HABER ANALİZ / BIST TÜM-100 VE BIST 30 DİP ANALİZİ

Dipte olmak kötü çıkamamak beter

Borsa şirketlerinden 30’u son bir yılda dip seviyelerine geriledi. Dipte olmak kötü, ancak çıkamamak yatırımcılar için daha da beter. Dibe gerileyen şirketlerden 15’i BIST 30 kapsamında bulunurken 15’i BIST 100-30’da bulunuyor. Dağılımda gübre sektörü, maden, metal ana, enerji firmaları dikkat çekiyor.

Son bir yılda Borsa İstanbul'da, özellikle BIST 30 ve BIST 100-30 Endeksinde dip seviyelere gerileyen hisseler yatırımcısını üzüyor. Dipten çıkamayan hisseler yıllık bazda enflasyon karşısında birikimlerin erimesine neden oluyor. Yatırımcıların gözü şimdilerde dipte kalan hisselerde ve yeniden çıkışın başlayıp başlayamayacağında.

BIST 30 kapsamındaki şirketler arasında sektörünün öncü şirketleri farklı nedenlerle son bir yılın dip seviyelere gerilemiş durumda. Hektaş, Gübre Fabrikaları, Sasa Polyester, Koza Altın, Odaş Elektrik, Oyak Çimento dip seviyelerde kalan hisseler oldu. BIST 100-30’da ise İzdemir Enerji, Çan2 Termik, Bien Yapı Ürünleri, QUA Granite Hayal Yapı, Yayla Gıda, Kaleseramik, Girişim Elektrik yılın dip seviyesine gerileyen hisseler arasında yer alıyor.

Zirvenin yüzde 40 altına gerileyenler

Lisedeki şirketler içerisinde zirvesinin yüzde 40 ve altına gerileyen hisse sayısı 16 oldu. Bu hisseler şunlar: İzdemir Enerji, Gübre Fabrikaları, Kaleseramik, Hektaş, Yayla Gıda, QUA Granite Hayal Yapı, Alfa Solar Enerji, Reeder Teknoloji, Çan2 Termik, Say Yenilenebilir Enerji, Bien Yapı Ürünleri, Tukaş, Europower Enerji, Borusan Boru Sanayi, Smart Güneş Enerjisi, Kayseri Şeker Fabrikası.

Dipte olup F/K oranı yüksek şirketler

BIST 100 kapsamında yer alan dipteki şirketler içerisinde 10 şirketin fiyat/kazanç oranı 30 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Bu şirketler şunlar: Kontrolmatik Teknoloji, Kaleseramik, Reeder Teknoloji, Say Yenilenebilir Enerji, Girişim Elektrik Sanayi, Europower Enerji, Ereğli Demir Çelik, Çan2 Termik, Smart Güneş Enerjisi ve Yayla Gıda. Bu şirketlerin dipte olmalarına rağmen fiyat/kazanç oranlarının yüksek olması yatırımcıların bu şirketlere yönelik beklenti içerisinde oldukları şeklinde değerlendirilebilir.

Dipte olup F/K oranı düşük şirketler

BIST 100 Şirketlerinden dipte olup fiyat kazanç oranı ile dikkat çeken 12 şirket bulunuyor. Bu şirketler:

Odaş Elektrik, İş GMYO, Kayseri Şeker Fabrikası, Petkim, Alarko Holding, Koza Madencilik, Şişe Cam, Oyak Çimento, QUA Granite Hayal Yapı, Tukaş, Sasa Polyester ve Koza Altın.

Dip seviyesine yakın olup, fiyat/kazanç oranı düşük şirketler dipte olmalarına rağmen yatırımcıların bu hisseler için beklentilerinin zayıf olduğuna işaret ediyor. Şirketler farklı nedenlerle dip seviyelerde olabilir. Bu tabloyu değiştirecek bir gelişmenin olması yatırımcı ilgisinin de güçlenmesini sağlayabilecektir.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Sabancı Holding (#SAHOL): 5 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %12.21, yıllık %152 yükseldi.

Bim Mağazalar (#BIMAS): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %4.41, yıllık %165 yükseldi.

Türk Traktör (#TTRAK): 6 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %7.33, yıllık %277 yükseldi.

Türk Telekom (#TTKOM): 4 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %11.15, yıllık %180 yükseldi.

Anadolu Sigorta (#ANSGR): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %14.00, yıllık bazda %456 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER



Europower Enerji (#EUPWR): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %7,38 geriledi.

Kaleseramik (#KLSER): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,70 geriledi.

Tukaş (#TUKAS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %1,74 geriledi.

Alfa Solar Enerji (#ALFAS): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %6,83 geriledi.

Çan2 Termik (#CANTE): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %2,12 geriledi.

NE OLDU?

Hazine nakit dengesi, Nisan ayında 237 milyar TL açık verdi. Önceki 166,8 milyar lira idi.

ABD'de toptan eşya stokları, Mart’ta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilere paralel azaldı.

Eximbank, iki farklı kredi anlaşması imzaladı. (1 milyar euro ve 285,7 milyon dolarlık)

BofA, BoE'nin faiz indirimlerine Ağustos’ta başlamasını bekliyor.

Londra'da FTSE 100 rekor seviyeye yükseldi. İsveç MB faiz indirdi, yeni indirim sinyalini verdi.

NE OLACAK?

Sanayi Üretim verileri ve İşsizlik Oranları takip edilecek.

Brezilya Tüketici Enflasyonu izlenecek.

ABD Mich. Ünv. Tüketici Güven Endeksi takip ediecek.

Koton, 10.05.2024’ten itibaren Yıldız Pazar'da 30,50 TL fiyatla işlem görecek

Koç Metalurji halka arzında 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

ZEYNEP’E SOR

GELİR FONU MU, BÜYÜME FONU MU?

Gelir fonu; düzenli ve istikrarlı gelir, düşük risk, düşük volatilite, sermayeyi korur. Düşük getiri, enflasyon riski, faize duyarlılık, büyüme sınırlı.

Büyüme fonu; yüksek getiri, fırsatlardan yararlanma, hızlı büyüyen şirketlere yatırım, getiri. Yüksek risk, kısa vadede volatilite, detay araştırma ihtiyacı.

Kredi notunun artması yabancı fon girişini artırır. Bundan en fazla bankalar faydalanır

Bankacılık sektörünün çok iyi olacağını söylüyorlar. Akbank alsam sizce doğru bir karar mıdır?/Hasan Özdemir

Hasan, bankacılık sektörü büyük hacimli olması nedeniyle hisselerin yükselebilmesi açısından güçlü nakit girişinin olabilmesi gözlenmeli. Bu anlamıyla kurumsal firmaların yatırımı önemli. Sektörün geçmiş seyri takip edildiğinde yabancı fonların Borsa İstanbul’a yüksek ilgi gösterdiği süreçte bankaların da bundan fazlasıyla istifade ettiği gözleniyor. Yabancılar giriş yaparken yükselen sektör, alımların durması ve sonrasında satışa dönmesiyle birlikte 2010-2021 döneminde yatay seyir öne çıktı. Nisan 2021’den bu yana ise tekrar yönünü yukarı çevirmiş görünüyor.

Akbank, Mart 2021’de düzeltilmiş verilerle en düşük 3,91 TL seviyesinde bulunurken gerçekleştirdiği çıkışın ardından şimdilerde 60 TL bölgesinde işlem görüyor. Hissede yabancılar, geçtiğimiz yıl net 135,17 milyon dolar ve 2024’ün ilk üç ayında da 108,96 milyon dolar net alımda bulundu. Halka açık kısım içindeki yabancı payı halihazırda %60,4 seviyesinde. Uluslararası derecelendirme kuruluşların Türkiye’nin notunu arttırdıkça yabancı fonların borsaya daha fazla yönelmesine olanak sunmakta. Bunun da hacimli bir yapıya sahip olması açısından bankacılık sektörüne katkısı olacaktır.

Kısa vadeye takılma. Uzun vadede yükseliyor. Üstelik düzenli nakit temettü ödemesi yapıyor

Bütün kağıtlar çıkarken ECILC hissesinin yerinde saymasının sebebi nedir? Daha ne kadar buralarda oyalanacak. / Fahri Çakır

Fahri, hisselerin fiyatını kısa zaman dilimlerine göre ele alıp değerlendirme. Eğer dar zaman aralıklarında oluşan dalgalardan yararlanarak kazanç elde etmeye çalışıyorsan buna sözüm yok. Ama bireysel yatırımcının dalgalardan istifade ederek kazanç elde etmeye çalışması daha çok kayıp olasılığını artırır. Borsaya daha çok uzun vadeli yaklaş. Öte yandan Eczacıbaşı İlaç’ın geçtiğimiz ekim ayından bu yana yükselmediği bir gerçeklik. Ancak uzun vadede oldukça güçlü bir performansa sahip. Arada ulaştığı seviyeyi hazmeden yatay hareketleri olsa da yükseliş trendi bugüne kadar sürdü.

Hisse, son olarak Ekim 2021’de düzeltilmiş verilerle en düşük 5,44 TL’yi test etti ve Ekim 2023’te 60 TL’ye kadar yükseldi. Şimdilerde de altı ay önceki zirvesinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Son açıkladığı 2023 mali tablolarında hasılatını %86,94 artırdı. Bununla birlikte yıl sonu net kârı %8,16 geriledi. Kârın zayıflamasında kur farkı gelirindeki düşüş etkili oldu. Şirket düzenli olarak kâr payı ödüyor. Bu da temettü yatırımcısının ilgilendiği hisselerden birisi olmasını sağlıyor. Bu yıl hisse başına net 1,06 TL kâr payı ödemesini 5 Haziran günü gerçekleştirecek.

YATIRIM FONLARI



Gümüş ve diğer emtia temalı fonlara ilgi görüyor

Yıllık %90,89'a varan getiriler oluştu

Gümüş ve diğer emtia temalı fonlara yatırımcılar ilgi gösteriyor. Gümüş’ün fiyat hareketleri fonların da talep görmesini sağlıyor. Bu fonların yılbaşından bu yana getirisi yüzde 23,12'ye çıkarken yıllık getirileri yüzde 90,89'a kadar tırmandı.

Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran 10 fonda yılbaşından bu yana %13,36 ile %23,12 arasında değişen getiriler elde edildi.

Son bir yılda ise Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu %90,89 ile en yüksek yıllık getiriye ulaşan fon oldu. Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu %81,69 ile ikinci sırada yer aldı. Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu ise %77,78 ile üçüncü sırada geldi.

Yüksek getirili ilk 10 fonun toplam yatırımcı sayısı 224.167 oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Risk değeri 3 olan emeklilik fonlarında getiriler

Piyasa koşullarına göre esnek getiri

Son bir yılda risk değeri 3 (Piyasa koşullarına göre esnek yönetilen fonlar) olan emeklilik fonları, dikkat çekici getirilerle öne çıktı. Bu kategoride, Türkiye Hayat ve Emeklilik Üçüncü Yaşam Döngüsü EYF (TJY) fonu %98,81 ile son bir yıl içinde en yüksek getiri sağlayan emeklilik fonu olarak öne çıktı. Bu fonun yatırımcı sayısı 7,956, portföy değeri ise 158 milyon TL oldu.

İkinci sırada %96,90 getiri ile HDI Fiba Emeklilik ve Hayat RE-PIE Portföy Değişken EYF (FJG) yer aldı. Bu fonun yatırımcı sayısı 5,105, portföy değeri ise 422 milyon TL olarak gerçekleşti.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Kare Portföy Fon Sepeti EYF (FIK) fonu %93,26 getiri ile üçüncü sırada yer alırken, AgeSA Hayat ve Emeklilik Katılım Katkı EYF (FYL) %92,20 ile dördüncü oldu. FIK fonunun yatırımcı sayısı 261, portföy değeri ise 27 milyon TL; FYL fonunun ise yatırımcı sayısı 234,494, portföy değeri 161 milyon TL olarak kaydedildi.

Bu dönemde, risk değeri 3 olan emeklilik fonları arasında toplam portföy değeri 6,729 milyon TL'ye ulaşırken, toplam yatırımcı sayısı 1,508,558 oldu.

Likit emeklilik fonlarında düşük getiriler

Risk tercihlerini öğrenmek getiri kaybını azaltır

Son bir yılda likit emeklilik fonları, enflasyonun altında kalan getirileri ile dikkat çekiyor. Bu kategoride, AgeSA Hayat ve Emeklilik İki Para Piyasası EYF (AVL) fonu %45,28 ile son bir yıl içinde en yüksek getiri sağlayan emeklilik fonu olarak öne çıktı. Bu fonun yatırımcı sayısı 2.965, portföy değeri ise 161 milyon TL oldu.

İkinci sırada %44,80 getiri ile Viennalife Emeklilik ve Hayat Para Piyasası EYF (ANK) yer aldı. Bu fonun yatırımcı sayısı 21.950, portföy değeri ise 32 milyon TL olarak gerçekleşti.

Axa Hayat ve Emeklilik Para Piyasası EYF (HEP) fonu %44,60 getiri ile üçüncü sırada yer alırken, Garanti Emeklilik ve Hayat Para Piyasası EYF (GEL) %44,54 ile dördüncü oldu. HEP fonunun yatırımcı sayısı 11.523, portföy değeri ise 125 milyon TL; GEL fonunun ise yatırımcı sayısı 237.877, portföy değeri 4.087 milyon TL olarak kaydedildi.

Bu dönemde, likit emeklilik fonları arasında toplam portföy değeri 29.690 milyon TL'ye ulaşırken, toplam yatırımcı sayısı 1.333.299 oldu.

Likit emeklilik fonu tercihi yüksek faiz dönemlerinde avantaj sağlarken faizlerin düştüğü dönemlerde dezavantajdır. Bu da göz önünde bulundurulmalı.

DÖVİZ KURLARI

Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve Dolar/TL

Gecelik Referans Faiz oranı (TLREF) ve Dolar kuru kesişti. Daha önce nisan ayında kesişme yaşanmıştı. Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 47,95 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 32,18 seviyesinde.

Dolar/TL ve TLREF arasındaki fark 22 Nisan’da 20,67 iken 8 Mayıs’ta 15,77’ye düştü. TLREF’in aşağı yönelimi faize dair beklentileri de şekillendiriyor. Bu seyrin devamı politika faizinin de seyri açısından ön sinyal oluşturacaktır.

TAHVİL %56,75

YILLIK BASİT FAİZ

Yatırım Finansman, %69.96 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Yatırım Finansman, 7 Mayıs 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 250,000,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %56.75, bileşik faizi ise yüzde %69.96’ya denk geliyor. 92 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde %14.30 olacak.

Diğer taraftan 7 Mayıs tarihli TLREF 49,15 seviyesinde bulunuyor. Yatırım Finansman’ın çıkardığı bononun yıllık yüzde %56.75 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 7,6 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 8 Mayıs 2024 olurken vade tarihi 8 Ağustos 2024 olacak

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK TELEKOM

Yurt dışı tahvilinin bir kısmını geri alacak. Borç vadesini uzatarak mali yapısını rahatlatacak

Türk Telekom, borç yönetimi perspektifi doğrultusunda 2019 yılında ihraç ettiği 2025 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki yurtdışı tahvilin bir kısmını geri alacak. Şirket, bu şekilde grubun borç vadesini uzatmayı hedefliyor. Geri alım işlemi, şirketin uzun vadeli borç yönetimi stratejisini destekleyecek ve finansal esnekliğini artırmaya olanak tanıyacak.

Türk Telekom’un son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında net borçluluğu %15,45 gerileyerek 44,46 milyar TL’ye indi. Aynı sürede yabancı para pozisyonunu ise %31,72 artırarak 12,97 milyar TL’den 17,08 milyar TL’ye yükseltti. Şirket, mali yapısını güçlendiriyor.

YEO TEKNOLOJİ

Pazardaki payını artırmak için ortak oldu. 10 MW altı GES projelerine yöneldi

Yeo Teknoloji, güneş enerjisi santralleri kurulumu ve proje geliştirme alanında faaliyet gösteren Seiso Enerji’nin sermayesinin %49’unu alacak. Anlaşma gereğince 500 bin doları pesin verecek. Kalanı ise Seiso Enerji’nin gelir oluşturma performansına bağlı olarak gündeme gelecek.

Yeo Teknoloji, bu alımla Seiso Enerji’nin çatı GES projeleri, mikro şebeke uygulamaları ve 10 MW altı projelerde pazar payını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, Seiso Enerji'nin Benelux bölgesindeki deneyimi dolayısıyla Yeo Teknoloji'nin Avrupa pazarlarında yeni fırsatlar oluşturmasına olanak tanıması mümkün olabilecek.

ŞEKER GMYO

Şeker Kule’de ofis katları rezidansa dönüştürecek. Belediyeden gerekli ruhsatı aldı

Şeker GMYO, Şeker Kule’nin ofis katlarını (9-23. katlar) Hasılat Paylaşımı Yöntemi ile konut ve rezidansa dönüştürecek. Konuyla ilgili belediyeye yapmış olduğu ruhsat başvurusunun olumlu sonuçlandığı belirtildi. Alınan izinle birlikte yüklenici firma dönüşüm çalışmalarına başlayabilecek.

Şirketin yüklenici firma ile yaptığı hasılat paylaşımı anlaşmasına göre gerçekleştirilecek projede hasılatın %67’si Şeker GMYO’ya, %33’ü de yüklenici firmaya ait olacak. Dönüşümden elde edilmesi hedeflenen gelir tutarı hakkında ise ek bir açıklama yapılmadı. Şirket, 2023 faaliyet döneminde hasılatını %29,05 gerileterek 136,64 milyon TL’ye düşürdü.

DOĞU ARAS ENERJİ

Bağlı iştiraki nisan ayında 986 milyon TL enerji satışı gerçekleştirdi. Kârlılığını destekleyecek

Doğu Aras Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik, Nisan 2024’te üç farklı şirkete toplamda 525.350 MWh enerji satışı gerçekleştirdi. Satışların toplam tutarı, KDV hariç 986.066.316 TL oldu. İştirakinin enerji satışı şirketin ciro ve kârlılığını olumlu yönde destekleyecek. Böylece Doğu Aras Enerji’nin mali performansını güçlendirecek.

Enerji sektöründe gerçekleştirilen büyük hacimli satışlar, şirketin piyasadaki konumunu ve rekabet gücünü artırmaya olanak tanıyor. Öte yandan firma, 2023 faaliyet döneminde hasılatını %19,56 gerileterek 23,49 milyar TL’ye düşürdü.

SMART GÜNEŞ ENERJİ

Yurt içi gelirlerinde büyüme olukça güçlü. Yurt dışı gelirlerindeyse ciddi zayıflama yaşandı

Smart Güneş Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşteriyle iş birliği anlaşması imzaladı. Yeni iş ilişkisi kapsamında şirket, KDV hariç toplam 3.075.000 dolar tutarında mühendislik, tedarik ve kurulum hizmeti verecek. Anlaşma, Smart Güneş Enerji'nin ciro ve kârlılığını olumlu yönde destekleyecek.

Smart Güneş Enerji, son açıkladığı 2023 mali tablolarında hasılatını %103,69 oranında artırarak 8,09 milyar TL’ye yükseltti. Gelir kalemi daha yakından incelendiğinde yurt içi gelirlerinde güçlü bir artış yaşandığı gözleniyor. Yurt dışı gelirlerindeyse %44,42 oranında bir azalma söz konusu. Firmanın yurt içi gelirlerinde olduğu kadar yurt dışı gelirlerini de güçlenmesi, gelir çeşitliliği açısından önemli.