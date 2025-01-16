Emeklilik fonlarında tercih altın fonları oldu

Emeklilik fonlarında son bir yılda en yüksek getiriyi altına dayalı fonlar sağladı. HDI Fiba Emeklilik İstanbul Portföy Değişken EYF %79,65 yıllık getiri ile en fazla kazandıran fon oldu. Onu, Bereket Emeklilik Altın Katılım EYF ve AgeSA Hayat Altın Katılım EYF takip etti.

Yatırımcılar, yüksek enflasyon ortamında altının güvenli liman etkisinden faydalandı. Yatırımcı sayısı bakımından Türkiye Hayat Altın Katılım EYF, yaklaşık 2 milyon katılımla ilk sırada yer aldı. AgeSA ve Anadolu Hayat Altın Katılım fonları da yüksek yatırımcı kitlesine hitap ederek dikkat çekti. Altına dayalı fonlar, hem kazanç hem de yatırımcı ilgisi açısından sektöre damga vurdu. Bu emeklilik fonlarında ilk 10’u ortalama yüzde 53 kazandırdı.

Hisse senedi ve dövize dayalı fonlar, yıllık getiri açısından altın fonlarının oldukça gerisinde kaldı. Allianz Koç İştirak Endeksi EYF, %13,41 ile en düşük kazancı sağlayan fon oldu. Riskten uzak durulduğu bu dönemde hisse senetleri yerine alternatif yatırım araçları tercih edildi.

Türkiye Hayat Altın Katılım EYF, 105 milyar TL’lik portföy değeriyle sektörde öne çıktı. AgeSA ve Garanti Emeklilik’in altın fonları da yüksek portföy değerleriyle dikkat çekti. Portföy değeri en yüksek fonlar altın fonlar olurken ilk 10 fon içerisinde sadece üç hisse fon yer alabildi.

ZEYNEP'E SOR

SÜRAT Mİ, YAVAŞLIK MI?

Sürat; fırsat, hızlı kazanç, yüksek likidite, dinamik stratejiler. Yüksek maliyet, stres, zamanlama riski, bilgi gerekliliği, uzun vadede kazanç kaçırma.

Yavaşlık; daha az stres, düşük maliyet, büyüme potansiyeli, daha isabetli kararlar. Fırsat kaybı, zamanlama ve likidite eksikliği, geciken getiri.

Ağırlıklı Türkiye olmak üzere fabrikalarına yönelik verimlilik artırıcı yatırımları devam ediyor

Europower Enerji'nin aldığı işler ile ilgili bilgi verebilir misiniz? / Aydın Gürçay

Aydın, şirketlerin aldığı iş ler, mevcut gelirlerini artırarak kârlılıklarını büyütmesine olanak tanır. Bu tür projeler hem firmaların piyasa değerini yükseltir hem de operasyonel kapasitelerinin genişlemesine imkan verir. Europower Enerji, 2024 yılın da toplamda 5,9 milyar TL'lik yeni iş ilişkisi gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu tutar, şirketin 2023 yılındaki satışlarının %67,7'sine denk geliyor. Öte yandan firmamın son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelirini %9 büyüttüğü gözleniyor. Bu itibarla alınan tüm işlerin yatırımcı ile paylaşılmadığı anlaşılıyor. Bununla birlikte firma, dokuz aylık dönemde kârını %73 düşürdü.

Sektör kasım ayında kârlılığını büyüttü. Büyük bankaların da bundan etkilenmesi beklenmeli

Borusan Boru'nun ABD'de yakın zamandaki yaptığı yatırım sizce ne derece anlamlı?/Yakup Beşer

Yakup, firmaların yurt dışında ki yatırımları, küresel pazarlarda daha güçlü bir yer edin meleri açısından önemlidir. Borusan Boru'nun ABD'deki Panama City tesisinde yapmayı planladığı 68 milyon dolarlık yatırım da benzer şekilde gelir ve kar büyümesine önemli bir katkı sunması beklenmeli. Yatırım, düz çelik plakaların gelişmiş form verme teknolojisiyle şekillendirilmesini sağlıyor. Böylelikle enerji taşımacı- lığı, açık deniz boru hatları ve yenilenebilir enerji platformları gibi yüksek talep gören sektörlerde daha güçlü bir konum elde edecek. Yatırımı, 2027'de faaliyete geçerken ABD'de bu teknolojiyi kullanan tek yerli üretici olacak.

YATIRIM FONLARI

Hedef Portföy’ün HAM Fonu, altın katılımıyla altı ayda %30 getiri sağladı

Altın Katılım Fonu (HAM), yatırımcılarına altın ve altına dayalı finansal araçlarla desteklenen katılım esaslı yatırım imkanı sunuyor. Toplam değerinin %42,64’ü hisse, %30,37’si kıymetli madenler, %14,84’ü kıymetli maden cinsinden BYF’lerde bulunuyor. 89,3 milyon TL’lik fon büyüklüğü ve %1,31 doluluk oranına sahip. Risk değeri 6 olan fon, orta-üst segmentte risk toleransı olan yatırımcılara hitap ediyor. Fon, son 6 ayda %30,12’lik getiri sağladı.

Altın bazlı enstrümanların güvenli liman niteliğinden yararlanan fon, son bir ayda portföyde hisse senedinin ağırlığını artırdı. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel stratejik şekilde yönetiliyor. Mevcut piyasa koşullarında değer koruma ve orta vadede getiri arayışındaki yatırımcılar için alternatif bir seçenek oluşturuyor.

TAHVİL

Tiryaki Agro Gıda, TLREF+%4,75 faizden bono ihraç etti

Tiryaki Agro Gıda, nitelikli yatırımcılara 14.01.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,75 olarak belirlendi. 358 gün vadeli bono, tek kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 1 olan bononun söz konusu kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi 07.01.2026 olduğu belirtildi.

+%4,75 YILLIK FAİZ TLREF

14 Ocak tarihli TLREF %46,53 seviyesinde bulunuyor. Tiryaki Agro Gıda’nın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,75 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFTRYK12616 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SDT UZAY VE SAVUNMA

Yılın ilk ayında 3,4 milyon dolarlık iş aldı. Tutar yıllık gelirinin yüzde 8'i seviyesinde bulunuyor

SDT Uzay ve Savunma, FNSS Savunma Sistemleri firmasıyla savunma sistemleri alanında iş birliğine gittiğini duyurdu. Anlaşma kapsamında, toplam 3.448.800 dolar tutarında sipariş aldı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 122,4 milyon TL'ye denk geliyor. Bedel yıllık gelirinin %7,9'u seviyesinde bulunuyor. Bu itibarla alınan işin firma açısından önemli bir sipariş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Siparişe konu ürünlerin teslimatı 2025, 2026 ve 2027 yıllarında kademeli olarak gerçekleştirilecek. Ocak 2023'te borsaya gelen şirket, ilk açılışını tavandan 34,89 TL'den gerçekleştirirken Şubat 2024'te en yüksek 466,15 TL'ye kadar çıktı. Sonrasında ise gelen satışlarla birlikte günümüze kadar düşen bir seyir izledi. Dokuz aylık faaliyet döneminde ise kârını geriletti.

ANADOLU SİGORTA

2024 brüt prim üretimi %57 oranında artış gerçekleştirdi. Gelir ve kârda büyüme sürüyor

Anadolu Sigorta, 2024 yılına ait bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimini 69.589.122.185 TL olarak açıkladı. Tutar, bir önceki yıla kıyasla %57,3 oranında bir artışı işaret ediyor. Şirketin büyüme ivmesinde hafif bir ivme kaybı yaşansa da güçlü şekilde sürdürdüğünü gösteriyor. Firmanın yatırımcısıyla paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise gelirinde %63 oranında artış gözleniyor. Dönem sonu net kârı ise %44 büyüdü.

Göstergeler yıl sonunda da artan bir gelir ve kâr rakamının açıklanacağını işaret ediyor. Firmanın mali performansı hissenin fiyatına da olumlu yansıyor. Fiyat, son bir yılda %50,2 oranında arttı. Aracı kurumlar hisseyle ilgili değerlendirmelerinde son kapanış fiyatı olan 102,30 TL'ye göre %46 ile %101 arasında hedef getiri önerisinde bulunuyorlar

FENERBAHÇE FUTBOL

Bedelli sermaye artırımı tamamlandı. Sağlanan fonla borçlarını azaltacak. Mali yapı güçlenecek

Fenerbahçe Futbol, 17 Aralık 2024 günü gerçekleştirdiği %152,58 oranındaki bedelli sermaye artırımını tamamladı. Şirketin Sermaye artışı sırasında rüçhan hakkı kullanımı 17-31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kalan paylar 6 Ocak 2025 tarihinde Birincil Piyasa'da satıldı. İşlem sonrası gerçekleşen sermaye artırımı sonucu şirket brüt 928,09 milyon TL nakit girişi elde etti.

Fenerbahçe Futbol, sağladığı nakdin %70-%75'ini borçlarının azaltılmasında, %25-%30'unu da futbolcu ailesi hakkediş ödemelerinde kullanacak. Söz konusu borçların ödenmesi firmanın mali yapısını güçlendirmesine olanak tanıyacak. Şirket, son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise gelirini %7 düşürürken dönem sonunda kârını %77 gerileterek 616,2 milyon TL'ye indirdi.