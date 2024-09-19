Enflasyon beklentileri ayrıştı, piyasada getiri arayışı güçlendi

Hane halkı enflasyonda artış beklentisini koruyor. Bu nedenle güvenli liman talebi sürüyor. Piyasa değeri yüksek hisselerin getirilerinde banka, holding, ulaştırma, petrol ve otomotiv sektörleri öne çıkıyor.

Merkez Bankası, Ağustos 2024 sektörel enflasyon beklentilerini yayınladı. Paylaşılan verilerine göre, 12 ay sonrası için hane halkı %1,1 artışla %73,1; şirketler ise %1,2 azalarak %53,8 oranında enflasyon artışı öngörüyor. Piyasalar ise (piyasa katılımcıları anketi) %1,3 azalarak %28,7 oranında bir yıllık enflasyon (TÜFE) artışı öngörmekte. Hane halkı sıkı para politikasının uygulanmasına rağmen enflasyonda yükseliş bekliyor. Enflasyonda yükselişin beklendiği ortamda tercihler ağırlıklı olarak güvenli limanlardan yana. Dolar ve altın tercih listelerinde yer alırken bir yandan da para piyasası fonları yüksek getirileriyle tercih ediliyor.

Kazançlarda öne çıkanlar

Piyasa değeri yüksek hisselerden yılbaşından bu yana yatırımcısına en fazla kazandıranlar arasında Bim ve Garanti Bankası öne çıkıyor. Bim, %102,85 prim ile perakende sektöründeki liderliğini pekiştirirken, 362,8 milyar TL piyasa değeri ile dikkat çekiyor. Bankacılık sektöründe ise Garanti Bankası, %102,49’luk artışla güçlü bir performans sergiledi.

BIST Tüm-100’de ise yüksek getiriler oluştu. Yılbaşından bu yana en fazla kazandıranlar arasında, Batısöke Çimento %580,56’lık artışla ilk sırada geliyor. Onu, %520,38 ile Ufuk Yatırım takip etti. İzmir Fırça %406,08’lik artışla öne çıkan hislerden biri. Innosa Teknoloji ise %323,02’lik çıkışla yatırımcılara güçlü getiri sağladı.

Para Piyasası fonlarında %57 getiri

Para piyasası fonlarında en fazla kazandıran fonların getiri ortalaması yüzde 57 oldu. TLREF yüzde 47,36 seviyesinde. Faizlerde gerileme yaşandıkça para piyasası fonlarının da getirilerinde düşmeler gözlenecektir.

ZEYNEP’E SOR

SATIŞ MI, İADE VE İSKONTO MU?

Satış; gelir kaynağı, büyüme, piyasa talebi, işletme sağlığı, yatırımcı güveni. Maliyet baskısı, kalite sorunu, talep dalgalanmaları.

İade ve iskonto; müşteri memnuniyeti, satış artışı, rekabet avantajı, stok yönetimi. Kârda düşüş, gelir belirsizliği, markaya zarar, beklenti.

Gıda sektöründe uygun ürün ve fi yatla sıkı para politikasını lehine dönüştürebilir

Elime para geçtikçe borsaya yatırmaya niyetim var. Sizce Ülker düzenli alınacak bir hisse mi? / Salih Yiğit

Salih, eğer bir şirket gelir ve kârını uzun vadede büyütüyor ya da büyüteceğine dair sinyaller veriyorsa takip etmek için önemli bir nedenin var demektir. Ülker Bisküvi, son iki yılda güçlü kâr artışı ile dikkat çeken bir şirket. Yansımasını hissenin fiyatında gözlenen mümkün. Temmuz 2022’de en düşük 13,72 TL’ye kadar gerilerken, geçtiğimiz temmuz ayında en yüksek 188,70 TL’ye kadar çıktı. Bu yılın ilk yarısında da büyüme devam etti. Bununla birlikte yılın ikinci çeyreğinde satış ivmesinde düşüş yaşandığı görülüyor. Bunda sıkı para politikasının etkisinin olduğu gözleniyor. Uygun ürün ve fiyat politikası ile gelirini büyütmesi mümkün.

Gelirini büyütmede zorlanıyor. Geçen yılın gelirini yakalaması için hızını artırmalı

Bakıyorum CW Enerji nerdeyse her gün bir iş açıklıyor. O kadar ihaleye rağmen neden düşüyor? / Kenan Dere

Kenan, CW Enerji gerçekleştirdiği yeni iş birliklerini düzenli olarak yatırımcısıyla paylaşan şirketlerden. Yılbaşından bu yana toplam 4,1 milyar TL yeni iş bağlantısı açıkladı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği satış toplamı ise 14,3 milyar TL. Bu itibarla bugüne kadar yıllık gelirinin ancak %28,6 oranında sipariş paylaştı. Yılın kalan aylarında 2023 gelirini yakalayabilmesi için ciddi bir performans sergileyebilmesi gerekiyor. Mevcut ivme ile bunu yakalaması hayli zor görünüyor. Hissenin fiyatı ise Ekim 2023’te en yüksek 421,90 TL’yi test ettikten sonra sürekli geriledi. Gelirdeki zayıf seyrin bunda önemli bir payı bulunuyor

YATIRIM FONLARI

Phillip Portföy’ün kurduğu PPB fonu yılbaşından bu yana %50,12 kazandırdı

PPB fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini borsada işlem gören hisse senetlerinde değerlendiriyor. Yılbaşından bu yana fiyatı %50,12 arttı. Son 1 ayda ise %0,70 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Yapı Kredi Bankası, Akbank, Vakıflar Bankası, İş C, ve Tav Havalimanları hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Pegasus, Petkim, Enka İnşaat, Astor Enerji ve Emlak Konut hisselerinden alım yaptı. Erdemir, Aksa Enerji, Türk İlaç, Enerjisa Enerji ve Koç Holding hisselerinden ise satışta bulundu.

Phillip Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,90 olurken 5.412 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 384.101.767 TL. Dolaşımdaki pay adedi 52.073.732 olurken yüzde 10,41 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,23 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Akdeniz Faktoring, %65,91 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Akdeniz Faktoring, nitelikli yatırımcılara 17.09.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %54, bileşik faizi ise %65,91’e denk geliyor. 184 gün vadeli bono, 3 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 2 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise %13,61 olacak. Bononun vadesi ise 20.03.2025.

%54 YILLIK BASİT FAİZ

17 Eylül tarihli TLREF %47,36 seviyesinde bulunuyor. Akdeniz Faktoring’in çıkardığı bononun %54 faiz oranı TLREF’in yaklaşık 6,64 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Piyasada TRFAKDN32526 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KARDEMİR

Azerbaycan’a 17,6 milyon dolar ray sattı. Ürünler yıl sonuna kadar üç partide gönderilecek

Kardemir, 2024 yılı sonuna kadar Azerbaycan’a teslim edilmek üzere 17.640.000 dolar tutarında ray satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında teslimatlar, üç parti halinde gerçekleştirilecek. Satış anlaşması, Kardemir’in ihracat hacmini artırmaya yönelik ilerisi için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte mevcut satış tutarının şirketin yıllık gelirinin %0,93 seviyesinde bulunuyor.

Kardemir D hissesi temmuz ayında en yüksek 33,88 TL’ye kadar çıkarken sonrasında piyasada gözlenen satışlarla birlikte geriledi. Şirket ise aldığı karar çerçevesinde zaman zaman alımlarda bulunuyor. Son olarak ortalama 22,01 TL’den 1.000.000 adet (lot) hisse geri aldı. Firma, ayrıca ortalama 16,40 TL’den toplam 200.000 adet (lot) Kardemir A hissesinden aldı.

LİNK BİLGİSAYAR

Aselsannet’ten 358 milyon TL tutarlı güvenlik teknolojileri siparişi aldı. Geliri büyüyecek

Link Bilgisayar, Türkiye savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarından biri olan Aselsan’ın iştiraki Aselsannet firmasından KDV dahil 358.821.180 TL tutarında sipariş onayı aldı. Anlaşma kapsamında, Aselsannet’in stratejik projelerinde kullanılacak olan özel güvenlik teknolojileri ürünlerinin temini gerçekleştirilecek. Aselsannet, güvenlik ve savunma alanında Türkiye’nin en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor. Şirket, ileri teknoloji çözümleriyle yerli ve milli projelere katkı sağlıyor. Söz konusu güçlü konum, Link Bilgisayar’a güvenlik teknolojileri alanında daha geniş bir çözüm yelpazesi sunma fırsatı sağlayabilecek. Bu şekilde firmanın, sektör içerisindeki konumunu güçlendirmesine olanak verecek. Ürünler yıl sonuna kadar teslim edilecek.

CONSUS ENERJİ

Bahamalar’da enerji santralleri kuracak. 25 yıl boyunca elektrik satışı yapacak

Consus Enerji, Bahamalar Topluluğu Hükümeti tarafından açılan santral kurulumu ve enerji üretimi ihalesini kazandı. Şirket, Bahamalar’ın Family Island bölgesinde iki adanın elektrik ihtiyacını karşılamak üzere doğalgaz ve güneş enerjisi santrallerinin yanı sıra enerji depolama tesisi kuracak. Projede %49 hisse oranıyla teknik ana ortak olarak yer alacak. İhale kapsamında 25 yıl boyunca elektrik satışı gerçekleştirecek.

Proje, iki adanın elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 65 MW’ı doğalgaz ve güneş enerjisi santrallerinden, 20 MW’ı ise enerji depolama sistemlerinden oluşacak şekilde planlandı. Santraller 2026 yılında tamamlanarak devreye alınacak ve elektrik üretimine başlanacak. Açıklamada şirketin %100 iştiraki Consus Bahamas Energy şirketinin kurulduğu belirtildi.