Dünya bir yana, Borsa İstanbul bir yana

✔ Dünya borsalarında devam eden satışlara paralel önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul’da geri çekilme olmasını bekliyoruz. Alternatif yatırım araçlarının getirisindeki artış borsanın göreceli cazibesini azaltarak düzeltme ihtimalini artırıyor.

Faizlerin daha uzun süre daha yukarıda tutulacağı mesajının verildiği FOMC toplantısı sonrası riskten kaçış eğilimi artıyor. Fed’in ekonomide yumuşak iniş argümanı piyasalarda sert inişi engelleyemedi.

Fed’in ekonomiyi durgunluğa sokacağı endişesi ile yatırımcılar riskli varlıklardan acil çıkış kapısına koşuyor. Hisse senedi, tahvil ve emtia değer kaybederken dolar güçleniyor. EPFR verilerine göre küresel hisse senedi fonlarından Fed toplantısı öncesi bir haftada 17 milyar çıkış yaşandı. Genele yaygın satış dalgasında gayrimenkul, otomotiv, dayanıklı tüketim, petro-kimya, yarı iletkenler gibi faize ve büyümeye duyarlı hisseler daha çok dayak yiyor.

Türkiye dünyadan bağımsız yükselişine devam ediyor. Politika faizinin 500 baz puan artırıldığı Para Politikası Kurulu kararı sonrası Borsa İstanbul’daki yükseliş sertleşti. Endeksi yeniden 8.000 seviyesinin üzerine taşıyan yükselişte banka ve sigorta hisseleri başı çekiyor. Beyaz eşya, havacılık, otomotiv gibi küresel talebe daha duyarlı hisseler geride kalıyor.

Dünya borsalarında devam eden satışlara paralel önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul’da geri çekilme olmasını bekliyoruz. Alternatif yatırım araçlarının getirisindeki artış borsanın göreceli cazibesini azaltarak düzeltme ihtimalini artırıyor.

En büyük dış ticaret ortağımız Avrupa’nın durgunluğa girmesi, enerji fiyatlarındaki artış, doların güçlenmesi, finansman maliyetlerindeki artış nedeniyle baskılanan karlılık Borsa İstanbul’da düzeltme ihtimalini artıran temel gerekçeler. Buna karşın ekonomi yönetiminin yaptığı doğru işler son 10 yılda Türkiye’den kaçan küresel sermayenin geri dönmesini sağlayarak orta vadede piyasaları destekleyecek.

Geçtiğimiz haftalardaki başarılı banka ve şirke ihraçları, Mehmet Şimşek’in küresel yatırımcılarla toplantıları Türkiye’nin yeniden yabancı yatırımcının radarına girdiğini gösteriyor.

Türkiye ekonomi politikalarında rasyonel zemine dönüş hikâyesini hayata geçirip bozulan dış ve iç dengelerini düzeltir, enflasyonu kontrol altına alabilirse, Borsa İstanbul kısa vadede kar satışları nedeniyle yaşlanacak oynaklığa rağmen orta, uzun vadede yükselişini sürdürebilir.