Diziler kapıyı açtı, Decorium Güney Amerika’da markalaştı

Türk dizileri, imalat sektörüne yeni kapılar açmaya devam ediyor. Türkiye’nin cam aksesuar alanındaki markalarından Decorium, Güney Amerika ülkelerine ihracata başladı. Decorium CEO’su Ahmet Çığır Şahin, “Belki Güney Amerika bizim için uzak bir pazar. Ancak kültürümüze artık uzak değiller, dizilerimiz sayesinde kültürümüz kapıyı aralıyor” diye konuşuyor.

Camdan üretilen aksesuar, dekorasyon, sofra, mutfak ve hediyelik eşya grubunda el işçiliği ile öne çıkan Decorium, ikinci kuşak tarafından yönetiliyor. Kimya mühendisi baba Süleyman Sırrı Şahin, Şişecam’ın Sinop Tesisleri’nden ayrılarak, İstanbul Beykoz’da kendi cam atölyesini açmış. Buradaki işlerini büyütmesinin ardından Kurtköy’de arsa satın alarak atölyeden fabrikaya geçiş yapıyor. İki evladını önce profesyonel yönetici olarak çalıştırıyor, sonra işleri devrediyor.

Decorium CEO'su Ahmet Çığır Şahin, kız kardeşi Çağla Şahin ile firmalarını dünya ligine taşıyacaklarını anlatarak, “Bizim 30’un üzerinde ülkeye ihracatımız var. Şu anda gelirlerimizin yüzde 35’i yurtdışından ama bunu iki yıllık süreçte yüzde 50’ye ardından da yüzde 60’a çıkartma hedefimiz var. Buna çok uzak da değiliz. Hatta uzak görülen pazarlarda artık varız. Mesela Güney ve Kuzey Amerika. Güney Amerika’da enfl asyonun çok yüksek olduğu ülkelerde bile tercih ediliyoruz. Çünkü ürünlerimizi üst segmente hitap ediyor bu segmentte alım gücü sorunu yok” şeklinde konuşuyor.

Decorium’a uzak pazarların kapısını Türk dizilerinin açtığını da kaydeden Şahin, “Elbette bu yeni bir durum değil. Ama gücünü daha çok hissediyoruz. Bizim ilk dizi sponsorluğumuz Muhteşem Yüzyıl’aydı. Biliyorsunuz Türk dizileri için önemli bir kapıyı açtı” diyor. Şahin, şunları söylüyor:

“Havalimanı satışında çok etkiniz. Gümrüksüz kısımlarda varız. Ortadoğu pazarlarında markamız ön planda. İhracatımızda mırra ve çay takımları ağırlıkta. Biliyorsunuz önceden daha klasik beklentileri vardı. Ortadoğu ülkelerinde eskiye nazaran modern ve marjinal trend yükselişte. Örneğin bundan 10 yıl önce hat sanatının girdiği ürünlerde klasik olma şartı vardı, hatta konuşmaya bile gerek yoktu. Son dönemde hat sanatı içeren modern ve marjinal tasarımlı ürün gruplarında çay ve kahve takımları ile dekoratif eşyalar ürettik. Trendleri mutlaka takip etmeniz lazım. Yoksa değişimleri hissedemezsiniz. Çin’e kadar ihracat yapıyoruz. Rusya, Kafk asya’ya sofra takımları yolluyoruz. Dubai’de ilk mağazayı 90’lı yıllarda açan biziz. Şimdi önümüzdeki iki yıl içinde yine benzer çalışmalarımız olacak.”

ÇALIŞANLARIN %65’İ KADIN

Artık 40’ıncı yılını tamamlayan bir şirket olduklarının da altını çizen Şahin, “Bizim işimiz el işçiliği. 110 kişilik istihdamımız var, bunun yüzde 65’i kadın. Oranı daha da artırabiliriz. Şirketimiz için övünç kaynağı” şeklinde konuşuyor.

“Görünmüyorsanız, dünyada yoksunuz”

Sunum… Özellikle sosyal medyada ve televizyonların popüler kadın programlarında sıkça duyduğumuz bir söz haline geldi. Hazırlanan yemeklerin, göze hoş görünmesi için mutfak ve sofra aksesuarları ile ortamın hazırlanması anlamına geliyor. Decorium CEO’su Ahmet Çığır Şahin, “Görünmüyorsanız, dünyada yoksunuz” diyerek, “Özellikle Z kuşağının size inanması için sizi görmesi lazım. Artık yavaş yavaş tüketici onlar. Görünmüyorsanız, dünyada yoksunuz… O yüzden yeni nesile görünür olmak gerekiyor. Bu jenenasyona göre; markanın bir duygusu olmalı. İşte bu nedenle sosyal medya bizim için çok önemli. Bir insan gibi markamızın da bir duruşu olmalı” açıklamalarında bulundu.

Üretimin yüzde 35’i şirketlere ve kurumlara özel...

“Hediyeleşme kültürümüzün önemli bir unsuru” diyen Ahmet Çığır Şahin, “Bu alanda çok niş bir iş yapıyoruz. Hatta sektörde bizim farklılaşmamızı da sağlıyor. Kamu kurumlarına ve özel sektöre özel ürünler üretiyoruz. Ürünlerimiz Türk kültürünü de şirketin marka kültürünü de yansıtabiliyor. Son beş yıl içinde bu sektör inanılmaz büyüdü” şeklinde konuşuyor. Şahin, şöyle konuşuyor: “Bizim toplam üretimimizin neredeyse yüzde 35’i bu ürünler. Tablo, vazo, kase gibi üst segment ürünler üretiyoruz. Bir de şirket içi hediyeleşme arttı. Şirketler personellerine de hediyeler yaptırıyor. Onlar için de genelde çay, kahve takımları tasarlıyor ve üretiyoruz. Son zamanlarda erkekler için ofis aksesuarları da revaçta. Kağıt ağırlıkları ve kutular üretiyoruz. Elbette kadınlar için de tercih ediliyor. Ama genel müşteri kitlesi erkekler.”

2024’ü e-ticaret yılı ilan ettik

Geleneksel yöntemlerde olan pazarlama konusunda çok yol aldıklarını ancak elektronik dünyada daha etkin bir hale gelmek istediklerini anlatan Ahmet Çığır Şahin, şunları kaydediyor: “Sanal mağazamızı açtık. Satışlarımız iyi gidiyor. Ancak asıl atağı önümüzdeki yıl yapacağız. Pazar yerlerine ve uluslararası platformlara gireceğiz. E-satışımızı henüz yurtdışına açmadık. Önümüzdeki yıl yurtdışı atağı da yapacağız. Çünkü bizi havalimanlarından tanıyan müşterilerimizin ilgisi yoğun.”