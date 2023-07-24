Dilan Yeşildağ’ın önlemez yükselişi

Siyaset kıvrımı bol bir iş, inişi ve çıkışı var. Ama bu kez anlatacağım olay sadece bir çıkışı anlatıyor, üstelik bir mültecinin çıkışını… Hollanda’da yakın günlerde önce VVD partisinin genel başkanı, sonrasında ülkenin başbakanı olması beklenen Ankara doğumlu, Wikipedia nitelemesiyle Kürt-Türk asıllı Dilan Yeşilgöz’den söz etmek istiyorum.

Yeşilgöz, 1977 doğumlu. Aslen Dersim’li. Baba siyasi kaçak olarak Türkiye’den Avrupa’ya iltica edince, ailenin diğer fertleri de Yunan adaları üstünden Hollanda’ya sığınıyor, ülke onları siyasi mülteci olarak kabul ediyor. Önce çok iyi derecede Hollanda’ca öğreniyor, ardından iyi bir üniversitede sosyal bilimler alanında lisans ve yüksek lisans yapıyor. Üç dile egemen oluşuyla biliniyor.

Siyasi kariyeri çok ilginç. Önce solsosyalist, sonra yeşil-sol ve işçi partisi derken, liberal olarak tanımlanan VVD’de (Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi) karar kılıyor. Belediye meclisi üyeliği, Enerji Bakanlığı derken, çok kararlı bir Adalet Bakanlığı yapıyor. VVD Başkanı ve Başbakan olan Mark Rutte, 13 yıldan sonra bu görevi bırakıp, 3 muhtemel aday da “hayır” deyince, meydan Yeşilgöz’e kalıyor. Bundan sonrasını onun çabasından çok, Hollanda’nın muhafazakar olarak tanınan delegesi söyleyecek. Hollanda, Avrupa’nın çok kimlikli en iyi resmi olarak tanınır. Birçok öncü “ilk” bu ülkeden çıktı. Şimdi Yeşilgöz’le birlikte bu öncülük yeni bir boyut kazanacak. Üstelik Hollanda’nın ilk “kadın” başbakanı olarak bu öncülük ayrı bir anlam taşıyor. Avrupa’da bir mültecinin iltica ettiği ülkede başbakanlığa uzanması bir ilk. Bu ilk olma hali aynı zamanda göçmenlerin sığındıkları ülkede sunabilecekleri zenginliğin de bir işareti. Göçlere ve göçmenlere yıllar yılı kulaklarını tıkayan Avrupa siyasetinin bu örnekten çıkarabileceği çok şey olabilir.

Dilan Yeşilgöz’ü kutluyor, Avrupa siyasetinde yeni Dilan’ların ortaya çıkmasını içtenlikle diliyorum.

GÜNÜN NOTU:

Kadın Milli Voleybol Takımı’nın dünya şampiyonluğunda Anadolu’nun 28 noktasında kurulmuş bulunan Voleybol Okulu‘nun büyük payı var.