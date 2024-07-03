Endeks 10 binin üzerinde tutunarak güçlenecek

BIST 100 Endeksi 10.393 seviyesinde bulunuyor. Endeks son iki günde dalgalı bir seyir izlese de 10.000’in üzerinde tutunuyor. Borsadaki dalgalanmalar uzun vadeli alımlara fırsat veriyor.

Gri listeden çıkılmasına rağmen vergi tartışmalarının gündemde olması, elektriğe gelen yüzde 38’lik zamla enflasyon endişelerinin yükselmesi yatırımcıların paniklemesine neden oldu.

Sert dalgalanmalar ve fiyat değişimleri

Son bir haftada BIST 30 Endeksindeki hisselerde yüzde 14’lere varan düşüşler ve BIST Tüm-100 Endeksinde yüzde 40’lara varan gerilemeler yaşandı. Bu tür sert dalgalanmalar, yatırımcıların piyasa koşullarını daha dikkatli değerlendirmesini gerektiriyor. Aynı zamanda ekonomik belirsizlikler ve ani fiyat değişimleri, piyasadaki aktörlerin dayanıklılığını ve stratejik yeteneklerinin sınanmasını sağlıyor. BIST 30’da haftalık bazda ayrışmalar yaşandı. 9 Hissede yüzde 2,9 ile yüzde 7,5 arasında getiriler oluştu. BIST Tüm- 100’e bakıldığında ise yüzde 9,5 ile yüzde 19,73 aralığında getiriler görüldü. Kontrolmatik Teknoloji, Sasa Polyester ve Borusan Boru Sanayi yüzde 10 ile 14 arasında değer kaybetti.

Yabancıların satışları sürüyor

Yabancı yatırımcıların yüksek hacimli işlemlerle satış yapmaya devam ettiği gözleniyor. Robot emirler, hisse senetlerinde teknik olarak önemli hareketlere yol açıyor ve bu durum piyasalarda volatiliteyi artırıyor. Yabancı satışlarının devam etmesi, piyasa üzerinde baskıya sebep olabilir ve yatırımcıların dikkatli olmalarını gerektiriyor. Bu durum, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için riskleri artırmakta.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

●İzmir Fırça (#IZFAS): 6 gündür yükseliyor. Son bir ayda %46,52 ve bir yılda %341 yükseldi.

●Mondi Turkey (#MNDTR): 6 gündür yükseliyor. Son bir ayda %11,68 bir yılda %36 yükseldi.

●Enerya Enerji (#ENERY): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %11,22 yükseldi.

●Link Bilgisayar (#LINK ): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %68,69 ve bir yılda %1.058 yükseldi.

●Formet Metal Ve Cam (#FORMT): 5 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 66 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

●Yeşil Yatırım Holding (#YESIL): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,11 geriledi.

●Ray Sigorta (#RAYSG): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %36,43 geriledi.

●Bayrak Taban Sanayi (#BAYRK): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %51,.02 geriledi.

●Şeker Yatırım (#SKYMD): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %11,97 geriledi.

●Kuştur Kuşadası Turizm (#KSTUR): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %21,78 geriledi.

NE OLDU?

●Finansal dışı kesim net döviz pozisyon açığı Nisan’da 102,5 milyar dolar oldu.

●Euro Bölgesi’nde enfl asyon haziran ayında yavaşladı.

●Beyaz eşya ihracatı Mayıs’ta yüzde 22 azaldı.

●Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları mayıs ayının ardından Haziran ayında da 100 bin seviyesini aştı.

NE OLACAK?

●Türkiye TÜFE-ÜFE: Türkiye’nin tüketici ve üretici fiyat endeksi verileri duyurulacak.

●Türkiye Dış Ticaret Dengesi: Türkiye’nin dış ticaret dengesi verisi açıklanacak.

●Almanya’nın Haziran ayı nihai PMI verileri duyurulacak.

●Euro Bölgesi’nin Haziran ayı nihai PMI verileri duyurulacak.

●Euro Bölgesi’nin Mayıs ayı üretici fiyat endeksi açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR / SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM MI, GEÇİCİ YATIRIM MI?

Sürdürülebilir yatırım; uzun vadeli getiri, çevresel ve sosyal riski azaltma, pozitif imaj, yasal uyumluluk. Kısıtlı seçenekler, yüksek maliyet, uzun geri dönüş süresi.

Geçici yatırım; kısa sürede hızlı getiri, fırsatlardan yararlanma, yüksek likidite ve hızlı nakde dönme. Yüksek risk, sürekli piyasa takibi ve hızlı karar alma, yüksek işlem maliyeti.

Yabancıların sektöre ilgisinin artması bekleniyor. Hissedeyse yabancılarla fonların ağırlığı var

THY, Tüpraş ve Koç Holding hisselerinde uzun vade için birikim hedefim var. Bunların yanına çeşitliliği artırmak için İş Bankası C'yi ilave etmek mi doğru olur yoksa üçü yeterli mi? /Özgür Akkaya

Özgür, borsada başarılı olmanın yolu büyüyen firmaların tespit edilmesinden geçer. Bundan önce genişleme ihtimali olan sektörleri gözlemlemek işini kolaylaştıracaktır. Neticede sektörün büyümesi şirketin büyüme potansiyeline doğal bir zemin hazırlayacaktır. Ayrıca firmanın büyüme yönlü programının olup olmadığı ve program doğrultusunda yatırımları bulunup bulunmadığını da takip etmen gerekiyor. Süreci yöneten güçlü bir iradeyi böylece gözlemleyebilirsin. Bunlardan ayrı olarak gelişmeler önümüzdeki süreçte yabancıların piyasaya daha fazla ilgi göstereceğine işaret ediyor. Yabancı yatırımcının yönelimi halinde bankacılık en fazla yatırımcıyı çekecek sektör olacaktır. Bu da sektör hisselerini yukarı yönlü destekleyecektir. Son yıllarda bankacılıkta gözlenen fiyat artışında bu beklentinin güçlü bir etkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. İş C hissesi de bu çerçevede yükseliyor. Son bir yıldaki değer artışı %178 oldu. Bankanın son üç yılda hem gelirleri hem de kârı artıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde de gelir ve kârdaki büyüme devam ediyor. Bankanın halka açık payının %37,47’si Citibank ve Deutsche Bank’ın saklamasında bulunurken %17,73’ü fonlarda.

Ekranında baktığın mali tablo bir hazinenin haritası olabilir. Yeter ki doğru okumasını bil

Mali analiz yaparken sizce doğru analiz nedir? /Necmettin Adıgüzel

Necmettin, sizlerden gelen sorulara verdiğim cevaplara dikkat edersen mali tablolarda özellikle iki kalem üzerinde duruyorum. Bunlardan birincisi şirketin geliri, ikincisi ise kârlılığıdır. Kuşkusuz bundan, diğer kalemlerin önemsiz olduğu çıkarsamasına varma. Söylemek istediğim asıl gayeyi kaçırmamandır. Sonuçta bir şirket gelir ve kârını büyütüyorsa, gelebilecek olası zorlukları aşabilecek gücü de içinde barındırıyor demektir. Unutma ki her firmanın amacı gelir ve kâr oluşturabilmek ve bunu büyütebilmektir. Bakman gereken ise firmanın bu yolculukta olup olmadığıdır. Eğer şirket taraması yapıyorsan öncelikle gelir ve kâr kalemlerine bak. Geliri düşük ya da zayıfsa veya zarardaysa ortada mesafeli durman gereken bir şirket var demektir. Bununla birlikte o firma gizli bir hazine de olabilir. Bunun için gelirdeki zayıf seyrin nedenini öğrenmen gerek. Aynı şekilde zarardaysa, zararın sebebini netleştirmen gerekir. Ortada aşılabilecek bir durum varsa artık o şirketi diğer yönleriyle de incelemeye alabilirsin. Öte yandan zarardaki firmanın gelir ve kârını büyüteceğine dair güçlü bir projesi varsa, o taktirde bir hazineyle karşı karşıya duruyor olabilirsin.

YATIRIM FONLARI

Yılbaşından bu yana altın fonları ortalama yüzde 13,95 ile yüzde 29,87 arasında değişti. Bu fonlar, altın ve kıymetli madenlere yatırım yapan portföylerdir. Altın fonları arasında getirisi en yüksek olan fon, %63,73 oranındaki getiri ile Inveo Portföy Altın Fon oldu. Yıllık bazda getiriler yüzde 46,24 ile 63,73 arasında değişti.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilik fonları yılbaşından bu yana yüzde 15,79 ile yüzde 61 arasında kazandırdı. Son bir yılda yüzde 163 oranında kazandıran emeklilik fonları yıllık bazda en düşük yüzde 51,35 oranında getiri sağladı. Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF, son bir yıl içinde %163,30 getiri sağlayarak en yüksek performans gösteren fon olarak öne çıktı. Fonun portföy değeri 16 milyar 134 milyon TL olup, toplam yatırımcı sayısı 303,864. Yatırımcı sayısı en yüksek fon 1 milyon 929 bin ile Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF oldu. Fonun portföy değeri 76 milyar TL. Bu fon son bir yıl içerisinde yatırımcılarına yüzde 54,35 oranında getiri sağladı. Yılbaşından bu yana getirileri ise yüzde 23,87 oranında gerçekleşti.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve gösterge faizin seyri

Dolar kuru şu an 32,66 seviyesinde bulunuyor ve gösterge faiz ise %41,84 seviyesinde seyrediyor. Nisan ortasında gösterge faiz %45,54 seviyesine kadar yükselmişti, ancak bu seviyeden gerileyerek %41,84 civarına inmiş durumda. Faizde düşüşün devam etmesi kuru hareketlendirebilir.

TAHVİL

Ak Yatırım, %61,43 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Ak Yatırım, 1 Temmuz 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 362.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %51 olurken, bileşik faizi de %61,43’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 95 gün vadeli olup ödeme tarihi 4 Ekim 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %13,27 olacak.

%51 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 1 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %50,61 seviyesinde bulunuyor. Ak Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %51 basit faiz oranı, TLREF’in 0,39 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFAKYME2411 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KOÇ HOLDİNG

Sendeo'nun faaliyetleri "Kolay Gelsin" ile güçlendirilecek. Kargo ve dağıtımı canlandıracak

Koç Holding ve Aygaz, ortaklaşa sahip oldukları Sendeo Dağıtım’daki toplamda %50 paylarını Ahmet Musul’a devretti. Devir işlemi sonucunda, Sendeo’nun faaliyetleri “Kolay Gelsin” markası altında, Koç Grubu ve Ahmet Musul’un eşit ortaklığıyla yürütülecek. İşlem kapsamında, Ahmet Musul Sendeo’nun %50 hissesini Koç Holding ve Aygaz’dan satın aldı. Sendeo 330 milyon TL tutarında sermaye artırımını gitti. Ahmet Musul, payların tamamına sahip olduğu Ekol Ekspres Kargo (Kolay Gelsin)’deki tüm payını Sendeo’ya devretti. Böylece Koç Holding ve Aygaz, Sendeo’da doğrudan, Kolay Gelsin’de ise dolaylı olarak pay sahibi olacak.

MİA TEKNOLOJİ

Şirket gelecek vizyonunu sayarken oldukça geniş bir yelpaze açtı. İki ortak ise payını sattı

Mia Teknoloji’nin iki büyük ortağı İhsan Ünal ve Ali Gökhan Beltekin, sahip oldukları payların bir kısmını sattı. İki ortak ayrı ayrı olmak üzere 1.575.000 adet hisseyi, pay başına ortalama 60,50 TL fiyatla kurumsal yabancı yatırımcılara satarken işlem, özel emir blok satış yöntemiyle gerçekleşti. Toplamda gerçekleştirilen 3.150.000 adet pay satışından elde edilen gelir, ihtiyaç duyulması halinde şirketin yatırımları için kaynak olarak verilebileceği ifade edildi. Aynı açıklamada firma, gelecek vizyonu arasında savunma sanayi kapsamında şirket satın alımı, çeşitli ArGe çalışmaları, sağlık bilişim teknolojileri alanında yapay zekâ çalışmaları gibi geniş çerçevede farklı faaliyetleri saydı.

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG

Romanya'da GES yatırımına gidiyor. Tutarın %6'sı peşin ödenecek. Nisan 2025'te teslim alacak

Avrupa Yatırım Holding, %100 bağlı ortağı Avren Enerji üzerinden Romanya’da yenilenebilir enerji yatırımında bulunacak. Bu amaçla Avren Enerji’nin Romanya’da bulunan 10 MWh kapasiteli GES projesi hayata geçirilecek. Projeyi gerçekleştirmek için Aldo Grup bünyesindeki Aldo Energy ile 9.500.000 euro değerinde anahtar teslim kurulum sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye göre, bedelin 600.000 euro tutarındaki kısmı peşin ödenecek. Geri kalan miktar projenin teslimiyle birlikte yapılacak protokol kapsamında belirlenecek. İnşaat çalışmasının temmuz ayında başlaması ve tesisin Nisan 2025 sonunda tamamlanarak enerji satışına başlanması hedefleniyor.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ

Üstlendiği projelerde verdiği hizmet çerçevesini genişletti. Bu şekilde iş alma kapasitesi artacak

Smart Güneş Enerjisi, faaliyetlerini genişleterek yeni bir iş ilişkisine imza attığını duyurdu. Firma, mühendislik, ürün satışı ve kurulum hizmetleri verdiği GES projeleri kapsamında, Orta ve Yüksek Gerilim Hatları Mühendislik ve Kurulumu hizmetleri de sunmaya başladığını belirtti. Bu kapsamda, KDV hariç 2.550.000 dolar tutarındaki bir anlaşmaya imza attığını bildirdi. Tutar güncel kurdan 83.889.441 TL’ye denk geliyor. Sözleşme kapsamında ilk ödeme tahsil edildi. Şirket, GES projelerinde sunduğu mühendislik ve kurulum hizmetlerini genişleterek, sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefl iyor. Firma, ilk çeyrekte kâr açıklarken gelirini artırdı.

EKOS TEKNOLOJİ

Senegal'de trafo merkezi işi için anlaşmaya vardı. Gelirini artıracak. Kâr için giderini kısmalı

Ekos Teknoloji, Karpowership Senegal ile Senegal’in enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik 90kV Bel Air GIS Trafo Merkezi Genişleme Projesi için sözleşme imzaladı. Anlaşma, trafo merkezinin kurulum ve devreye alma işlerini kapsıyor. Toplam tutar 2.651.413 euro ve 200.000.000 CFA (Batı Afrika CFA Frangı) olarak belirlendi. Güncel kurdan 93.120.822 TL’ye denk geliyor. Sözleşme bedelinin şirketin 2023 yılı hasılatına oranı %7,84 olarak açıklandı. Anlaşmanın tutarı ve büyüklüğü, firma açısından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Şirket, son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında da gelirini %29 artırırken dönem sonunda zarar açıkladı. Giderlerini kontrol edebilmeli.