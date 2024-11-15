Büyük hisseler geride kaldı küçükler %300 prim yaptı

Borsada BIST Tüm-100 Endeksi’nde yer alan hisselerin getirileri, piyasanın büyük ölçekli hisselerinin performansını katladı. Büyük hisseler ortalama %54 yükselirken küçüklerin yükselişi %300 seviyelerinde gerçekleşti. Para piyasası fonları ise ilgi görmeye devam ediyor.

Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana piyasanın büyük ölçekli hisselerin çıkışları ortalama yüzde 54,56 seviyesinde gerçekleşti. BIST Tüm-100 Endeksinde yer alan hisselerdeki getiriler ise ortalama yüzde 300 oldu. Yılbaşından bu yana seçici hisse hareketlerinin gözlendiği piyasada büyük ölçekli hisselerde bankalar öne çıktı. Garanti Bankası yüzde 104 kazandırırken İş Bankası C yüzde 38,47 yükseldi.

BİST Tüm-100 Endeksi’nde öne çıkanlar

BIST Tüm-100 Endeksi’nde yılbaşından bu yana en fazla kazandıran hisse yüzde 459 getiri ile Ufuk Yatırım oldu. Onu yüzde 372 getiri ile İzmir Fırça takip etti. İzmir Fırça’nın performansı yüzde 372 oldu. Batı Söke ise yatırımcısına yüzde 332 oranında getiri sağladı.

Gıda sektöründe yabancı tercihleri

Ağustos ayında yabancı yatırımcının gıda sektöründe payını artırdığı gözlendi. Ağustosta yabancıların alım yaptığı hisseler arasında Ülker %35 ile başı çekerken, Merko ve Durukan Şekerleme en çok ilgi gören hisseler arasında yer aldığı görülüyor. Yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen para piyasası fonları, yıllık %60’lara varan getiri oranıyla dikkat çekti. PPN Fonu %60,74 ile en yüksek getiriyi sağladı. Diğer fonlar da %59,55 ile %60,43 arasında değişen yıllık getirilerle yatırımcısına kazandırdı. Faizlerin yüksek seyri devam ettikçe para piyasası fonları ilgi görmeye devam edecek.

ZEYNEP’E SOR

ENDEKS FONLAR MI, AKTİF YÖNETİLEN FONLAR MI?

Endeks fonlar; düşük maliyet, şeffaflık, çeşitlendirme, piyasa getirisi. Sınırlı getiri, eksik esneklik, endeks bağımlılığı, fırsatları kaçırma.

Aktif yönetilen fon; esneklik, yüksek getiri potansiyeli, fırsat, odaklanma. Yüksek maliyet, belirsizlik, şeffaflık eksikliği, yönetici riski.

Temettü zorunluluğu uzun vadede sektöre ilgiyi artırır. Şirketin fi yatı ise halka arzın gerisinde

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının temettü verecek olması Rönesans GYO’yu nasıl etkiler? /Yıldırım Köse

Yıldırım, gyo’ların yatırımcılar nezdinde daha cazip hale gelebilmesi için nakit temettü ödemesinde bulunabilmeleri önemli. Sektörde yer alan firmalar ağırlıklı olarak kâr payı ödemesi yerine kazançlarını tekrar yatırıma dönüştürüyor. Bu da borsa yatırımcısının ilgisini düşürüyor. Sektöre düzenli kaynak akışı için sadık bir yatırımcı kesimi oluşması önemli. Yasal düzenlemeyle sektörün belli oranda kâr payı ödemesinde bulunması ilgiyi destekleyebilecektir. Geçtiğimiz nisan ayında borsaya gelen Rönesans GYO’nun fiyatı satışlara dayanamazken kısa sürede halka arz rakamının altına indi. Şimdilerde ise toparlanmaya çalışıyor.

Gelir ve kârdaki büyümesini koruyor. Ekim ayında prim üretimindeki artış sürdü

Anadolu Sigorta’nın performansı hakkındaki düşüncenizi paylaşabilir misiniz?/Hüseyin Özdoğan

Hüseyin, Anadolu Sigorta arada yatay seyirleri olsa da yükselen bir eğilimle hareket ediyor. Şirket, Şubat 2022’de en düşük 4,69 TL’ye kadar inerken Haziran 2024’te 122 TL’ye kadar çıktı. Sonrasındaysa satış baskısı ağırlık kazandı. Şimdilerde de 83 TL bölgesinde hareket ediyor. Firmanın gelirindeki büyümenin devam etmesi ilginin de canlı kalmasına olanak verecek. Ocak-ekim brüt prim üretimi 51,7 milyar TL’yi geçti. Bu durum geçen yılın aynı dönemine göre %62 artış anlamına geliyor. Dokuz aylık dönemde gelir %63 ve dönem sonu kâr %44 büyüdü. Veriler büyümenin sürdürdüğüne işaret etmekle birlikte üçüncü çeyrekte kârda zayıflama söz konusu.

YATIRIM FONLARI

Deniz Portföy’ün DVT Fonu dijital dönüşüm hedefiyle %58 kazandırdı

Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fonu (DVT), metaverse ve dijital yaşam teknolojilerinde büyüme potansiyeline sahip firmalara odaklanıyor. Portföyünün %63,51’ini yabancı hisselere, %27,43’ünü yerli hisselere ve geri kalan kısmını ters repo, döviz mevduatı ve girişim sermayesi fonlarında değerlendiriyor. 721 milyon TL büyüklüğüne sahip olan DVT, %16,61 doluluk oranıyla pazarın %1,34’ünü elinde tutuyor. Fon, son bir yılda %57,84 getiri elde etti. Bu başarı, fonun dijital yaşam ve metaverse gibi gelecekte önem kazanacak alanlara odaklanmasının sonuç verdiğini gösteriyor. Yatırımcısı da yüksek risk, yüksek getiri odaklı fonun uzun vadede büyüme hedefinden yararlanmak istiyor. Son bir ayda %7,98’lik getirisi ile kısa vadede güçlü bir performans sergilediğini de göstermekte

TAHVİL

Koç Finansman, %47,97 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Koç Finansman, 12 Kasım 2024 günü tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan tahvilin, yıllık basit faizi %48 olurken, bileşik faizi de %47,97’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli tahvil 366 gün vadeli olup ödeme tarihi 14 Kasım 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %48,13 olacak.

%48 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 13 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,98 seviyesinde bulunuyor. Koç Finansman’ın çıkardığı tahvilin yıllık %48 basit faiz oranı, TLREF’in 0,98 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvilin vade başlangıç tarihi 13 Kasım 2024 olurken vade tarihi 14 Kasım 2025 olacak. Tahvil piyasada TRSKCTFK2529 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BEYAZ FİLO

Edirne’deki bağlı iştiraki iki arsa almıştı. Şimdi de alanını genişletmek için şirket kuracak

Beyaz Filo, büyüme hedefi doğrultusunda faaliyet alanını genişletmeye karar verdi. Bu kapsamda, Edirne’de %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde yeni bir şirket kuracak. Yeni şirket, büyüme hedefine katkı sağlarken bölgesel genişlemesini desteklemesi hedefleniyor. Beyaz Filo, bu girişimiyle sektördeki rekabet gücünü artırmak istiyor. Ekim ayında da Beyaz Filo’nun %100 bağlı ortaklığı Edirne Servis ve Otomotiv, İskender Mahallesinde bitişik iki arsa satın aldı. Bağlı iştirak arsaları birleştirerek üzerine plaza binası yapacak. Böylece Renault-Dacia markaların bayilik faaliyetine kendi mülkünde devam ederek maliyetini düşürmeyi amaçlıyor. Ayrıca yeni plazada ürün gamına ilave 2 marka için daha yer mümkün olduğunu belirtti. İlave ciro ve kârlılık sağlamayı hedefliyor.

ENERJA ENERJİ

Grup firması altın madenciliğini satın alacak. Sermayesini de bedelsiz artıracak

Enerya Enerji, altın madenciliği alanında faaliyetlerini yoğunlaştırma hedefiyle hareket ediyor. Şirket, hedefi doğrultusunda Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin %100 hissesini satın alacak. Bu amaçla mevcut sahibi Ahlatcı Holding’den payları devralabilmek için beklediği onayı aldı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) pay devrine gerekli onayı verdiği belirtildi. MAPEG’in verdiği onayla birlikte Enerya Enerji’nin altın madenciliği sektöründe etkinliğini artırması söz konusu olabilecek. Firmanın altın madenciliği alanında varlığını daha da güçlendirmek istediği gözleniyor. Öte yandan Enerya Enerji, 8 Kasım günü % 6796,55 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını duyurdu. Artacak miktarı iç kaynaklardan karşılanacak ve sermayesi 10 milyar TL’ye çıkacak.

FONET

Samsun’daki ihaleyi kazandı. Sözleşmenin imzası için yasal sürenin tamamlanmasını bekliyor

Fonet Bilgi Teknolojileri, geçtiğimiz eylül ayında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “36 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı” ihalesini kazandı. İhalenin bedeli 99.731.118 TL olarak belirlenirken, sözleşme imzalama aşamasına geçilmeden önce yasal itiraz sürecinin tamamlanması bekleniyor. İhale kapsamında Fonet Bilgi Teknolojileri, Samsun’daki sağlık kurumlarına yönelik HBYS hizmetlerini 36 ay boyunca sağlayacak. İhale, şirketin sağlık sektöründeki teknoloji çözümlerini daha geniş bir çerçevede uygulamaya koymasına olanak tanıyarak. Fonet, son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında hem satışlarını hem de kârını artırdı. Firmanın açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı yıllık gelirinin %92 seviyesinde bulunuyor.