Deprem bölgesinde sanayi…

Gazetemizde yer alan araştırma haberde, deprem kentlerinde sanayi tesislerinin ve çalışanlarının durumu ele alındı. Sanayicinin beklentileri madde madde sıralandı.

6 Şubat depreminin sanayi tesislerine yönelik hasar zararını JP Morgan 25 milyar dolar, Morgan Stanley ise konut hasarının ilave maliyetlerle 38 milyar doları bulacağını hesapladı. TÜRKKONFED, işgücü kaybıyla birlikte tüm zararı 84 milyar dolar belirledi. Reuters’in konuştuğu ekonomistler ise depremin zararının GSMH’nın binde 6’sı ile yüzde 2’si seviyesinde olacağını belirttiler.

EKONOMİ gazetemizin muhabirlerinin il il araştırmaları sonunda derledikleri araştırma haberde ise, OSB’lerdeki farklı zararların neler olduğu bilgisi ile talepler yer aldı. Antakya’da küçük sanayi sitesi büyük zarar görürken, dağlık araziye kurulan OSB az hasarla kurtuldu ama ciddi oranda işçi personel sıkıntısı yaşanıyor. Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, ”Yıkılan fabrika yok. İşletmelerin önemli kısmın hafta başında faaliyete geçtiler’’ derken, Adana Valisi Süleyman Elban’ın açıklamasına göre, 70 bina ağır hasarlı, 400 bina orta hasarlı, 2 bin 200 bina az hasarlı, 7 bin bina ise hasarsız. Elban, tüm bu rakamlar değerlendirildiğinde sanayi tesislerinde üretime engel durum yok.

Osmaniye OSB Müdürü Musa Gönül ise tesislerin çalışmaya hazır olduğunu ancak, çalışanların deprem korkusu nedeniyle işe gidemiyor. Kahramanmaraş Türkoğlu OSB Başkan Yardımcısı Furkan Beyazıt, tahsisli 30 sanayi tesisinden 8’inin ağır, 18’inin hafif hasarlı olduğunu açıkladı. Kiptaş Holding yöneticisi Ahmet Öksüz’e göre ise, birçok fabrika çökmüş veya hasar görmüş durumda.

Malatya TS Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da açıklamasında, kentteki tüm fabrikalarda zarar meydana geldiğini söylüyor. 25 fabrikada çökme var, siparişler durmuş durumda. Adıyaman OSB Başkanı Abdülkadir Çelenk, 10 fabrikada büyük hasar olduğunu, işçilerin kentten ayrıldığını belirtiyor.

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek’e göre fabrikaların bazılarında küçük çaplı hasarlar oldu üretime bir hafta ara verildi ama çarkların 15-20 günde dönmeye başlaması bekleniyor. 100 fabrikanın bulunduğu Kilis’te OSB Başkanı Mehmet Sönmez, ‘’Yıkılan fabrikamız yok, elektrik var ama doğalgaz yok ve üretim yapılmıyor‘’ bilgisini iletmiş.

EKONOMİ’de yer alan araştırma haberde bölgedeki sanayicilerin ne bekledikleri konusu da 14 başlıkta derlenmiş. Bunlar arasında su, doğalgaz, elektrik faturalarında indirim ve erteleme, düşük faizli kredi açılması, Bağ-Kur primlerinin devletçe karşılanması, depremzedelere işsizlik maaşı bağlanması, göçleri önlemek için bölgede konteyner kentler kurulması, tarım ve hayvancılığa destek gibi talepler öne çıkıyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Berlin Altın Ayı Film Festivali’nin açılışında Almanya Devlet Bakanı C. Roth’un, 6 Şubat depremiyle ilgili duygulu konuşması açılışa damgasını vurdu.