Dünya markası Skechers Türk girişimcilerle birlikte iddiasını artırıyor

Yürüyüş ve koşu ayakkabı modelleriyle ön plana çıkan Skechers 190’dan fazla ülkede 1000’in üzerinde mağazasıyla hizmet veriyor. Kuruluşun Türkiye’deki operasyonunu yürüten Olka Spor AŞ, dünya markasının en önemli iş ortaklarından birisi konumunda bulunuyor. Olka Spor AŞ, sahip olduğu lisans anlaşmasıyla ayakkabı üretimini Şanlıurfa ve İstanbul’da bulunan 22 bin 500 metrekarelik üretim tesislerinde gerçekleştiriyor.

Uzakdoğu dışında Skechers’in bölgedeki tek üreticisi haline gelen ve yılda 1,3 milyon adet ayakkabı üretimi kapasitesine sahip olan üretim tesisleri tam kapasite çalışıyor. Olka yönetimi mevcut tesislerinin yanı sıra yeni bir fabrika daha kurmak için hazırlıklarını tamamladıklarını aktarıyorlar.

Günde 6 bin ayakkabı üretimi

Geçtiğimiz günlerde, Skechers’ın İstanbul’daki fabrikasında düzenlenen bir basın buluşmasında, üretim tesisini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde gördük.

Şirketin kurucu ortaklarından Yasin Kavşak’ın verdiği bilgiye göre, Skechers Türkiye, üretim tesislerinde günde yaklaşık 6 bin çift ayakkabı üretiyor. Türkiye'de üretilen koleksiyonun yüzde 25'lik kısmı üstün kalitesiyle öne çıkıyor.

Üretim departmanında Kesimhane, Baskı & Kaynak, Saya Dikim, Eva Taban Üretimi ve Montaj bölümleri yer alıyor. Yılda 1,3 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesine sahip iki tesiste 700 kişi istihdam ediliyor.

Skechers Türkiye, ülke genelinde 68 mağazaya sahip. Bu mağazalardan 16 adedi Franchise, 41 adedi konsept, 11 adeti ise Outlet mağaza kategorisinde yer alıyor. Ayakkabının yanı sıra, Skechers markalı tekstil ürünlerinin de Ar-Ge ve tasarım çalışmalarında da Türkiye’deki ekiplerin imzası bulunuyor.

2023’de ciro bazında yüzde 165’lik büyüme yakaladıklarını belirten Yasin Kavşak yılı 4 milyon adet satışla kapatacaklarını öngörüyor.

Profesyonel yöneticilikten girişimciliğe

Yasin Kavşak’ın girişimcilik öyküsü, 2011 yılında başlıyor. Kavşak büyük bir zincir mağazada spor bölümünün başında çalışırken işten ayrılmaya ve iki yakın arkadaşıyla birlikte yeni bir girişimde yer almaya karar veriyor. Yaptıkları çalışmaların ve araştırmaların ışığında Skechers’ı kendileriyle iş yapmaya ikna ediyorlar. 7 yıl sonra ise üretim için anlaşma imzalıyorlar. Lisans anlaşması sonrasında, Türkiye’deki fabrikayı yüzde 100 öz kaynak ile 12,5 milyon dolarlık yatırımla kurarak, Esenyurt’ta üretime başlıyorlar.

Yeni yatırım planları

Olka Spor AŞ yönetimi bugünlerde yeni bir tesis için çalışma yapıyor. Trakya bölgesinde inşa edilecek olan yeni fabrika için 75 milyon dolarlık yatırım planlanıyor Yasin Kavşak kapasite artırımı ile ihracata da başlayacaklarını şu sözlerle dile getiriyor: “Yeni kapasite artırımı ile yıllık 6,5 milyon adet çift ayakkabı üretimine ulaşacağız. Yeni fabrika için 75 milyon dolarlık yatırım yapma planımız var. Bunu da yine kendi öz kaynaklarımızla hayata geçireceğiz. Şu anki yıllık kapasitemizi 5 kat artıracağız. Bu tesislerimizde de yaklaşık 3 bin kişiye yeni istihdam sağlayacağız.”

Kavşak, ayakkabı üretimi için gereken önemli bir hammaddenin Türkiye’de üretilmesi için ön çalışma yapılıyor. Projenin gerçekleşmesi halinde 25 milyon dolarlık bir ek yatırım daha yapılacak.

Cumhuriyetin 100. yılında ‘Cumhuriyetin Mimarları’ kitabı

133 yıllık geçmişiyle orman ürünleri sektörünün köklü ve küresel üreticilerinden olan Yıldız Entegre, arşiv niteliğine önemli bir esere sponsor oldu. Yıldız Entegre, Cumhuriyet’in 100. yılında, mimari alanda önemli izler bırakacak ‘‘Cumhuriyetin Mimarları’’ adlı kitabı Türkiye’ye kazandırdı.

Cumhuriyetin Mimarları kitabı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına damga vuran 100 mimarın özgün tasarımlarıyla hayat bulmuş yapıları, kitapları ve bu alanda alınan ödülleri inceleyerek değerli bir seçki sunuyor. Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar hafızalarda iz bırakan yapılar ve mimarlarından oluşan eser, Yıldız Entegre tarafından tasarım ve mimarlık dünyasına karşı duyulan sorumluluğun bir simgesi olarak hazırlandı ve Cumhuriyet’in 100. yılına ithaf edildi.

Prof. Dr. Suha Özkan’ın danışmanlığında hazırlanan ‘‘Cumhuriyetin Mimarları’’ kitabının lansmanı, 12 Aralık 2023 akşamı Pera Palas Otel’de gerçekleştirildi. Yıldız Entegre Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan lansmanda yaptığı konuşmada, geçmişe vurgu yaparak şunları söyledi: “133 yıllık geçmişimiz boyunca ardımızda hep anlamlı izler bırakmak istedik. Kimi zaman kurduğumuz, istihdam sağladığımız fabrikalarla kimi zamansa ‘ağacın izinde’ yaklaşımıyla doğa ve insanı buluşturduğumuz çalışmalarla bunu başardık. Oluşturduğumuz ekonomik ve toplumsal değerle her zaman büyük gurur duyduk. Bu kez de çok değerli yol arkadaşlarımız olan mimarlar için hazırladığımız ‘Cumhuriyetin Mimarları’ kitabıyla arkamızda anlamlı bir iz daha bırakıyoruz. Cumhuriyet döneminin önemli kilometre taşlarını oluşturan, bu disiplinde çok değerli eserler vermiş mimarları bir araya getiren, bu zengin deneyim ve birikimi gelecek nesil mimarlara aktaracak bu eseri, Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf ediyoruz.”