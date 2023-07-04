Dış ticaret açığı nereye?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) haziran ayının dış ticaret rakamları açıklamasından, ihracatın yüzde 10.5 gerileyerek 20.9 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 16.8 seviyesinde azalışla 26.3 milyar dolar olduğunu öğreniyoruz. Yılın ilk yarısında ihracat yüzde 1.8 artışla 123.4 milyar dolar olurken, ithalat ise yüzde 4.3’lük artışla 184.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bununla, dış ticaret açığı 61,4 milyar $ seviyesine yükseldi. Bu yüksek açığa karşılık, ihracatın ithalatı karşılama oranında ise iyileşme gözlemlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı haziranda 16.1 puan artışla 79.5 seviyesine yükseldi. Ocak-Haziran döneminde bu oran yüzde 66.8 seviyesindeydi.

Ticaret Bakanlığı, hazirandaki ihracat düşüşünün temel nedeninin 9 günlük bayram tatili olduğunun altını çiziyor. Buna karşılık ithalattaki düşüşte ise enerji fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğu düşünülüyor. Bakanlık, “Dış ticaret dengesinde iyileşmenin” süreceği beklentisinde. Ancak Bakanlık, ‘’ithalata bağlı bir ihracat modeli’’ nde ithalatın ‘’son 20 yılın en düşük seviyesine gerilemiş‘’ olmasının neden ‘’sevindirici ‘’ olduğunun cevabını vermiyor. Keza, zayıf dış talep varlığında ‘’ihracatı artırmaya dönük atılacak ilave adımlar’’ın neler olabileceğinin ipuçlarını vermiyor.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, ‘’İlk 1000 İhracatçı‘’ ödül töreninde dolar/TL paritesinin ilk altı ayda 367 milyon dolarlık bir kayıp oluşturduğunu açıklıyor. Başkan Gültepe, Merkez Bankası’nın faiz artışı konusunu değerlendirirken ”Parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak gerçekleştirilmesini ihracatçı ailesi olarak olumlu karşılıyoruz. 265 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” açıklamasıyla moral veriyor, irdeleyici olmaktan ya da eleştirel bir bakışta olmaktan kaçınıyor.

Dış ticaret verileri ‘’ritmin’’ tüm zorluklarına karşılık ‘’tıknefes‘’ olmadığını anlatıyor. Ancak bu ritim işin yapısal boyutunu oluşturan enerji faturasını küçültmek yolunda adım atmaktan bizi alıkoymamalı. Özellikle yenilenebilir enerji üretimini geliştirme yönünde yatırımlara ihtiyacımız olduğunu bilerek, Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun ( EPDK) proje inceleme sürelerini kısaltmaya davet ediyorum.

GÜNÜN NOTU:

6 Şubat depreminin içinde yer alan Nurdağı’nda, Fatih Doğan adlı yurttaşın öncülüğünde yeni bir OSB kuruldu, bu örnek tutumu alkışlıyorum.