Cumhuriyet’in 100 değerini hatırlatan geri sayımı başlattı

Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Şirketlerden belediyelere, üniversitelerden vakıflara her kurum ve kuruluşta bu özel yıla ilişkin projeler üretiliyor. Birkaç örnek vermek isterim; Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına armağan olarak ‘Cumhuriyet’in İlk Yılı” sergisini düzenledi. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Cumhuriyet’in İlk Yılı: 29 Ekim 1923-29 Ekim 1924” kitabından yola çıkarak hazırlanan sergi, dönemin günlük hayatındaki zorluklara rağmen toplumdaki umut ve Cumhuriyet coşkusunu merkezine alıyor.

Mercedes-Benz Türk, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını ürettiği kamyon ve otobüslere uyguladığı özel etiketler ile kutlama kararı aldı. Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100’üncü uçağı filoya katacaklarını dile getirdi.

Aras Kargo, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına 100 çalışanı ve aileleriyle Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını attığı Samsun kıyılarını temizledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda kullanılan BursaKart’ı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel tasarımla, sınırlı sayıda piyasaya sürdü.

Marşlar besteleniyor, ralli rotası Kurtuluş Savaşı’nın izini sürüyor

TransAnatolia 13’üncü yılındaki yarış rotasını büyük taarruzun yapıldığı, zaferlerle dolu Kurtuluş Savaşı’nın izini sürerek oluşturdu. 2 Eylül’de milli mücadelenin başlatıldığı Samsun’dan start alacak yarış, İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek. Sadece şirketler veya kurumlar değil sanatçılar da 100’üncü yıl için özel projelere imza atıyor. Örneğin Fazıl Say ve Tarkan, 100’üncü yıl için özel marş yazdı. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı marş besteleyenlerden biri de Kalyon Holding Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Başkanı Mehmet Kalyoncu oldu.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün ama bugün Koç Holding’in bir projesini anlatmak istiyorum. Projenin merkezinde Cumhuriyet’in 100 Değeri yer alıyor. 29 Ekim’e kadar belirlenen değerler bir geri sayımla paylaşılacak. Geri sayım 22 Temmuz’da başlatıldı. Koç Holding’in sosyal medya hesaplarından projeye ilişkin “Koç Holding olarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, özel bir projeyi hayata geçiriyoruz. 29 Ekim’e kadar, her gün, Cumhuriyetimizin önemli bir değerini hatırlayacağımız bir geri sayıma başlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihinde hatırlanacak, kutlanacak çok şey var” duyurusu yapıldı. Geri sayımda kısa kısa notlarla 100 yıla damgasını vuran kişiler, kurumlar ve olaylar anlatılıyor.

Köy Enstitüleri’nin kuruluşu, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü, ilk telsiz şebekesi, ilk sesli ve şarkılı Türk filmi, Hatay’ın anavatana katılması, yeni alfabenin hızlıca öğretilmesi için açılan ve bir yılda 1 milyon öğrenciye ulaşılan Millet Mektepleri, İstanbul Radyosu’nun Sirkeci’de yaptığı ilk yayın, edebiyatımızın amiral gemisi Varlık Dergisi’nin ilk yayını, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e üyeliği, Kabotaj Kanunu, Merkez Bankası’nın kuruluşu, Cumhuriyetin ilk barajı Çubuk Barajı, Taksim Cumhuriyet Abidesi şu ana kadar yayınlanan değerlerden bazıları… Ben kendi adıma ilgiyle bu geri sayımı takip ediyorum ve 29 Ekim’de nasıl biteceğini merakla bekliyorum. Ve Cumhuriyetimize nice 100 yıllar diliyorum.

İlk kadın muhtar Gül Esin Hanım da şampiyon kadın voleybolcularımız da unutulmadı

“Cumhuriyet’in 100 Değeri” projesinde perde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın muhtarı Gülesin Hanım ile açıldı. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı 1930 yılında belediye seçimlerinde verildi. 1933 yılında Aydın Çine’ye bağlı Demircidere Köyü’nde yaşayan 32 yaşındaki Gül Esin Hanım, yedi erkek rakibi karşısında açık üstünlük sağlayarak 500 oyla tarihimizin ilk kadın muhtarı oldu. “Cumhuriyet’in 100 Değeri” içinde kadınlarla ilgili başka önemli kilometre taşları da yer alıyor. Örneğin ilk dünya güzelimiz Keriman Halis, Avrupa’da sahne alan ilk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy ile geçtiğimiz ay Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımız da bu önemli projede yerlerini almış.

Atatürk, kitaplardan tanıdığı Alacahöyük kazılarını maddi destek vererek başlattı

“Cumhuriyet’in 100 Değeri” arasında Ankara Hukuk Fakültesi de yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin ilk yüksek öğretim kurumu Ankara Adliye Hukuk Mektebi adıyla 1925 yılında ve Mustafa Kemal Atatürk’ün katkılarıyla açıldı. Türk Eğitim Derneği (TED) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) de 100 değer içinde yer alan diğer öğretim kurumları… Mustafa Kemal Atatürk’ün maddi destek verdiği Alacahöyük kazıları da unutulmamış. Birçok Türk arkeoloğun yetişmesine katkı sağlayan kazılar 1935 yılında Atatürk’ün emriyle başlatılmış. Alacahöyük’ü hiç görmeyen, kitaplardan tanıyan Atatürk, kazılar için maddi destek de vermiş. Atatürk ağır hasta olduğu dönemde bile buradaki kazı çalışmalarını yakından takip etmiş.