istinaf etmesi bekleniyor. Projenin geleceği ise hukuki sürecin ilerleyişine göre şekillenecek.