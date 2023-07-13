Bulut teknolojisinin KOBİ’lere faydaları...

Nesnelerin interneti, bulut teknolojisi, katmanlı üretim ve yapay zekâ gibi teknolojilerin ve dijitalleşmenin KOBİ’ler için yaşamsal önemi her geçen gün giderek artıyor.

Dijitalleşme, teknolojik gelişmelerin insan yaşamına yansımasıyla ortaya çıkan bir süreçtir.

Bu süreçte, analog olarak yürütülen işlemler ve faaliyetler, dijital ortama aktarılır ve dijital olarak yürütülür hale gelir. Genelinde dijitalleşmenin ana amacı, işlemlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Dijitalleşmesi sürecinde; muhasebe, finans, stok yönetimi, İK, değerli finansal belgelerinin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter vb.) elektronik ortamda üretilmesi, dağıtılması ve saklanması hayata geçirilmesidir.

Dijitalleşmenin KOBİ’lere faydaları…

Bu bağlamda derlediğim bilgileri paylaşmak istiyorum.

Genel olarak dijitalleşmenin KOBİ’lere sağladığı faydalar şunlardır:

- İş süreçlerinin otomatikleşmesi

- Yeni müşteriler kazanma

- Rekabet avantajı

- Esneklik

- Veri analizi yapabilme

Dijitalleşmenin sağladığı faydaları giderek daha hızlı özümseyen KOBİ’ler, son yıllarda bulut teknolojisi kullanımını arttırıyorlar.

Bulut Bilişim (Cloud Computing); “Bilgisayarların diğer aygıtlar aracılığıyla internet üzerinden istenilen mekânda ve istenilen zamanda her türlü bilgi ve kişisel veriye erişmeyi mümkün kılan teknoloji” diye tanımlanıyor.

Dijital bir ağ aracılığıyla çoklu sunucu bağlantısı sağlayan ‘Bulut Bilişim’in bir diğer tanımı şöyle: “Bilgisayarlar ve diğer cihazlar için, istendiği zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adı.”

Bir başka tanıma göre; “Bilgi işlem hizmetlerinin (sunucu, depolama, veritabanı, ağ, yazılım, analiz ve makine zekası dahil) internet (‘bulut’) üzerinden sağlanarak daha hızlı inovasyon, esnek kaynaklar ve ekonomik ölçeklendirme sunulması” denilmekte..

Bulut bilişim, bilgi teknoloji operasyonlarına gerekli kaynağı sağlayamayan işletmelerin veri merkezi, donanım, yazılım ve bilgi teknolojisi uzmanları gibi yüksek bütçe gerektiren yatırımları yapmaktan ziyade bulut üzerinden kiralama modeli ile kullandıkları kadar ödeyebilecekleri esnek bir sistemdir.

Böylece BT yatırımları kontrol altına alınır ve temel iş koluna yoğunlaşarak rekabette avantaj sağlamak mümkün olur.

Bulut bilişimin ya da Bulut Teknolojilerinin KOBİ’lere faydaları

Bulut bilişim (cloud computing), yazılım, donanım ve kurum içi veri merkezleri oluşturma gibi yatırım maliyetlerini ortadan kaldırır.

Bulut teknolojisi, kurumsal veri merkezlerine nispeten hız ve ekonomik ölçeklendirme gibi birçok avantajı beraberinde getirir.

Bilgi teknolojileri kaynağına gereksinim duyulan zamanda ve istenen coğrafyada erişebilme imkânına sahiptir.

Bulut bilişim uygulamasının kurulması için bir BT uzmanına ihtiyacınız olmaz.

Ayrıca güncellemeler otomatik olarak yapılır.

Bulut teknolojisiyle gün geçtikçe çoğalan verilerin takibi, saklanması ve kullanıcı yetkilendirilmesi gibi alt yapı sorunları ortadan kalkar.

Bilgi işlem kaynaklarına dakikalar hatta saniyeler içinde erişim sağlanabilir, dolayısıyla iş süreçleri hız ve çeviklik kazanır.

Sınırsız veriden faydalanma imkânı sağlar.

Bulut bilişim sayesinde yapay zeka (AI), Nesnelerin İnterneti (IoT), blokzinciri (Blockchain) ve sohbet robotları gibi yenilikçi teknolojilerin kullanımı dahil olmak üzere yeni uygulama yazılımları ve servislerine sahip olunabilir.

Kurum içi veri merkezleri donanım, yazılım vs. gibi bilgi teknolojisi yönetim görevlerinden oluşan pek çok iş yükü gerektirir.

Oysa bulut bilişim, bu görevlere duyulan gereksinimi ortadan kaldırır.

Bulut teknoloji hizmetleri, dünya ölçeğindeki en güvenli veri merkezleri sunucularında çalışır.

Bu veri merkezleri belli periyotlarda, hızlı ve verimli bilgi işlem donanımlarının en güncel sürümüne yükseltilir.

Bulut bilişim hizmet sağlayıcılarının serverları, yazılım ve donanım güvenlik önlemlerini 7/24 sağladıkları için ana bilgisayardan çok daha güvenlidir.

İsteğe bağlı olarak ölçeklendirme yapılabildiğinden, ihtiyacı olan depolama alanına gereksinim duyduğunuz zaman sahip olursunuz.

Yüksek bütçeli güvenlik ve depolama yazılımlarına servet harcamak yerine bulut bilişimi kullandığı sürece ödeme yapılır.

Sonuç olarak, KOBİ’ler için dijital dönüşümün, bulut teknolojilerinin önemini bir kez daha vurgularken, KOBİ’ler bulut teknolojisine geçiş yaparken, güvenlik, uyumluluk ve maliyet gibi faktörleri dikkate almaları gerekliliğini unutmamalılar.