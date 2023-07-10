Çoğu ithal 100 marka ile 100 milyon doları gördü, makine üreticisi de oldu

Geçen hafta iletişim danışmanı Ayşe Korkmaz’dan bir mesaj geldi:

Reis Makine Genel Müdürü Başar Demircan’la sohbet buluşmasına bekliyoruz.

Şirketin adını duymuş olsam da fazla bilgim yoktu. Buluşmaya giderken internet sitesine girdim, Reis Makina’nın öyküsünü okudum:

Topçu Ailesi, Ali Reis Topçu’nun 1800’lü yılların sonlarında kaptanlığı bırakarak Rize’de toptan gıda-kantariye satışına başlamasıyla ticari hayata girdi.

1923’te Rize’nin ilk şoförü olan Dursun Topçu’nun nalburiye-cam ticaretine başlamasıyla ailenin ticari hayattaki gelişimi sürdü.

3’üncü kuşak Mehmet, Yaşar, İbrahim ve İsmail Topçu kardeşler inşaat malzemesi, hırdavat, cam ve elektrik malzemesi satışının yanı sıra lastik ayakkabı imalatı ve satışı da yaptı.

Aile 1957 yılında İstanbul’da, daha sonra Topçular Hırdavat firmasına dönüşen “Mehmet-Yaşar Topçu ve Kardeşleri Kolektif Şirketi”ni kurdu. 1966 yılında işlerinin tamamını İstanbul’a taşıdı.

1981 yılında Reis Makine, ailenin ikinci firması olarak faaliyete geçti. Bu firma, uluslararası markaların distribütörlüğü ile öne çıktı.

1992 yılında dünyanın önde gelen elektrikli el aletleri markası Makita’nın distribütörlüğü alındı. Aynı yıl servis hizmeti için de Makser kuruldu.

Reis Makine Genel Müdürü Başar Demircan da söze Topçu ailesinden girdi:

Firmamız Rizeli Topçu Ailesine ait. Dursun Topçu, yaklaşık 30 yıldır firmamızın Yönetim Kurulu Başkanı. Şu anda 4’üncü kuşak yönetimde yer alıyor. Ben de 15 yıldır Reis Makine’deyim. Son 5 yıldır da Genel Müdürlük görevini yürütüyorum.

Şirketin faaliyet alanını “hırdavat sektörü” olarak tanımladı:

Reis Makine şemsiyesi altında 100’e yakın marka, 20 binin üzerinde ürün var. Markaların yüzde 40’ı yerli ve artık kendi ürettiğimiz makineler de yer alıyor. Ciromuzun yüzde 20’si kendi ürettiğimiz makinelerden sağlanıyor.

Son 5 yıldır üretime odaklandıklarını kaydetti:

Bir anlamda tersine mühendislik yapıyoruz. Yıllardır distribütörlüğünü yürüttüğümüz bazı makineleri geliştirip üretmeye ya da ürettirmeye başladık.

Şirketin cirosunu merak ettik, paylaştı:

Geçen yıl ciromuz dolar bazında yüzde 60 büyüdü. Bu yıl da aynı tempoda büyüyoruz. Bu yılı 100 milyon dolar ciro ile kapatacağımızı öngörüyoruz.

Sancaktepe ve Konya’da üretim tesislerinin de olduğunu bildirdi:

Yalova’da 55 bin metrekarelik alanda yatırımımız sürüyor. Yalova’daki üretim tesisi devreye girdikten sonra 2030’da ciromuzun 300 milyon dolara çıkabileceğini düşünüyoruz.

Şirketin şemsiyesi altında bulunan markalardan bazılarını sıraladı:

Makita, Knipex, Kipor, Lavorwash, Dolmar, Leica, Virax, Gison, BMI, Bea, Proxxonbasta.

20 bini aşan üründen örnekler verdi:

Elektrikli el aletleri, endüstriyel ürünler, jeneratörler ve motorlar, metal işleme makineleri, bahçe aletleri, el aletleri, yıkama makineleri, havalı el aletleri.

Dursun Topçu’yu İstanbul Ticaret Odası (İTO) yönetim kurulundaki görevleri sırasında tanıdım. Reis Makine Genel Müdürü Başar Demircan’la buluşmamızda, Dursun Topçu ile şirketleri konusunda hiç sohbet etmediğimizin farkına vardım.

Rize’de nalburiye-cam ticareti ile yola çıkan Topçu Ailesi, Reis Makine ile 100’e yakın önemli markanın distribütörlüğüne, 100 milyon dolarlık ciroya ulaştı.

Son yıllarda makine üretimine de girerek çıtayı daha da yukarı taşıdı… Genel Müdür Demircan’ın çizdiği yol haritasına bakılırsa, Reis Makine’nin yerli üretim yelpazesi daha da genişleyecek…

Yalova’da 40 milyon dolarlık yatırım yapıyor

REİS Makina Genel Müdürü Başar Demircan, Yalova’da başlattıkları yatırımla ilgili şu bilgileri verdi:

55 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak bir üretim tesisi yapıyoruz. İki aşamada tamamlanacak. İlk aşaması 40 milyon dolara mal olacak.

Yalova’da ilk üretimin 2025 yılı haziran ayında devreye gireceğini bildirdi:

Şu anda merkezimizin bulunduğu Sancaktepe’de yılda 1200 adet jeneratör üretiyoruz. Yalova’da bu sayı 8 bin adete çıkacak. İlk etapta kendi markamız olan “Full”ü üreteceğiz.

“Full” jeneratörü 25 ülkeye ihraç ettiklerini kaydetti:

Doğu Avrupa ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Afrika ülkeleri ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor. 2025 yılında jeneratör ihracatımızın 30 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz.

Yalova’daki yatırımla ilgili şu hedefi de paylaştı:

Yalova’daki üretim başladıktan 2 yıl sonra 100 milyon dolarlık üretim hacmine ulaşmayı hedefliyoruz.

Yalova’daki üretim planlarını da şöyle ortaya koydu:

Yalova’da kaldırma ekipmanları markamız “Biglift”, metal kesme işleminde kullanılan torna markamız “Craft”ın da üretimi gerçekleşecek. Böylece bir taraftan ithalatımızı aşağı çekerken, diğer taraftan ihracat çıtamızı yükselteceğiz.

‘Allah tekrarını nasip etsin’ demezseniz yemek duası eksik kalır

1970’li yılların ilk yarısı, İstanbul… Ünlü bir iş insanının iftar daveti var. Oruçlar açıldıktan sonra dönemin İstanbul Müftüsü Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, yemek duası yaptı.

Güzelyazıcı, duayı tamamladıktan sonra dönemin Sofular Camii imamı Ali Rıza Altunbay uyarıda bulundu:

Abdurrahman Şeref Hocamız duayı eksik bıraktı…

Ev sahibi iş insanı, davetliler bu itiraza şaşırdı. Altunbay sürdürdü:

Bence yemek duasında “Allah tekrarını nasip etsin” denilmezse, eksik kalır…

Altunbay’ın uyarısı dikkate alındı, yemek duası “Allah tekrarını nasip etsin” bölümüyle tekrarlandı.

Bu öyküyü “Tevhid Mesajı” adlı tefsirin yazarı Prof. Hasan Elik, Adnan-Mustafa Başdemir kardeşlerin önceki gün düzenlediği “Lale Çay Evi” buluşmasında anlatıp ekledi:

Sözünü ettiğim iftar sofrası 1970’li yıllardan beri sürüyor. Adnan ve Mustafa Bey’e de böyle dua edenlerin çok olduğu anlaşılıyor. “Lale Çay Evi” buluşmaları da her yıl tekrarlanıyor.

Gürbaşlar Grubu’nun ortağı, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, cumartesi sabahı mesaj gönderdi:

Lale Çay Evi programımız 8 Temmuz Cumartesi saat 14.00’te başlayacak.

Malatya Kayısısı ikramı, dostumuz Ender Doğan’dan kısa irfan türküleri resitali, Malatya Tavası, Battalgazi Torunları Çiğköfte, nefis Lale Çay Evi ocağından çay ikramı ve muhabbet ile devam edecek.

Anadolu Hisarı’ndaki Ford Gürbaşlar Yetkili Servis’te gerçekleşen buluşmaya katılanlar arasında Fehmi Çetinkaya, Prof. Ali Bardakoğlu, Prof. Hasan Elik, Hamdi Topçu, Hüseyin Besli, Hasan Aksay, Hasan Hüseyin Yavuz, Nurettin Yaşar, Bilal Aslan, Prof. Ömer Dinçer, Prof. İbrahim Kafi Dönmez, Prof. Yasin Aktay, Doç. Süleyman Akdemir, Nevzat Er, Şahin Uğur, Sami Er, Hüseyin Eren, Prof. Yüksel Altuntaş, Prof. Sami Şener vardı.