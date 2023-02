Dünya Gümrük Günü’nde liyakat sertifikası nasıl verilmeli

Dünya Gümrük Örgütü’ne (DGÖ) üye ülkelerde her yıl 26 Ocak’ta Dünya Gümrük Günü kutlanıyor. DGÖ her yıl bir tema belirliyor. Ana amaç olarak, “gümrükte bilgi paylaşımı ve mesleki gurur kültürünün teşvik edilmesi” benimsenmiş bulunuyor. Bu amaç doğrultusunda üye ülkelere her yıl yazılı bildirimde bulunuluyor. Gümrüklerin profilini ve görünürlüğünü yükseltmeye devam etmek için planlı, devamlı, tutarlı ve koordineli bir çalışma ile yeni neslin güçlendirilmesi ve korunması öngörülüyor. Gümrüklerin uluslararası ilişkileri güçlendirmesi, kişileri yasadışı uygulamalardan koruması, çalışanlar arasında gurur duygusunu yükseltmesi, iyi bir iş ortamının yaratılması. Bilgi paylaşım kültürünün yaygınlaştırılması, iş dünyası ve devlet kurumları ile uluslararası kurum kuruluş ve ortaklıklar arasında bir köprü görevi görmesi gibi çokça fonksiyonlarının bulunduğu gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor.

DGÖ, gümrüklerin bilgi teknolojilerinin desteklenmesi gerektiğini, gümrük verilerinin titiz çalışmalar sonucunda elde edilmesi ve değerlendirilmesinin icap ettiğini, uzmanlığın ve bilgi üretim ve paylaşımcılığının teşvik edilmesi gerektiğini, belirtiyor ve kendilerince oluşturulan platformlara katılım sağlan-masının önemine dikkat çekiliyor.

Bu amaçlara ve çalışmalara gönülden katılıyorum.

Ancak, yine DGÖ ilkeleri doğrultusunda, her yıl seçilen kişiye Liyakat Sertifitası verilmesi uygulama-sında bazı yetersizlikler görmekteyim. Mevcut uygulama şöyle oluyor; Ticaret Bakanlığı, konu ile ilgili kurum kuruluş ve derneklere yazı göndererek adaylarını bildirmelerini istiyor. Bilahare Bakanlıkça değerlendirme yapıyor ve Liyakat Sertifikasını veriyor,

Oysa; teklif edilecek veya kendiliğinden müracaat edecek adayda aranması gereken nitelikleri ve Ba-kanlıkça yapılan değerlendirmede kullanılan kriterlerin yazılı hale getirilmesi ve bunun bir mevzuat haline getirilmesi gerekir. Böylece; seçilen kişinin gerçekten hak ettiği herkes tarafından kabul edilebilir. Aksi takdirde gereksiz spekülasyonların önüne geçilemez.

14 yıldır gümrük ve dış ticaret konusunda basında köşe yazarlığı yapmam ve ayrıca eserler yazmam ve de hem kamuda hem özel sektörde 40 yıldır hizmet vermem münasebetiyle bu uyarıyı yapma gereği duydum. Ha.. Sakın kendim istiyorum diye anlaşılmasın lütfen. Camiamızın nice değerleri var. Maksat hakkaniyet olsun.

Benden söylemesi…