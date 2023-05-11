Deprem bölgesindeki 65 projeye 2,5 milyon sterlin destek sağladı

Turkey Mozaik Foundation, uzun yıllardır Londra’da yaşayan ve uzaktan da olsa doğdukları topraklardaki sivil topluma destek olmak isteyen Nilüfer Atalay, Burak Atalay, Yalın Karadoğan, Oya Tabağ, Yörük İlhan Kurtaran, Ergem Şenyuva Tohumcu ve İpek Gürol Urgancı tarafından kuruldu. Vakfın kuruluş amacı, Türkiye’de fark yaratan ancak mali desteğe ihtiyacı olan, finansal olanaklara nispeten daha zor ulaşabilen, doğrudan tabanda ilgili ihtiyaç sahipleriyle çalışan sivil toplum kuruluşlarına faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için kaynak yaratmak. Farklı STK’ların yenilikçi çözümlerini destekledikleri ölçüde Türkiye’de sivil toplumun gelişimine de katkı yapacağına inanan kurucular, 6 Şubat’taki depremlerden sonra hızla organize oldu. Türkiye'deki yerel ortağı Sivil Toplum için Destek Vakfı ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının depremden etkilenen bölgelerin toparlanması ve rehabilitasyonu ile depremzedelerin refahına yönelik uzun vadeli müdahalelerini desteklemek amacıyla Kahramanmaraş Deprem Acil Yardım Fonu'nu oluşturdu. İlk andan itibaren barınma, ısınma, gıda ve hijyen gibi acil ihtiyaçların giderilmesi için harekete geçen vakıf web sitesinden bağış kabulüne başladı. Kuruculardan Nilüfer Atalay, İngiltere’de BBC’de gibi televizyon kanallarda yayına çıktı, çalışmalarını anlattı.

Kampanya çerçevesinde 18 binden fazla destekçi bağış yaptı

Turkey Mozaik Foundation’un çalışmaları üç aydır sürüyor. Kahramanmaraş Deprem Acil Yardım Fonu'na önemli bir destek geldi. 18 binden fazla destekçiden 3 milyon sterlinin üzerinde bağış toplandı. Bu bağışların 2,5 milyon sterlinlik bölümü depremden etkilenen bölgeleri desteklemek için çalışan sivil toplum kuruluşlarının 65 projesine hibe edildi. Birkaç gün önce sosyal iş ağında bu konuda bir paylaşım yapan Turkey Mozaik Foundation, “İyileşme için önümüzde uzun bir yolculuk var ve desteğinize ihtiyacımız var. Daha fazla fonla, sahada yorulmadan çalışan daha fazla kuruluşu destekleyebiliriz, bu nedenle lütfen kampanyamıza bağışta bulunmaya devam edin” çağrısında bulundu.

Desteklenen STK’lar arasında kadın kooperatifleri de köy okulları da var

Turkey Mozaik Foundation’un deprem bölgesindeki çalışmalarına kaynak yarattığı sivil toplum kuruluşları arasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı, Fikir ve Sanat Atölyesi Çocuk Hakları Merkezi, KAMER Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı, Kırkayak Kültür, Sanat ve Doğa Derneği, Kültürhane Bilim, Sanat, Müşterekler ve Ekolojik Yaşam Dayanışma Derneği, Medikal Arama Kurtarma Derneği, Nesin Vakfı, Robot El Derneği, Köy Okulları Değişim Ağı Derneği, SistersLab–Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği, Yaşam için Toprak Derneği, Eşitlik için Dayanışma Derneği, Öğretmen Ağı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile Yuva Derneği bulunuyor. Ünlü rock müzik grubu Mor ve Ötesi de deprem sonrasındaki ilk konserini Turkey Mozaik Foundation ile birlikte kampanyaya dönüştürdü. 23 Mart’ta Londra’da konser veren Mor ve Ötesi, oluşan destek fonunun depremde binası yıkılan Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na aktarılacağını açıkladı.

“Sosyal değişim yaratmak için Türkiye’ye geri verme konusunda tutkulu bir grup iyimseriz”

Turkey Mozaik Foundaiton, kendini “Bizler, olumlu sosyal değişim yaratmak için Türkiye'ye geri verme konusunda tutkulu bir grup iyimseriz. Bizi bir araya getiren şeylere odaklanmanın sosyal değişim için ortak bir vizyon sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde tanımlıyor.

Mesleki ve sosyal deneyimlerini bir araya getirerek yenilikçi sivil toplum kuruluşlarına mali destek sağlayan bir hibe kuruluşu olan Turkey Mozaik Foundaiton, özellikle eğitim, sağlık, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kültür-sanat ve çevresel sürdürülebilirliğin geliştirilmesi yoluyla toplumdaki hassas grupların katılımına ve sosyal refahına odaklanıyor. Sivil toplum kuruluşları dışında akademi dünyası, uluslararası hayırseverlik kuruluşlar ve bağışçı çevreleriyle iş birliği yapıyor. En önemli ilkelerinden biri de şeffaflık.

Bağışçılar fonların nasıl kullanıldığına dair sürekli bilgilendiriliyor.

Turkey Mozaik Foundation’un kurucularından Yalın Karadoğan (solda), Oya Tabağ (sağda) geçen ay Hatay’daki Hayata Destek Derneği’nin yaşam alanlarını ziyaret etti.