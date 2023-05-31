Digicom 1 Haziran’da satışa başlayacak

Digicom, 2002 yılında LG televizyonlarının distribütörlüğünü aldı. Markanın LCD televizyonlarını pazara sunan Digicom, 2009 yılına kadar süren distribütörlüğü süresince markanın Türkiye’deki pazar payını sıfırdan yüzde 28’e çıkarma başarısını gösterdi. 2013 yılında da büyük ekran TV pazarının önde gelen markalarından Sharp’ı Türk tüketicisi ile buluşturan Digicom şimdi de İtalyan Conti’nin üst segment televizyonlarını Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Conti markasıyla küçük ev aletlerinde iddialı olan ve pazar payını yüzde 10’a çıkaran Digicom, markanın televizyonlarıyla da pazarın önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

Digicom Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Yiğit ile Conti’yi ve hedeflerini konuştuk. Conti marka televizyonları 1 Haziran’dan itibaren satmaya başlayacaklarını söyleyen Yiğit, “Küçük ev aletlerinden sonra İtalyan markası Conti’nin televizyonlarını da Türk tüketicisinin beğenisine sunacağız. Üst segmente hitap eden dört beş modelle başlayacağız. Bu modeller 55 ile 80 inç arası modeller olacak” dedi.

Conti’nin uzun zamandır televizyon ürettiğini kaydeden Sabri Yiğit, markanın Türkiye dışında Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs’taki haklarını da aldıklarını vurguladı.

Pioneer’ın tekrar televizyon üretmesi için lobi yapılıyor

Conti’nin yanı sıra Pioneer, Pioneer DJ, Roadstar markalarının da distribütörlüğünü sürdürdüğünü hatırlatan Sabri Yiğit, sohbetimiz sırasında plazma teknolojisinin yaratıcısı olan Pioneer’in tekrar televizyon üretmesi için dünya çapında distribütörlerin lobi yaptığını ifade etti. Geçen hafta Pioneer’in başkan yardımcısını Türkiye’de ağırlayan Yiğit, bu konudaki çalışmaları şöyle anlattı:

“Bizim Pioneer markasıyla duygusal bir bağımız var, çok uzun zamandır çalışıyoruz onlarla. Yeniden telvizyon üretimine geçmeleri için lobi yapıyoruz. Bizim dışımızda Polonya, Romanya, Bulgaristan, İtalya, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Estonya, Litvanya gibi 40 ülkenin bağlı olduğu bölgenin distribütörleri tekrar televizyon üretimine geçilmesi için bastırıyor. Yönetimle iki kere bir araya geldik. Avrupa dışında toplamda 80’e yakın ülke uğraşıyor bu iş için. İkna oluyorlar gibi…”

Parex, Panama ve Jamaika’nın aralarında olduğu 15 ülkede pazar lideri oldu

Digicom Grup’un elektronik dışında en önemli markası Parex. 2011 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Provel A.Ş.’nin bünyesindeki Parex, 81 ili temsilen 81 çeşit ürünüyle girdiği sektörde kısa sürede global markaları geçerek en önemli oyunculardan biri haline geldi. Sabri Yiğit ile Parex’i de konuştuk. Bir evin her alanında kullanabilecek yenilikçi, fonksiyonel ve özgün ürünleri pazara sunarak lider ve global bir marka olmak vizyonuyla hareket ettiklerini anlatan Yiğit, şöyle devam etti:

“Parex, bugün 300’e ulaşan ürün çeşidi ile bez, sünger, yer temizleme ürünleri gibi temizlik yardımcıları, çöp torbaları, buzdolabı poşeti, alüminyum folyo, streç film gibi mutfak yardımcıları, toz ve tüy toplayıcılar ile fırça ve süpürgelerden oluşan beş farklı kategoride faaliyet gösteriyor. Çerkezköy Organize Saniye bölgesinde 25 bin metrekare kapalı alanda kurulu üretim tesisimiz var. Parex kimyasal olmayan temizlik yardımcıları pazarında en çok tercih edilen marka olarak 2019 yılından bu yana pazar lideri konumunda. 4 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü liderliği ile markalı ürünler arasındaki payı 2022 yılında yüzde 32’ye ulaşmıştır. Yer temizlik ürünleri içindeki payı ise yüzde 45 seviyesindedir. İç pazardaki başarısını ihracata da taşıyan Parex, 2013 yılında başladığı ihracat operasyonlarını 2022 yılında 65 ülkeye çıkardı. Şu an 15 ülkede pazar lideri konumundadır, bunların arasında Ürdün, Katar, Libya, Irak, Panama, Gürcistan, Malta ve Jamaika’yı sayabiliriz. Geçtiğimiz yıl Güney Amerika pazarına girdik. Bu yıl Kuzey Amerika’ya da ulaşmayı ve tüm kıtalarda Parex markasını duyurmayı hedefliyoruz.”

‘Kirli ve temiz suyu ayıran set en çok satılan ürünlerden biri haline geldi’

Parex’in 2023 yılına hızlı başladığını ve bu yılın ilk 5 ayında birçok yeni ürünü pazara sunduğunu dile getiren Sabri Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların içinde Wondero isimli yeni bir temizlik seti de bulunuyor. Kirli ve temiz suyu ayırma özelliği bulunan bu ürün sektörde büyük ses getirdi ve son yılların en çok satan ürünlerinden biri haline geldi. Parex, doğa dostu ürünleri arasına doğada çözünen Natura buzdolabı poşetini de ekledi.”