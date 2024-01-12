Bu şirkette ortaklık ‘makam-mevki’ için ayrıcalık yaratmaz

UÇTAN uca veri çözümleri üreten finansal teknoloji şirketi Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., 2003 yılında 19 ortaklı bir yapı olarak yola çıktı. İlk günlerde kadro 30 kişiydi. Zamanla 110’u yazılım ve Ar-Ge ekibi olmak üzere 200’ü aşan bir kadroya ulaştı.

Şirket, faaliyet alanını şöyle belirledi:

Finans piyasalarında oluşan veri, haber ve yorumları analiz imkanıyla anlık sunmak.

Reyha Gülerman liderliğindeki şirket o günlerden itibaren kendine kurumsal kültür çerçevesi de çizdi:

Şirkete ortak olmak, kimse için “makam, mevki” belirlemede etkili rol oynamayacak. Şirket çıkarları kim için hangi pozisyonu gerektiriyorsa ona uyulacak.

Hisselerinin halka arzı sonrası ortak sayısı 18’e inen Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ortakları arasında yer alan Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tutar ile geçenlerde sohbet ettik. Sohbette şirketin kurumsal kültürü dikkatimi çekti:

- Şirketteki konumumuzu ortaklığımız belirlemez. Kurucu ortaklardan bazıları, ortak olmayan yöneticilerden daha alt pozisyonda çalışabiliyor. Şirketimizde sadece yazılımcı olarak görev yapan ortaklarımız var.

Matriks’te ortaklardan bazılarının sadece yazılımcı olarak çalıştığını öğrenince Koleksiyon’un kurucusuFaruk Malhan’ı anımsadım. Faruk Malhan, şirketin yönetimini çocuklarına bırakırken kendi pozisyonunu şöyle anons etmişti:

Faruk Malhan, Tasarımcı…

Cem Tutar, şirketin kuruluşundan beri aralıksız yatırım yaptığını bildirdi:

- Sürekli “server” alıyoruz. Çünkü, biz her zaman sermaye piyasalarının daha da büyüyeceğinden hareketle geleceğe hazır olmak zorundayız.

Tüm teknolojik altyapılarını yenilediklerini kaydetti:

- Tüm sunucularımızı, networkümüzü yeniledik. Şu anda 4 veri merkeziyle çalışıyoruz. Son olarak Türk Telekom’un İstanbul Esenyurt’ta yeni açılan veri merkezine de girdik. 4 veri merkezimiz de aktif çalışıyor. Birbirlerini anlık olarak sürekli yedekliyorlar.

İnternet çıkışlarının 125 gigabit olduğunun altını çizdi:

- Geçen kasım ayında 3.5 milyon kullanıcıdan gelen günlük 4 milyar bağlantı talebini karşıladığımız bir teknoloji alt yapısından söz ediyoruz.

Finansal açıdan da sürdürülebilirliğin önemli olduğuna inandıklarını vurguladı:

- Belirsizliklerin ve küresel anlamda zorlukların gölgesinde yine de uzun vadeli planlarla yol almaya çalışıyoruz. 2023’ün Ocak-Eylül döneminde kârımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artırdık.

Geçen yılın ilk 9 aylık döneminde cirolarının yüzde 88 arttığını aktardı:

- 2023’ün ilk 9 ayında 325.2 milyon liralık ciroya ulaştık. Kârımız 71.8 milyon lira oldu.

Matriks’in insan kaynağı profili üzerinde durdu:

- 196 çalışanımızın 72’si 10 yılı aşkın süredir bizimle. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın yüzde 33’ü kadın. Teknoloji sektöründe ortalama kadın oranı yüzde 9 civarındadır.

Yaptıkları işin uzaktan çalışmaya uygun olduğuna dikkat çekti:

- Çalışma arkadaşlarımızda küçük bir bölümü Çanakkale, Bodrum, Nazilli, Marmaris gibi merkezlere taşındı.

Kadınların teknolojiye ilgisini artırmaya destek vermek için kendi ölçeklerinde adım attıklarını anlattı:

- Özellikle deprem bölgesinde kadınların yazılım alanında meslek sahibi olabilmesine dönük“Matriks Android Yazılımcı Meslek Edindirme Programı”nı hayata geçirdik.

Programa katılan kadınların geçen Kasım ayında sertifikalarını aldıklarını ifade etti:

- Hedefimiz yazılımcı sertifikalarını alan kadınların iş sahibi olabilmelerini sağlamak. Mezunların bir kısmını Matriks’te istihdam etmek için de görüşmelerimiz sürüyor.

Cem Tutar’la sohbet sırasında en fazla dikkatimi çeken, “Bu şirkette ortaklık ‘makam-mevki’ için ayrıcalık yaratmaz” uygulaması oldu…

Türkiye’de böyle kaç şirket vardır acaba?

Girişimcilere kapıyı açtık, ‘eko sistem’ için çağrı yaptık

MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tutar, Matriks’in yatırım almamış bir start-up olarak 20 yıl önce yola çıktığını anımsattı:

- Kendi deneyimimizden girişimcilik alanındaki süreci ve zorlukları çok iyi biliyoruz. Çok iyi bir teknoloji geliştirmek ya da çok iyi bir fikre sahip olmak, başarı için yeterli olmuyor.

Start-up sürecini deneyimlemiş bir şirket olarak girişimcilere kapılarını açtıklarını kaydetti:

- “Matriks Ekosistemini Genişletiyor” adlı projeyi başlattık. Projemize çok yoğun ilgi oldu. Gerçekten çok değerli fikirler ve girişimlerle karşılaştık.

Bu proje için 6 milyon liralık bir fon ayırdıklarını vurguladı:

- Bugüne kadar 56 proje ile görüşüldü. 7 proje ile görüşmelerimiz sürüyor. Bir bölümüne mentorluk yapıyoruz, bazılarına data sağlıyoruz.

Finansal teknolojilerin ‘otoyolu’ gibiyiz

MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tutar, “Matriks İş Ortaklığı” programı üzerinde durdu:

- Günümüzde “rekaberlik” kavramı öne çıkıyor. Çakışılan alanlarda işbirliği yapılmazsa ilerlemek mümkün olmaz. “Matriks İş Ortaklığı” programını “Rekaberlik” felsefesiyle ekosistemimizi daha da genişletmek için sürdürüyoruz.

Matriks’i finansal teknolojiler alanında bir “otoyol” olarak gördüklerini belirtti:

- 2022 yılında kurduğumuz Algo Solutions adlı bir şirketimiz vardı. Bu şirkete “Ekosistem” projemize gelen başvurulardan birini ortak yaptık. Şirketin yüzde 60’ı Matriks’e ait olacak. Algoritma geliştirme işine odaklanacak.

Bir girişime daha işaret etti:

- İki genç girişimcimizin yüzde 25’er, Matriks’in yüzde 50 ortaklığında Base Interaktif Yazılım A.Ş.’yi kurduk. Fintek olan bu şirket “App in App” alanında çalışacak.

Kripto paraya dönük hazırlıklarını paylaştı:

- Kripto para alanında yapacağımız işler için de Rootech Finansal Teknolojiler isimli bir şirket kurduk. Biz orada geleneksel yatırımcılar ile yeni teknolojiler arasında bir köprü oluşturabilir miyiz diye çalıştık. Teknoloji sağlayıcı olmak için altyapı geliştiriyoruz.

Türkiye’de kadınların yüzde 3’ü kozmetik tüketiyor, 50 Euro harcıyor

İSTANBUL Kimyevi Maddeler ve Mamuller İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister’in sektörün geçen yılki ihracatını değerlendirdiği, bu yılki hedeflerini paylaştığı toplantıda Yönetim Kurulu ÜyesiUğur Adıyaman, kozmetik sektörüyle ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Kozmetik, kriz dönemlerinde bile canlılığını korur, büyüme sağlar.

Ardından şu verileri paylaştı:

- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde her 100 kadından 47’si kozmetik ürünleri kullanır. Türkiye’de bu oran yüzde 3 düzeyindedir.

Kişi başına tüketime işaret etti:

- AB ülkelerinde kadınların kozmetik ürünleri tüketimi kişi başına 150 Euro dolayındadır. Türkiye’de ise 50 Euro’dur.