Elli yıldır görülmedi

Global risk iştahının en önemli barometresi borsa endeksleridir. Başta bitcoin olmak üzere, kripto varlıklar da gösterge olarak değerlendirilebilir. Ancak bunların toplam finansal varlıklar içindeki payı yüzde 2 civarındadır. Bu nedenle hisse senetlerinin nabzı daha iyi ölçtüklerini düşünürüm.

2024 biterken, yatırım bankaları 2025 tahminlerini yayımlıyorlar. Hemen hemen hepsinde güçlü dolar teması yer alıyor. Trump yönetiminin; gümrük tarifelerini yükseltmesi, vergi oranlarını indirmesi, ABD’nin bütçe açığını artırabilir. Tetiklenebilecek enflasyonla dolar faizleri yüksek seyredebilir. Güçlü dolar senaryosu kulağa makul geliyor. Tabii bu senaryo Trump’ın ekonomik hedefleriyle uyuşmuyor. Bana göre bu ekonomik amaçlara zayıf dolarla ulaşılabilir. Önümüzdeki aylarda dolar söyleminin değiştiğini görebiliriz. Hisse senetleri konusunda, finans kuruluşlarının görüşleri genelde olumlu gözüküyor. Uzun vadeli yatırım araçları olan hisseler için, günlük politik gelişmelere takılmamak gerekir. Öte yandan, jeopolitik gelişmelerin finansal varlıklar açısından kuyruk riskine (aşırı riske) dönüşebileceği bir dönem yaşanabilir. Dünyanın bu kadar karışık olduğu son dönem, 1970’lerde Orta Doğu savaşının yaşandığı zaman dilimiydi. Petrol fiyatındaki yükseliş stagflasyona yol açtı. Borsa endeksleri yıllarca baskı altında kaldı.

Sıkıntılar sadece Orta Doğu’daki kaos ve Rusya-Ukrayna savaşı değildir. Her bölge kaynıyor. Güney Kore’de darbe girişimi oldu. Almanya’da Scholz hükümeti güvenoyu alamadı. Erken seçime gidiliyor. Kanada’da Trudeau hükümeti gidecek gibi duruyor. Belki de, en ucuz yer olan Çin piyasasının yaratabileceği rüzgârı beklemek gerekiyor.