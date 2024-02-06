Cirosu 80 milyon dolar eridi, bina güçlendirmeye 18 milyon dolar yatırdı

6 ŞUBAT 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin 11 ilimizde asrın felaketine yol açmasının, 50 bini aşkın canımızı aramızdan almasının 18’inci gününde Hakan Güldağ, Şeref Oğuz, Handan Sema Ceylan ve Mehmet Bars’la Kahramanmaraş’taydık.

Kahramanmaraş Temsilcimiz Ali Eskalen rehberliğinde KEY Holding’e bağlı Kahramanmaraş Kağıt’ın güvenlik kulübesinde sabah saat 08.00’de KEY Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ciğer ve Başkanvekili Mahmut Ciğer’le “depremzede çorbası” içerek başlayan fabrika turumuzu Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nda noktalamıştık.

Başlangıçta 2 bin, o günlerde 500 dolayında depremzedeye ev sahipliği yapan Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nda Başkan Mustafa Narlı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Has Cevher Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Hüseyin Dinçer’le buluşmuştuk.

Mustafa Narlı’nın her iki kelimede bir ağlayarak anlattıkları hiç aklımdan çıkmadı:

4 gün boyunca onlar aşağıda (enkazda), biz yukarıda bağırıp durduk. 5’inci gün aşağıda sesler kesildi. Geniş ailemden 84 kişiyi kaybettik. Son cenazelerimizi 10’uncu ve 11’inci gün kendimiz mezar kazıp defnettik. Anlatılması imkansız felaket ve çok büyük acılar yaşadık.

Anama, “Ben artık Kahramanmaraş’ta duramam. Fabrikanın birini 100 milyon dolara 8 ay önce açmıştım. Makinelerin bir bölümü pert çıkabilir. Sigortanın karşılayacağı kadar zararımı alıp İstanbul’da ofis açar, geçinip giderim” dedim.

80 yaşındaki anam, “Bu şehirden gitmene gönlüm razı olmaz. Kalıp savaşacaksın” dedi. Ben aslında depremin ilk şokuyla öyle demiştim. Kolayı seçsek Kahramanmaraş’ı bırakır giderdik. Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için savaşacağız.

O gün Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz’ü depremde yıkıcı olmasa da ciddi hasar gören yönetim binasında ziyaret etmiştik.

Hanefi Öksüz, Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil Gümüşer, Yönetim Kurulu Üyeleri Halit Gümüşer ve Hikmet Gümüşer’le birlikte idare binasının büyük toplantı salonunda çalışıyordu.

Öksüz de Narlı’ya benzer mesaj vermişti:

Kahramanmaraşlı sanayici memleketini kolay kolay bırakmaz…

Ali Eskalen planladı, Hakan Güldağ, Şeref Oğuz, Handan Sema Ceylan ve Mehmet Bars’la 1 Şubat 2024 günü Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KASİAD) “Deprem İstişare Toplantısı” için kente gittik.

KASİAD Başkanı Sıddık Ciğer, Başkan Yardımcıları Hikmet Gümüşer, Burak Orhan Arifioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurtul’la depremin 18’inci günü gittiğimiz tesisleri yeniden gezdik.

Kipaş’ta yine Hanefi Öksüz, Halil Gümüşer, Hikmet Gümüşer ve Yönetim Kurulu Üyesi İrem Öksüz’le sohbet ettik, güçlendirmesi süren idari binayı, depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeni yatırıma hazırlanan alanları, yeni yatırım bölümlerini gördük.

Hikmet Gümüşer, grupla ilgili verileri ortaya koydu:

Tekstil ciromuz 2022’de 520 milyon dolardı. 2023’te 440 milyon dolara indi. Grup ciromuz da 2022’de 1.3 milyar dolardı. 1 milyar dolara geriledi.

İdare binasının karbon fiberle güçlendirilmiş, çelik konstrüksiyonla desteklenmiş kolonları dikkatimi çekti, sordum:

Güçlendirme harcamanızın içinde karbon fiber maliyeti ne kadar yer tuttu?

Hikmet Gümüşer, yanıtladı:

Bina güçlendirmelerine 18 milyon dolar harcadık. 1 milyon doları karbon fibere harcandı.

Sigortadan 14-15 milyon dolar dolayında hasar bedeli aldıklarını bildirdi:

Burada 70-80 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz. Hedefimiz tekstilde ciromuzu 750 milyon dolara yükseltmek. Yeni yatırımlarımız devreye girince, piyasa açılınca bu hedefe ulaşırız.

Hanefi Öksüz araya girdi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı şapkasıyla şu tavsiyede bulundu:

Kahramanmaraş’ta sanayinin kabuk değiştirmesi gerekiyor. Tekstil yatırımlarında ısrar etmemekte yarar var. Savunma sanayi yeni yönelecek alanlardan biri olabilir.

6 Şubat 2023 depremlerinin yıldönümünde yaptığımız ziyarette, Kahramanmaraşlı sanayicilerin kente sahip çıktıklarını, ilk günlerde söyledikleri gibi işlerine asıldıklarını, aralarından yatırımı büyütenler olduğuna tanıklık ettik.

Küçük sanayi sitesi, esnafın ticareti sürdüreceği alanlar konusunda, barınmada sıkıntılar sürse de sanayi tarafındaki gelişmeler geleceğe umutla bakmayı sağlıyor…

6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum…

3 bin 800 ton bina çeliği kullandık, 22.5 milyon lira otel faturası ödedik

6 ŞUBAT depremlerinin 18’inci gününde Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası’nda hasar gören bölümleri gezerken KEY Holding Başkanvekili Mahmut Ciğer, fabrikanın devreye alınma tarihi ile ilgili tahminini paylaşmıştı:



6 Şubat 2023 saat 04.17’deki Pazarcık depremi sırasında fabrika çalışıyordu. En büyük tesellimiz fabrikada can kaybımızın olmaması. Bu kağıt fabrikamızın yeniden devreye girmesi 8-12 ayı bulur.



Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) Başkanlığını devralan, KEY Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Ciğer rehberliğinde 1 Şubat 2024 günü Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası’nı da gezdik. Genel Müdür Bekir Yemşen, fabrika binasının güçlendirilmesi amacıyla kullanılan çelik konstrüksiyona işaret etti:



3 bin 800 ton bina çeliği kullanıldı…



Yenilenen makinaların montajı için yurt dışından ekiplerin geldiğini, ayrıca il dışından da ekiplerin fabrikanın ayağa kaldırılması için görev yaptığını belirtti:



Kahramanmaraş dışından fabrikamızın toparlanmasında görev yapanlar için ödediğimiz otel faturası bir yılda 22.5 milyon liraya ulaştı.



Binaya 30 milyon Euro harcadıklarını bildirdi:



Sigortadan gelen para bize yetmedi. Ayrıca 20 milyon Euro da makinalara yatırdık.

3 ay içinde deprem öncesi kapasitemizi yakalamayı hedefliyoruz

6 ŞUBAT 2023 depremlerinin 18’inci gününde gittiğimiz Kahramanmaraş’ta uğradığımız tesisler arasında İSKUR da vardı.

Sabah saatlerinde tesislere girdiğimizde depremlerde pek hasar görmemiş olan idari binada İSKUR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtul, oğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurtul’la sohbet etmiştik.

Kadir Kurtul, tesisin idari binanın yanı başındaki bölümünde çıkan yangını kendi çabalarıyla söndürdüklerini anlatmıştı:

Bu fabrikamız tamamen yandı. Kahramanmaraş itfaiyesi gelemedi. Yangına kendi arazözümüz ile müdahale ettik.

Kadir Kurtul, işleri toparlama konusunda aklındaki takvimi paylaşmıştı:

Örgü fabrikamızı 15 gün-1 ayda ayağa kaldırırız.

3 ayda çalışmaya başlayabilecek fabrikalarımız da var.

Bazı fabrikalarımızı 1 yılda ancak toparlayabiliriz.

Tesisi gezerken depremin devirdiği, yan yatırdığı, “S” harfine dönüşmüş uzun üretim bantlarını göstermişti:

Tonlarca ağırlıktaki makinalar ciddi ölçüde havaya kalkıp sonra yan yatmış. Buranın ayağa kalkması en az 1.5 yılı bulur.

İsmail Kurtul, Diyarbakır’a değinmişti:

Diyarbakır’daki iplik fabrikamız çok şükür çalışıyor.

Hakan Güldağ, Şeref Oğuz, Handan Sema Ceylan, Mehmet Bars ve Ali Eskalen’le 1 Şubat 2024 günü İSKUR’a da uğradık, tesisin yanan bölümünde inşaatın başladığını gördük. Üretim bantlarının tümünün zarar gördüğü bölüme girdik, yeni makinaların devreye girmek üzere olduğunu öğrendik.

İsmail Kurtul, bilgiyi verdi:

Bir yıl önce ciddi hasar olduğunu gördüğünüz makinaların tamamı “pert”e çıktı. Onların sıfır değeri 20 milyon dolardı. Sigortadan yüzde 78’ini aldık. 3 ay içinde deprem öncesi kapasiteyi yakalarız.

Yeni makinaların değerini ve bina yenilemelerine yaptıkları yatırıma işaret etti:

Toplam 35 milyon dolar harcadık.

Diyarbakır’da da yeni yatırımlarının sürdüğünü bildirdi:

İnşaatın yüzde 70’i tamamlandı. Full otomasyonlu bir iplik fabrikası olacak…

İSKUR’da da toparlanma konusunda epey yol alındığını görmek bize umut aşıladı…