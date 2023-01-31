Doğasever Nihat Gökyiğit’in 90’ıncı yaş kitabı…

TEMA ve TEKFEN’in kurucusu, doğasever iş insanı Nihat Gökyiğit, 90 yaşındayken “Doğa ve İnsan Sevdam” adlı bir eser yazdı.

Nihat Gökyiğit’i 97 yaşındayken kaybettik. TEKFEN adlı tüm dünyaya iş yapan bir taahhüt kuruluşunun sahibi olmasının yanı sıra, TEMA kurucusu olarak önemli hizmetler verdi. Gökyiğit ile ilgili yıllar önce yazdığım yazıda, Artvin’den İstanbul’a, Robert Kolej’de eğitim hayatına başlamasından, önemli iş insanı olmasına kadar başarılarına değinmiştim.

TEMA Vakfının kuruluşunda ve yönetiminde bulunduğu sıralarda sahadaki örnek çalışmalarını anlatmıştım. Yakından tanıdığım Gökyiğit’in mütevazi, hoşgörülü kişiliğinden söz etmiş, TÜSİAD’da da uzun yıllar yönetimde yer aldığını belirtmiştim.

Gökyiğit, “Doğa ve İnsan Sevdam” başlığıyla yayınlanan anı kitabını dostlarına doksanıncı yaşının armağanı olarak vermiş, bana da imzalayarak gönderdiği notta şöyle demişti:

-Doksan yaşımı aşarken ben de hayat hikayemi kaleme aldım. Kitapta TEKFEN tarihi yanında sosyal sorumluluk alanındaki gayretlerime, şahit olduğum ekonomik ve siyasal olaylara da yer vermeye çalıştım. İlginizi çekeceği umuduyla takdim ediyorum…

Samimi anlatımlı kitabında, bir “keşke” sini şöyle dile getiriyordu:

-Yeniden dünyaya gelsem, acaba ihmal ettiğim nelerin yaşamımda yer almasını isterdim diye bazen kendime sorarım. Tabii aklıma çok şey geliyor. Ancak, bunlardan ikisi bu kitabı yazarken daha belirgin oldu. Biri daha çok kitap okumaya zaman ayırma, diğeri de hatıralarımı bir günlüğe kaydetme.

Gökyiğit kitabında bazen içinden geçen bir yakarışı da şöyle aktarıyor:

-Yarabbim!

Ülkemize, doğaya, bütün canlılara ve insanlığa hizmet için;

Ne kadar geniş, ne kadar önemli imkan ve fırsatlar yaratıyorsun.

Bu nasipler için şükürler olsun…

Hikmetinden sual olunmaz ama, bu yolda bize biraz zaman ihsan edebilirsin!..

Kitabın sonunda kendisine ve eşine büyük keyif veren çiçeklerin resimlerini, Türkçe ve Latince isimlerine yer vererek koymuştu.

İş insanı ve doğasever olarak birçok örnek olaya imza atmış olan Nihat Gökyiğit’i Ekonomi gazetesi adına saygıyla anıyorum…

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