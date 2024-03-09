Enflasyon kârları ezdi, güçlü çıkan iki sektör var

Borsa şirketleri bilançolarını paylaşıyor. Şimdiye kadar 85 şirket bilanço açıkladı. İlk gelen bilançoları şirketlerin kârlılığına göre değerlendirdik. Enflasyondan güçlü çıkan iki sektör var. Aracı kurumlar ve otomotiv sektörü.

Enflasyon muhasebesi, özellikle yüksek enflasyon oranlarına sahip ülkelerde, şirketlerin finansal durumlarını ve performanslarını anlamak için önemli bir gösterge olmakta. Enflasyon muhasebesi sonrası yayımlanan bilançolara göre, farklı sektörlerden şirketlerin karlılıkları ciddi dalgalanmalar gösterdi. Enfl asyon muhasebesi bankalarda uygulanmadı.

Dolar bazında bilanço açıklayan şirketler, faktoring şirketleri enflasyon muhasebesi uygulamadı. Bu nedenle bu şirketlerin kârları diğerlerine göre daha yüksek çıktı. Biz bu çalışmada revize yapan şirketler üzerinden bir değerlendirme yaptık. 2023 yıllık bilançoları incelediğimizde Aracı kurumlar sektöründen Oyak Yatırım Menkul ve Gedik Yatırım Menkul Değerler, sırasıyla %91,08 ve %1.117,06 gibi yüksek kâr artışları ile dikkat çekti. Açıklanan veriler, borsa işlemlerinin yoğunluğunun ve yatırım talebinin bu dönemde arttığına işaret ediyor.

Öte yandan otomotiv sektöründe Ford Otosan, Tofaş Fabrika ve Türk Traktör gibi şirketlerle kâr artışlarına sahne oldu. Cam ve çimento sektöründe ise kârlılıkta azalmalar yaşandı. Örneğin, Şişe Cam ve Oyak Çimento’da sırasıyla %24,70 ve %7,88 düşüşler gözlendi. Şirketlerin maliyetlerinin ve hammadde fiyatlarının artmasına bağlı olarak sektördeki zorlukların arttığı görülüyor.

Dayanıklı tüketim ürünleri sektöründe Arçelik, %21,98’lik bir kar artışı ile olumlu bir tablo çizdi. Elektrik malzemeleri sektöründen Astor Enerji ise %125,35 oranında yüksek bir kâr artışı ile performansını ortaya koydu. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörü olumsuz etkilenen bir başka sektör. İş GMYO, Doğuş GMYO büyük oranda kâr azalmaları yaşadı.

Bununla birlikte, petrol sektörü temsilcileri Tüpraş ve Aygaz’da kâr azalışları dikkat çekti. Enflasyon muhasebesi, şirketlerin finansal tablolarını önemli ölçüde etkiledi. Sektörel bazda veriler gösteriyor ki yatırımcılar portföylerini çeşitlendirirken ve yatırım stratejilerini belirlerken sektör trendlerini ve makroekonomik şartları dikkate almak zorunda.

Önümüzdeki dönemde, yatırımcıların temkinli davranışları ve seçici yatırım tercihleri piyasaların seyrini belirleyecek gibi görünüyor.

YENİ HAFTAYA BAKIŞ

PARA PİYASASI FONLARI, ALTIN VE DOLAR SENARYOLARI

Sevgili Okurlar, Mart ayının ilk haftasını geride bıraktık.

Enflasyon muhasebesi sonrasında gelen bilançolar, revize yapanlar, yapmayanlar… oldukça meşakkatli bir süreç yaşanıyor. Yatırımcıların işi zorken şimdi artık daha fazla zor. Bu süreçte şirketleri nasıl değerlendirebiliriz noktasında manşet haberde enflasyon sonrası bilançoları inceledik. Yayımlanan bilançolara göre, farklı sektörlerden şirketlerin karlılıkları ciddi dalgalanmalar gösterdi. Aracı kurumlar ve otomotiv sektörü enflasyondan en az etkilenen sektörler olarak öne çıktı.

İçinde bulunduğumuz süreç seçim öncesi oynaklığın arttığı bir dönem. Şirketlerin finansman bulmada açılımlar oluşturduğu bir süreç . Şubat ayında özel sektör tahvil, bono ve kira sertifikalarından oluşan geniş bir yelpazede toplam 50,88 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

Seçim sonrası kur beklentileri, enflasyon, rezervlerdeki seyir ve CDS oranlarından etkilenmeye devam ediyor. Bu anlamı ile döviz piyasasındaki değerlendirmemiz faydalı olacaktır.

Bu hafta Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden dikkate değer haberler geldi. 2023 yılı mali tabloları açıklanmaya devam ederken, temettü dağıtımları, yeni iş birlikleri ve hukuki süreçler şirket haberlerinde ön plandaydı.

Ford Otosan, güçlü bir finansal performansın ardından hissedarlarına yüksek miktarda nakit temettü dağıtacağını açıkladı. Lokman Hekim de kârını hissedarlarıyla paylaşarak iki taksitte nakit temettü dağıtımı yapacağını duyurdu.

Arçelik, global pazarda daha büyük bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım attı ve Whirlpool ile ortaklığı için resmi onay aldı. Ereğli Demir Çelik, yatırımcıların olası mağduriyetine karşı kendi hisselerinde geri alım yaparken, Türk Hava Yolları yolcu ve kargo taşımacılığında istikrarlı bir büyüme sergiliyor.

Şirketler, çeşitli sektörlerde yatırım, büyüme ve ortaklık gibi stratejik hamlelerle yerel ve global pazardaki varlıklarını pekiştirmeye devam ediyor. Bu hareketler, şirketlerin gelecekteki büyüme potansiyellerini ve ekonomiye olan katkılarını olumlu yönde etkilemeye aday görünüyor.

Borsanın Bilge Baykuş’u (BBB) “Fırtınadan korkuyorsan güverteye çıkma” diyor. Dalgalanmalardan korkmak ve korkmamanın avantajları yatırım kararlarınızda nelere dikkat edebileceğiniz bir referans oluşturabilir. Son olarak Zeynep’e SOR ile her gün iki sorunuzu yanıtlıyorum.

Sorularınızı zeynep.aktas@gmail.com’a gönderebilirsiniz.

İyi okumalar

ZEYNEP'E SOR

DOLAR MI, HİSSE SENEDİ Mİ?

Dolar; likit, dalga şiddeti az, düşük risk, düşük getiri, belirsizliklerde güvenli liman. Değeri faiz, siyasi istikrar ve küresel gelişmelerle değişir. Hisse senedi; getiri ve risk yüksek, dalga şiddeti fazla. Değerini şirketin yapısı, sektörel gelişme ve trendler belirler.

Dolarda çıkış kontrollü. Aşırı dalgalanma ancak yurt dışı kaynaklı gündeme gelebilir

Seçim sonunda kur yükselir mi?/ Abdullah Direk

Abdullah, dolarda kontrollü bir yükseliş var. Günlük fiyat değişimi yüzde 0,5’in altındaki küçük adımlarla sürüyor. Son günlerde bu adım aralığında büyüme olsa da tekrar küçük adımlara dönmesini bekliyorum. Kontrollü çıkışın seçimden sonra değişmesi ise siyasi erkin politikasındaki değişimle ancak mümkün olabilecektir. Fakat seçimlerden sonra politika değişimini gerektirecek bir işaret ya da yönelim bu aşamada görünmüyor. Sonuçta mevcut veriler karşısında farklı bir beklentiye girmek için güçlü bir neden bulunmuyor. Öte yandan ekonomi yönetimi enflasyonu dizginleme noktasında hassas. Girdi maliyetlerini kontrol altına alması gerektiğinin farkında. Bir yandan tüketimi yavaşlatmaya, diğer yandan maliyetlerdeki fiyat artışını frenlemeye çalışıyor. Dolardaki yüksek artış ise girdi maliyetini büyütür. Tüm bunlardan ayrı olarak enflasyonla alakalı tedbirleri yılın üçüncü çeyreğinden sonra hissetmeye başlayacağız. Böylesi bir beklenti varken dolarda hızlı çıkış pek de istenen bir durum olmaz. Bu aşamada kurda kontrolsüz bir çıkışı ancak global ölçekte bir dalgalanma halinde beklemek gerekir.

Risk, kendini tacir sanmakla başlar. Hisseyi sana satan tacir, dönüp daha pahalıya almaz

Araba parasını Pegasus, THY ve Tüpraş’a yatırdık. Ama zarardayız. 15’ine kadar ne olur?/ Berat Ayasgil

Berat, borsayı semt pazarına benzetebiliriz. Sebzeni pazardan alır ve bir hafta boyunca tüketirsin. Pazarcı ise her gün yeni sebzeler alıp satmaya devam eder. Çok güzel elma diye onu bekletmez. Müşteriyi gördüğünde satar. Yani ticaretini yapar. Piyasanın içinde olmasının sağladığı profesyonellikle fiyat değişimlerinden yararlanır ve kârını becerisi ölçüsünde üst seviyeye çıkarır. Senin bildiğin ise aldığın sebzeyi bir hafta boyunca bozulmayacak şekilde saklayabilmektir. Ticarete konu etmeye düşünmezsin. Çünkü işin değildir. Uzmanlığın başka alandadır. Borsadaki pazarcılar profesyonellerdir. Ben onlara tacir diyorum. Semt pazarındaki müşterilerin karşılığı da bireysel yatırımcılardır. Hangi kesimde olduğunu bilirsen işlemlerde hataya düşme olasılığını da azaltırsın. Tacirler kısa zaman aralığında mal yani hisse senedini alıp satar ve bundan kazanç elde eder. Malın niteliği onlar için önemli değildir. Yeter ki kâr ederek elden çıkarabilsin. Bireysel yatırımcının tacire dönüşebilmesi için edineceği bilginin yanı sıra bir de borsaya tam zamanlı mesai harcaması gerekiyor. Aksi taktirde zarar riski artar.

Piyasaların seyri nasıl olacak?

Piyasaların dalgalı seyri ve yatırımcıların güvenli liman arayışları, altının yıldızının parlamasına neden oluyor. Cumhuriyet altınının bir haftada yüzde 9’luk artışı, bu eğilimin somut bir göstergesi. Bilançolar ve finansal raporlar ışığında, yatırım fonları ve para piyasalarına olan ilgi devam ederken, temkinli yatırımcı talepleri fırsat bazında yükseliyor. Borsada 9 gün önce 27 Şubat’ta oluşan satış yönlü eğilimin kırılması ortalamaların üzerindeki hareketle teyit edilecek. Piyasanın yeni para girişlerine olan ihtiyacı ve yatırımcıların stratejik hamleleri izleniyor. Piyasalar riskleri fiyatlıyor. Ağırlıklı olarak korunma amaçlı fiyat hareketleri gözleniyor. Enflasyondan korunma, jeopolitik risklerden korunma, olası volatil fiyat hareketlerinden korunma yatırımcıları güvenli limanlara çekiyor. Bu hafta yatırım fonları, emeklilik fonları ve yabancıların paylarında düşük oranlarda da olsa gerilemeler yaşandığı görüldü. Altına ilgi arttı. Cumhuriyet altını bir haftada yüzde 9 artış gösterdi. Son üç ayın en fazla kazandıranı altın haline geldi. Peki, bundan sonraki seyir nasıl olacak? Yatırımcıların risk almaktan ziyade daha fazla güvenli limanda olmak isteyecekleri bir dönemdeyiz. Ancak fırsat görülen yerde de hemen yeni yatırımcı taleplerinin arttığını görüyor. Bilançolarla birlikte şirketlerin finansal durumu değerlendirilirken seçici fiyat hareketleri öne çıkacak. Tema bazlı fonlar izlenecek. Para piyasası fonlarına ilgi sürecek. Borsada 8,20 ve 50 günlük ortalamaların üzerindeki hareketlerde endekste güçlenme, altındaki hareketlerde zayıflama görülecek. Piyasalardaki en önemli gündem maddesi, yeni para girişinin olmaması. Özellikle hisse senetleri piyasasında var olan paranın sektör ve hisse bazında dolaşması beklentileri zayıflatırken daha fazla volatil hareketleri de beraberinde getiriyor. Yatırımcıların bu noktada sık işlem yapmadan çekinmesinde fayda var.

Yabancılar ve fonlar hangi hisseleri aldı?

Haftalık bazda yabancıların paylarını ağırlıklı olarak azalttıkları, yerli kurumsal yatırımcıların paylarını artırdıkları bir hafta yaşandı. 22 hissede yabancılar paylarını azalttı. sadece 6 hissede yabancı payında artış görüldü. yerli kurumsal yatırımcılar; emeklilik fonları ve yatırım fonları tarafında ise 11 hissede kurumlar paylarını azaltırken 19 hissede artırdı. yabancı yatırımcılar akbank, aselsan, enka inşaat, ereğli demir çelik, garanti bankası, gübre fabrikaları, oyak çimento ve sasa polyester hisselerinde paylarını artırdı. borsa 30 hisselerinde sadece ereğli demir çelik’te hem fon hem de yabancı payında artış var. fonlar ise koza altın, odaş elektrik, petkim, alarko holding, astor enerji, turkcell, tofaş fabrika ve ereğli demir çelik hisselerinde paylarını yüzde 0,5’in üzerinde artırdı.

ŞİRKETLERİN ÖZVARLIK KÂRLILIĞI / ANALİZ HABER

Birikim Varlık Yönetim kârını artırdı Birikim Varlık Yönetim, 13 Şubat’ta 2023 yılı için finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, bir önceki yıla göre kârını artırarak 215,975,000 TL’ye ulaştı. Ancak, şirketin özsermaye karlılığı %38,43 ile geçen yılın %42,79’luk oranının altında kaldı.

* Arena Bilgisayar’da karlılıkta yüksek artış Arena Bilgisayar, 12 Şubat’ta 2023/12 döneminin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, önceki yıla kıyasla kârını ikiye katlayarak 228,902,979 TL’ye çıkardı. Özsermaye karlılığı %18,38 ile geçen yılki %12,18’lik oranın oldukça üstüne çıktı.

* Lider Faktoring kârında %173 artış Lider Faktoring, 9 Şubat’ta 2023/12 dönemi için finansal sonuçlarını paylaştı. Şirketin kârı, bir önceki yıla göre önemli ölçüde artış göstererek 566,362,000 TL olarak gerçekleşti. Şirketin özsermaye karlılığı %70,08’e ulaşarak geçen yılın %57,23’lük oranını geride bıraktı.

* Agesa Hayat Emeklilik kârını artırdı Agesa Hayat Emeklilik, 9 Şubat’ta 2023/12 döneminin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, kârını 1,373,709,052 TL’ye yükselterek büyümesini sürdürdü. Ancak özsermaye karlılığı, geçen yılki %64,83’lük orana kıyasla %59,19’a düştü.

* Aksigorta kârını geri kazandı Aksigorta, 9 Şubat’ta 2023/12 dönemi için finansal sonuçlarını duyurdu. Geçen yıl zarardan sonra şirket, bu yıl 1,185,171,182 TL kâr açıkladı. Aksigorta’nın özsermaye kârlılığı %45,36’ya yükselerek pozitif bir dönüş yaptı.

* T. Kalkınma Bankası kârını ikiye katladı T. Kalkınma Bank., 8 Şubat’ta 2023/12 döneminin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, kârını önceki yılın 1,691,368,000 TL’den 4,043,375,000 TL’ye çıkardı. Özsermaye karlılığı da %29,92’den %45,62’ye yükseldi.

* Anadolu Sigorta kârı %421 arttı Anadolu Sigorta, 7 Şubat’ta 2023/12 döneminin finansal sonuçlarını duyurdu. Şirketin kârı geçen yıla göre beş kat artışla 5,909,396,707 TL oldu. Özsermaye karlılığı da %58,36 ile dikkat çekici bir artış gösterdi.

* Ensari Deri zarardan kâra geçti Ensari Deri, 7 Şubat’ta 2023/12K döneminin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçen yılki zararın aksine bu yıl 198,522,644 TL kâr elde etti. Özsermaye karlılığı ise %32,03 ile pozitif bir görünüm sergiledi.

* Anadolu Hayat Emeklilik kârını %105 artırdı Anadolu Hayat Emeklilik, 6 Şubat’ta 2023/12 döneminin finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, kârını geçen yılın 1,354,802,000 TL’den 2,777,835,413 TL’ye yükseltti. Özsermaye kârlılığı ise %57,39 ile güçlü bir artış gösterdi.