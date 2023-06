Bu haftanın gündemi müzik

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 10 Haziran’da “perde” diyor

Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin sahneleyeceği altı etkinliğin yer alacağı 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali; yabancı konuk solist sanatçı, koreograf ve rejisörleri de ağırlayacak. Gala konseri ve dört büyük opera eserinin sahneye taşınacağı 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin açılışı; 10 Haziran Cumartesi akşamı düzenlenecek Gala Konser ile olacak. Konser; aryalardan napolitenlere, türkülerden şarkılara ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örneklerinin yer aldığı bir programla AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seslendirilecek. Solist sanatçılara Orkestra Şefi Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Kabataş iskelesinden Adalar’a bu kez “caz kalkacak!”



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği “Adalar’da Caz” festivali, 8 Haziran Perşembe günü saat 18.25’te Kabataş İskelesi’nden hareket edecek ada vapurunda başlayacak. Festivalde müzikseverlerle ilk buluşacak isim Sarp Maden Quartet olacak. Vapur Büyükada’ya vardığında ise saat 19.30’da Büyükada Atatürk Meydanı’nda müzikseverleri Önder Focan Aubergine (Patlıcan) Project karşılayacak. Ardından saat 20.30’da ise Mercan Dede sahnede olacak. “Adalar’da Caz”, 11 Haziran Pazar gününe kadar Büyükada Atatürk Meydanı, Çelik Gülersoy Kültür Merkezi, Heybeliada Pazar Yeri, Burgazada Eski İskele Meydanı ve Kınalıada İskele Meydanı’nda devam edecek.

8 Haziran’da başlayacak Ayvalık 9. AIMA Müzik Festivali’nin ilk konseri ücretsiz



Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından 2013 yılından beri düzenlenen ve Ayvalıklıları klasik müzik ve cazla buluşturan AIMA Müzik Festivali, dopdolu bir programla yaza giriyor. Bu yıl 8 Haziran - 24 Eylül tarihleri arasında Sabancı Vakfı desteğiyle gerçekleşecek olan festival, yaz aylarına yayılan toplam 12 konserle tamamlanacak.

51. İstanbul Müzik Festivali’nde bu hafta



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerinin sunulduğu gecede, festivalin bu yılki Onur Ödülü, üretimleriyle Türkiye çağdaş müziğine katkılarda bulunan besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu’ya, 2022 Aydın Gün Teşvik Ödülü 25 yaşındaki viyolonsel sanatçısı Umut Sağlam’a takdim edildi.

Törenin ardından festivalin açılışını şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki, 2019-2023 Festival Açılış Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası yaptı. Topluluk konserde son yılların aranan genç piyano dehalarından Jan Lisiecki’ye eşlik etti.



Festivalin bu haftaki programı ise şöyle:

Bu haberlerin ve köşemizdeki diğer haberlerin ayrıntıları için lütfen https://www.ekonomim.com/yasam-keyfi adresine geçiniz...

Rahmi M. Koç Müzesi’ne İtalya Yıldızı Nişanı



Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, İtalya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri güçlendiren gayretlerinden ötürü devlet madalyası ile ödüllendirildi. Törende Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu’na İtalya Büyükelçiliği tarafından “İtalya Yıldızı Nişanı” verildi ve şövalye unvanı aldı. Sofuoğlu, “Böylesi prestijli bir nişan ve unvana layık görüldüğüm için Rahmi M. Koç Müzeleri ve şahsım adına çok gururluyum. Kurucumuz sayın Rahmi M. Koç’a minnet ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür borçluyum” dedi.

69. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı töreni yapıldı



Edebiyatımızın usta kalemlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla Darüşşafaka Cemiyeti ve İş Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 69. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’nı kazanan Ayşegül Devecioğlu’na ödülü, düzenlenen törenle verildi. Devecioğlu’nun “Anatomi Dersi” (Metis Yayınları) kitabıyla layık görüldüğü ödülü, Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan takdim etti.

Restoran Haftası’nın 12’ncisi 25 Haziran’a dek sürüyor



Türkiye’nin ilk gastronomi festivali olan ve her yıl merakla beklenen Restoran Haftası, Hellmann’s ana sponsorluğunda Dude Table tarafından 12. kez düzenleniyor. Etkinlik, 25 Haziran tarihine kadar İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Ankara’da sürecek. Bu yıl, “Paylaşacak Çok Şey Var” sloganıyla “paylaşmak” temasını sahiplenen Restoran Haftası’nda sunulan menüler ile lezzet severlere hem lezzetin hem de paylaşmanın birlikte mümkün olduğu deneyimini yaşatmak hedefleniyor…

Four Seasons Sultanahmet’te Malatya mutfağı günleri



Tarihi Hacı Baba Et Lokantası Şefi Mehmet Zeki Saygı ve ekibinin katkılarıyla hazırlanan özel öğle ve akşam yemeği menülerinde Malatya’nın benzersiz yöresel lezzetleri 14-18 Haziran tarihleri arasında Four Seasons Sultanahmet misafirlerini gastronomi yolculuğuna çıkaracak.

1950’den beri misafirlerini Türk ve Osmanlı mutfağı ile buluşturuyor: Hünkâr

Yıllar yıllar önce ilk kez çocukluğumun Fatih’inde tanıştığım 73 senelik Hünkâr Lokantası’nın Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus'un lobi katında yer alan mekânında sunulan zengin menüdeki Osmanlı saray mutfağı lezzetlerini tattık.