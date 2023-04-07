Erbil’de yeni açılan iki büyük alışveriş merkezine Türk damgası

Türkiye ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki petrol krizi son günlerde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Yönetimin Türkiye’ye petrol akışını durdurması sadece ülkemizde değil uluslararası arenada da gündemin ilk sıralarında yer aldı. Petrol tarafında bu gelişme yaşanırken perakende tarafında Irak, Türk markalarının hızlı büyüdüğü bir pazar olmaya devam ediyor. Öyle ki Erbil’de yeni açılan iki büyük alışveriş merkezindeki markaların yarıya yakınını giyimden kozmetiğe, ev tekstilinden mücevhere Türk markaları oluşturdu.

Bu alışveriş merkezlerinden ilki Grand Majidi Mall. Alışveriş merkezinden söz etmeden önce yatırımcısı Hewa Holding’den kısaca söz edeyim. Ahmed Qadir İsmail Al Majidi’nin başkanlığını yaptığı holding inşaat ve perakende dışında emtia ticareti yapıyor. Eğlence parkları, akaryakıt istasyonları da olan grubun Türkiye’de de gayrimenkul yatırımları bulunuyor.

‘Bölgede en sevilen markalar LC Waikiki ve DeFacto’

Hewa Holding’in Majidi Mall markasıyla Erbil’de iki, Süleymaniye’de bir alışveriş merkezi faaliyette. Süleymaniye Majidi Mall’un Genel Müdürü Enver Kalkan, diğer iki alışveriş merkezinin de kiralama faaliyetlerini üstlenmiş. Erbil’de 2009’da açılan bir Majidi Mall var ancak ihtiyaca karşılık veremeyince ikinci alışveriş merkezi olan Grand Majidi Mall hayata geçirildi. Mart ayında resmi açılışını yapan Grand Majidi Mall’da 110 bin metrekare kiralanabilir alan var.

Enver Kalkan, Kuzey Irak’ta Türk markalarının çok sevildiğini söylüyor. 375 mağazanın olduğu Grand Majidi Mall’da da Türk markalarının ağırlıkta olduğunu anlatan Kalkan, devam ediyor: “Bölgede en sevilen Türk markaları LC Waikiki ve DeFacto. Bizim alışveriş merkezlerimizde de bu markalar var. Madame Coco, Lufian, Avva, İpekyol, English Home, Penti, Colin’s, Damat Tween, Dagi, Jimmy Key yeni alışveriş merkezimizdeki Türk markalarından sadece sadece birkaçı.”

Gulan Mall’da 30 Türk markasının mağazası var

Bu arada alışveriş merkezinde Brioni ve Zegna gibi iki lüks moda devinini de mağazası yer alıyor. Bu markaları Hewa Holding’in kendisi getirmiş…

Erbil’de yeni açılan ikinci alışveriş merkezi Gulan Mall. Projenin yatırımcısı Darin Group. Grup alışveriş merkezi dışında hastane, yol, terminal, otel ve eğlence merkezleri inşa ediyor. Ayrıca telekom hizmetleri, çelik, asfalt, un, dondurma fabrikaları gibi farklı alanlarda yatırımları bulunuyor. Gulan Mall’un 32 bin metrekare kiralanabilir alanı var. 80 markanın yer aldığı alışveriş merkezinin kiralama ve yönetim danışmanlık süreçlerini Türkiye’den bir şirket, MallMark yürütüyor. MallMark’ın Genel Müdürü Aytaç Özçiçek, “Türkiye ve yurt dışında birçok bölge ve ülkede alışveriş merkezi yönetiyor, kiralama süreçlerini gerçekleştiriyor ve konsept danışmanlığı veriyoruz” diyor. Gulan Mall’da 30 Türk markasının olduğunu kaydeden Özçiçek’in verdiği bilgiye göre, bu markalar arasında LC Waikiki, DeFacto, Mavi, English Home, Penti, Loft, Colin’s, Greyder, Ramsey, Zen Diamond, B&G ve Süvari gibi markalar var… Yine Özçiçek’in verdiği bilgiye göre alışveriş merkezinde Avrupa’dan 17, ABD’den 10, Dubai’den sekiz, Lübnan ve Güney Kore’den birer marka bulunuyor.

BMD üyelerinin yurt dışındaki mağaza ve satış noktası sayısı 20 bine koşuyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel’e de Irak pazarındaki Türk markalarının mağaza sayısını sordum. Öncel’in verdiği bilgiye göre 2022 sonu baz alındığında 480 BMD üyesinin yurt dışında 17 bin mağazası ve satış noktası var. Irak’ta ise 336 mağaza ve 430 satış noktası bulunuyor. Bu yıl sonuna kadar yurt dışında Türk markalarının 1000-1500 arasında yeni mağaza ve satış noktası açmasının beklendiğini kaydeden Öncel, devam ediyor: “Bölge insanını en iyi tanıyan bizim markalarımız ve markalarımız sadece Irak’ta değil bölgede çok hızlı büyüyor. Rusya’ya ambargo nedeniyle orada büyük bir fırsat kapısı açıldı, ciddi bir büyüme var. Körfez ülkeleri keza öyle… Artık bölgede Türk markaları ihtiyaç markası değil Love Mark’a dönüşüyor.”

Huqqabaz ve Mevlana Restaurant açıldı, CZN Burak da restoran açmaya hazırlanıyor

Erbil’deki Grand Majidi Mall ve Gulan Mall’da yeme içme anlamında da Türk markaları yer almaya başlamış. Gulan Mall’da Mevlana Restaurant hizmet veriyor. Grand Majidi Mall’da ise Huqqabaz, Kahve Diyarı ve People’s Cafe var. CZN Burak da yakında burada restoran açmaya hazırlanıyor.