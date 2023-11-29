Dünyada ilk 3’e girdi, cirosu pandemi öncesini katlayıp 1.7 milyar doları yakalayacak

DO & CO Kurumsal İletişim Direktörü Şeyda Güven daveti iletti:

- Yönetim Kurulu Başkanımız Attila Doğudan, Abu Dhabi’deki Formula 1’i izlemeye ve sohbete davet ediyor.

Meslektaşlarım Uğur Cebeci, Hakan Çelik ve Güntay Şimşek’le Abu Dhabi’ye giderken Atilla Doğudan ile Mart 2023’te Viyana’da yaptığımız sohbetten notları okudum. Vista Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı’nın davetiyle Viyana’ya gittiğimde Attila Doğudan’la buluşup sohbet etmiştim.

Doğudan, söze Mart 2020’de dünyayı saran COVID-19 pandemisinin etkilerinden girmişti:

- Hisseleri Viyana Borsası ve Borsa İstanbul’da işlem gören Do & Co’nun değeri 1 milyar Euro’ya yakın iken pandeminin ilk haftasında çakılmıştı. İşlerimizin yüzde 90’ı durmuştu.

İşlerinin 20 ülkeye yayılmış olduğunu belirtmişti:

- Hizmet verdiğimiz havayolu şirketi sayısı 60’tı. Formula 1, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası gibi etkinliklerin yeme-içme başta olmak üzere ağırlama işi bizdeydi. 24 ay sıfır ciro ile 5 bin kişi yaşadık. 2022 yılı Mart ayı itibariyle ciromuz 250 milyon Euro civarındaydı.

O zor günlerin ardından işlerin hızla açılmaya başladığını bildirmişti:

- Pandeminin etkisinin azalmaya başlamasıyla birlikte havayolu şirketlerinin seferlerinde normale dönüş adımları atıldı. Şampiyonlar Ligi, Formula 1, Dünya Kupası gibi organizasyonlar da hızla açıldı.

Ciroda son durumu sormuştum, henüz kamuoyu ile paylaşılmadığını vurgulayıp, şu mesajı vermişti:

- İyi gidiyoruz…

Şirketin piyasa değerini sorunca cep telefonundan Borsa verilerine bakıp, aktarmıştı:

- Hisse başına değer 30 Euro’ya inmişti. 100 Euro’ya yaklaşmış durumda. Şirketimizin piyasa değeri görüştüğümüz an itibariyle 900 milyon Euro görünüyor.

Geçen Pazar sabahı Abu Dhabi’de Formula 1 yarışlarının gerçekleştiği piste yürüme mesafesindeki otelde Attila Doğudan’la buluştuğumuzda bu kez kendisine sormadan şirketin piyasa değerine Borsa İstanbul verilerinden okudum:

- Do & Co’nun piyasa değeri 1.3 milyar Euro dolayında görünüyor…

Şirketin açıklanmış 6 aylık bilançosundan cirosunu sordum, telefonundaki verilerden paylaştı:

- 900 milyon Euro’ya yaklaştı. Mart’tan Mart’a hesaplanan yıllık ciromuzun 1.7 milyar Euro’ya ulaşmasını bekliyoruz.

Pandemi öncesindeki cirolarının 900 milyon Euro düzeyinde olduğunu kaydetti:

- Pandemi öncesindeki ciromuzu ikiye katlama yolunda ilerliyoruz. Yani, işlerimiz yetişmekte zorlanma derecesinde canlandı. İstihdamda 14 bin kişiye doğru yol alıyoruz.

Yiyecek-içecek başta olmak üzere ağırlama dünyasında otelcilikten restoran, cafe, büyük organizasyonlar dahil birçok işi yaptıklarını anımsattı:

- THY gibi gurur duyduğumuz işimizden British, Avusturya Hava Yolları, Delta, Emirates, Qatar, Etihad, Delta’ya uzanan 60 havayolu şirketine bütün dünyada 35 noktada hizmet veriyoruz.

Hakan Çelik, Do & Co’nun kendi sektöründe dünyadaki yerini şöyle sordu:

- Sektörünüzde dünyada en büyükler arasında olmalısınız…

Doğudan’ın yanıtı şöyle oldu:

- En büyüklerin küçüğü konumundayız. Yani, dünyada ilk 3’te yer alıyoruz. 3’üncü sıradayız.

Türk Hava Yolları’yla (THY) kurdukları Turkish-Do & Co, Doğudan’ın işlerinin yüzde 20-25’ini oluşturuyor. Turkish-Do & Co’nun kabin içi ikramları, THY’nin çıtayı yükseltmesinde önemli rol oynuyor.

Attila Doğudan, oğulları Attila ve Marius Erol ile kol kola, 14 bin kişiye yakın kadrosuyla Do & Co’nun pandemi öncesini katlamaya yaklaşarak, önemli büyüme ile yola devam etmesini sağlıyor…

32 yıldır Formula 1’e hizmet veriyor, 24 yarışın 22’sine damga vuruyor

DO & CO Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan, geçen Pazar günü yarış başlamadan yapılan paddock ve pist turu sırasında hesapladı:

- 32 yıldır Formula 1’e yeme-içme başta olmak üzere VIP konukların ağırlanması konusunda hizmet veriyoruz.

Formula 1’in dünyada toplam 24 yarış düzenlediğini belirtti:

- Bu yarışların 22’sinde biz varız. Singapur ve Avustralya’da biz yokuz. Singapur’daki yarışta hizmet veren şirketle uzun dönemli anlaşma yapılmış. Avustralya’nın ise 2 yıl sonra bize geçmesi söz konusu olabilir.

UEFA ile ilk sözleşmeyi 2004’te imzaladığını anımsadı:

- Avrupa Şampiyonası’nda 6’ncı kez hizmet vereceğiz. Şampiyonlar Ligi finallerindeki ağırlama işinde 20 yıldır varız. Şampiyonlar Ligi finalinde bizden fazla hizmet veren yok. Bu finallerde 12-16 bin VIP konuk oluyor. Katar’daki Dünya Şampiyonası’nda da hizmet verdik.

Formula 1’in gerçekleştiği kentlere ekonomik katkısına Las Vegas’tan örnek verdi:

- Abu Dhabi öncesi Las Vegas’taydık. 20 bin VIP misafire hizmet verdik. Formula 1, Las Vegas’ta 1.5 milyar dolarlık ekonomi yarattı. Görev alan bütün partnerler, ortaya çıkan ekonomiden payını aldı.

F1’de 1000 kişi ile hizmet veriyor, ekip 200 gün ülke dışı görev yapıyor

DO & CO Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan’a Paddock ve pist turu sırasında Abu Dhabi’de kaç kişilik bir kadroyla hizmet verdiklerini sorduk, anlattı:

- Burada 1000 kişilik bir kadro var. 15’i Türkiye’den… Kadromuzda 17-18 farklı ülkeden personel çalışıyor.

Sadece Formula 1 organizasyonunun yılda 22 kez farklı ülke, kent ve coğrafyalarda düzenlendiğine işaret etti:

- 1000 kişilik kadroda yer alan çalışma arkadaşlarımız yılın 200 gününü yaşadıkları ülkenin dışında geçiriyor. Çok sık seyahat ediyor. Hiç de kolay bir tempo değil. O nedenle yarısını da olsa yedekleme konusunda hazırlığımız var. Seyahat tempolarını biraz düşürmek için.

Bu noktada Do & Co’da çalışmanın cazibesini anlatmaya koyuldu:

- İşimiz çok büyüyor. Çok değişik yerlerde insan kaynağına ihtiyacımız var. Bu endüstride çalışmayı düşünenlere bize gelmelerini tavsiye ederim. Büyük imkanlar yaratıyoruz. İster Türkiye’de, ister Amerika’da, ister İngiltere’de çalışma imkanı var. Tabi seyahat imkanı da.

Hisselerinin yüzde 69’u halka açık

DO & CO Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan’a şirketin halka açıklık oranını sordum, yanıtladı:

- Hisselerimizin yüzde 69’u halka açık.

Bu oranın oldukça yüksek olduğunu anımsattım:

- Yönetim için altın hisse uygulamanız mı var? Yönetimi kaybetme gibi bir risk görmüyor musunuz?

Şu yanıtı verdi:

- Yüzde 31 hisse ile gayet rahatlıkla şirketi yönetebiliyoruz. Bizimki gerçek anlamda halka açıklığı ortaya koyan bir oran. Kurumsallığı benimsemiş bir şirketiz. Halka açıklık kuralları gereği şeffaflıkla işimizi yönetiyoruz.

Do & Co’nun hisselerini 1998’de Viyana Borsası ve Borsa İstanbul’da eş zamanlı halka açtıklarının altını çizdi:

- İlk halka arz sırasında yüzde 15-20 ile yola çıktık. Zamanla halka açıklık oranımız yükseldi.