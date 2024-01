Diyarbakır’da müzik festivali düzenleyecekler

Tekstil, pazarlama, turizm, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Dosso Dossi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, uzun süredir Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Türkiye’nin en büyük sahnelerini kurarak konserler düzenliyor. Tamamen holding bütçesinden karşılanan, bölge insanına yerli ve yabancı ünlü sanatçıları ücretsiz izleme fırsatı sunan Eraslan, bu konserlerde kendisi de DJ’lik yaparak hem eğleniyor hem eğlendiriyor. Doğubeyazıt, Şanlıurfa Harran Ovası ve Cizre’de düzenlenen konserlere ben de katıldım ve ne kadar ilgi gördüğüne bizzat şahit oldum… Eraslan, bu yıl da konserlere devam edecek ama ilk kez başka bir grupla, Rams Global ile iş birliği yaptı.

Şehirlerin tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor

Hikmet Eraslan, birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı ve güzide şehirlerimizin kültür, sanat ve tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Eraslan, “Rams ve Dosso Dossi Holding iş birliğiyle 2024 yılı için harika bir konser düzenliyoruz. Amacımız müzik ve sanatla insanları mutlu etmek. Konser şehrini ve sanatçıları öğrenmek için takipte kalın” dedi.

Hikmet Eraslan, konserin yapılacağı şehri açıklamadı ama öğrendim ki bu şehir Diyarbakır olacak. Rams Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi adıyla yapılacak konsere birkaç yüzbin kişinin katılımı öngörülüyor. Daha önceki konserlerde Mustafa Sandal, Sefo, Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin sahne aldığı müzik festivalinde bu yıl çok daha ünlü ve çok daha fazla sayıda sanatçının sahne alacağı da aldığım bilgiler arasında…

Türkiye’nin en büyük sahnesi kuruluyor

Hobisini sosyal sorumluluk projesine dönüştüren Hikmet Eraslan, müzik festivali düzenleme sebebini şöyle açıklıyor: “Amacım özellikle Anadolu’da sanat ve müziği ulaşılır kılmak. Müziğin büyülü dünyasında halkımızı eğlendirmek. Sadece batıda değil, doğu illerinde de bu etkinliklerin yapılabileceğini göstererek farklı organizasyonların bu bölgeye gelmesinin önünü açmak istiyorum. En popüler sanatçıları ve en büyük sahne şovlarını halkımızla buluşturmak benim için büyük bir mutluluk ve bir sosyal sorumluluk projesidir.” Bu arada Hikmet Eraslan’ın düzenlediği konserler için İstanbul’dan 15-20 tır malzeme gidiyor. Her konserde en az 150 kişilik bir ekip çalışıyor. Her konser alanında Türkiye’nin en büyük sahnesi kuruluyor. 2022 sonunda Cizre’de yapılan konser için 60 metrelik sahne kuruldu, öğrendiğim kadarıyla 10 milyon TL’nin üzerinde bir para harcandı. Geçen yaz Doğubayazıt’taki etkinlik için Doğubayazıt Stadyumu’nda bu kez 70 metre uzunluğu ve 444 metrekare LED ekran tasarımı ile Türkiye’nin en büyük sahnesi kuruldu. Işık ve lazer gösterileri New York veya Avrupa’dakileri aratmadı.

Rams; Galatasaray’ın stadına isim sponsoru oldu, Gain Medya’yı satın aldı

Kazakistan, Almanya, Tayland, Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri’de inşaat, sağlık, maden, turizm, paylaşımlı ofis, gıda gibi birçok farklı sektörde yatırımları bulunan Rams Global, Türkiye’ye hızlı bir giriş yaptı. Rami’deki Uzel Traktör arazisiyle Bahçelievler’deki eski Efes bira fabrikası arazisinde dev konut projelerine imza atan, Hattat Holding’in Maslak’ta yarım kalan projesini tamamlamak için anlaşan Rams Global, Galatasaray Spor Kulübü ile de stat ismi sponsorluğu için anlaştı. KAP’a yapılan açıklamaya göre 5 sezonluk anlaşma yapıldığı, 2023-2024 sezonu stat isim ve sponsorluk bedelinin 213,6 milyon TL artı KDV olacağı belirtildi. Rams Global, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile de 3 sezonluk isim sponsorluğu için anlaştı. Bu arada Rams Global çatısı altında faaliyet gösteren Rams Türkiye de dijital yayın platformu GAİN Medya’yı satın aldı.