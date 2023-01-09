Brezilya'da Lula iş başı yaptı!

Latin Amerika kıtasında insandan ve demokrasiden yana ülke sayısı 8’e yükseldi. Brezilya’da başkan seçilen Lula, bölgede yeni bir dönemin sayfasını oluşturuyor.

Brezilya’nın 3. kez devlet başkanlığını üstlenen 77. yaşındaki Lula da Silva’nın kırık ama coşkulu sözlerini okurken etkilenmemek mümkün değildi: Açlığın bu ülkeye geri dönmesi korkunçtur… Dikkatimi çekti, Lula konuşmasında para ve puldan çok 2 farklı noktaya dikkat çekti:

1-Ülkem insanı bölündü, bu nefret dilini yok edeceğim.

2-İnsanların gelecek umudu kalmadı, umudu aşılacağım.

Topraklarıyla dünyanın 5. büyük ülkesi, ‘’yağmur ormanları’’yla en bereketlisi olan ülkede Lula’nın elini bükecek iki konu var:

1- Rakamlar parlak değil. Devlet harcamaları milli gelirin %75‘ini oluşturuyor ama bütçe tam takır, kuru bakır. Üstelik enflasyon kıpırdamış, büyüme oranı çok düşük.

2- Brezilya Kongresi'nde İşçi Partili üye sayısı %12. Karar çıkarmak çok güç.

İşte bu noktada politik deneyin önemi ortaya çıkıyor: Lula vergilendirme yapısının çok kaçak yarattığını görerek bazılarının hemen tek bir isim altında toplanmasını istedi. Vergi beyanı incelemelerinden de çokca kaçağın çıkarılacağı açık. Kongrede desteği arttırmak için bakanlık sayısını hemen 37’ye çıkardı. Bununla ‘’al/ver politikası‘’ zeminini genişletti. Çevre Bakanı’ndan 45 gün içinde ülke kaynaklarını yönetecek yeni bir yönetmelik önerisi istedi, bu Amazon Ormanları’nın korunmasını sağlayacak. Bolsonaro döneminde verilen tüm maden ruhsatlarını iptal etti. Bireysel silahlanmada yükselişe yol açan ‘’herkese silah ruhsatı‘’ uygulaması yok edildi.

Brezilya insanlığın yeni ‘’deney kutusu‘’. Latin Amerika kıtasında insandan ve demokrasiden yana ülke sayısı 8’e yükseldi. İnsanlığın inişli-çıkışlı halini bu kıta üstünden okumak ve izlemek mümkün. Latin Dünyası, insanoğlunun umut dolu olmasının neler yaratabileceğinin örneği oluyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

ABD Kongresi’nin güç bela başkanını seçmesi Cumhuriyetçilerin ne denli bölünmüş olduğunu ortaya çıkardı.