Esas Holding, Ayakkabı Dünyası’nda öze döndü

Aslında çok eski bir tarihi var, 1923 yılına kadar gidiyor. Ayakkabı Dünyası’ndan bahsediyorum. Temelleri o yıllarda atölyeden başlıyor. Markanın yolculuğu 1996 yılında Ankara Kızılay’da açılan mağazayla yeni bir döneme giriyor. Mağaza sayıları giderek artıyor… Yolculukta sürpriz kesişme ise 2014 yılında. Esas Holding, umut vaat eden bu markaya yatırım yaparak, ikinci bir dönüm noktası yaratıyor. Büyük hevesle girilen bu girişim yatırımı, performans olarak 2020 yılına kadar pek de istenildiği gibi gitmiyor. Bugünkü CEO Gürkan Ergenekon’un gelmesiyle biraz daha marka üzerinde konsantre olunuyor. Ergenekon’un teknoloji alt yapısı konusundaki tecrübesi şirketin yönünü etkiliyor. Ergenekon 2020’ye kadar olan döneme biraz ‘ihmal’ edilmiş bir zaman olarak baktıklarını söylüyor. 2020’den sonra marka tabir yerindeyse ‘özüne’ dönüyor. 2023’te ise şirket nefes almaya başlıyor. 70’e çıkan mağaza sayısı düşürülüyor. Verimsiz mağazalar ortadan kaldırılırken, kendi markalarına odaklanılıyor. Şimdi 40 mağaza, 500 çalışan ile Türkiye’nin alanında özgün, çıkış rampasında duran markalarından biri haline gelmiş görünüyor. Bu dönüşüm süreci üzerine Ayakkabı Dünyası CEO’su Gürkan Ergenekon ile sohbet ettik.

Satışların yüzde 30’dan fazlası kendi markalarından

Gürkan Ergenekon, Ayakkabı Dünyası’nın bugününü şöyle özetliyor: “Şirketin satışını gerçekleştirdiği marka sayısı 70’e yaklaşıyor. Popüler markaların yanı sıra Ayakkabı Dünyası, geniş bir kitleye hitap Provoq, Eclipse Sport, Eclipse Comfort ve Kiddo gibi öz markalarının satışına devam ediyor. Satışların %30’dan fazlası, Ayakkabı Dünyası’nın kendi markalarından. Şirket, 2024’te pazar yeri platformlarıyla olan iş birlikteliğini daha da geliştirdi.”

Dijital ayakkabıcı!

Gürkan Ergenekon’un teknoloji deneyimi dijitali de ön plana çıkarıyor ki aslında bu verimlilikte öne çıkılmasını sağlıyor. Ergenekon şöyle aktarıyor: “Dijital ayakkabı modacısı Ayakkabı Dünyası, tüm yatırımlarında yapay zeka odaklı teknoloji çözümlerini önceliklendiriyor. Aynı şekilde, online satış dünyasında da yatırımlarını yaparken, e-ticaret platformunu tamamen yeni nesil yapay zeka tabanlı bir platform olarak belirliyor. AI tabanlı müşteri deneyim platformumuz sayesinde müşterilerimizin loyal hareketlerini daha iyi gözlemliyor, kişiselleştirilmiş hatta nano ölçeğinde dokunduğumuz aksiyonlarımızla etkileşimde kalıyoruz.”

2025 Ciro hedefi nasıl?

Ayakkabı Dünyası, 2024 yılında büyüme hedefleri doğrultusunda operasyonlarını başarıyla sürdürdü ve yılı 1,6 milyar TL ciro ile kapattı. 2023 yılında 1,1 milyar TL olarak gerçekleşen ciro, 2024 yılında Türkiye’deki enflasyon oranına paralel bir büyüme kaydetti. Yüzde 45 bir büyüme sağladık. Şirket, 2024 yılında maliyet optimizasyonuna, kârlılığı artırmaya ve büyüme fırsatlarını değerlendirmeye odaklandı. 3 haneli bir net karlılığa ulaştık. Özellikle dijital dönüşüm ve yapay zekaya dayalı veri odaklı yönetim süreçlerine yaptığı yatırımlarla finansal karar alma mekanizmalarını güçlendirdi. Ayakkabı Dünyası, hem faaliyet karı yaratan hem de net kar üreterek sermayedarlarına temettü ödeyen şirket konumunu 2023 yılından sonra 2024’te de sürdürdü. Ayakkabı Dünyası’nın 2025’te planladığı 3 mağaza açılışı var. Şirket, diğer yandan insan faktörünün en ön planda olduğu fiziksel mağazacılıkta 2025 yılında da “mutlu çalışanlarla mutlu mağazacılık” anlayışını odağına alacak. Şirketin, 2025 yılında 50 milyon TL civarında yatırım bütçesi bulunuyor. 2025 ciro hedefimiz 2.2 Milyar TL.”

■ Ayakkabıda ihracat potansiyeli

2024 yılını iyi kapayan Ayakkabı Dünyası 2025‘te de bu istikrarını sürdürmek istiyor. Ancak Gürkan Ergenekon Türkiye’de çok iyi üreticiler olduğunu ama maliyetler nedeniyle çok zorluk çekildiğini söylüyor. Ergenekon, “Türkiye’nin büyük bir ihracat potansiyeli var. Dünyanın her yerine önemli tasarım ayakkabılar üretiliyor. Ancak potansiyelin gerçekleşmesi için sektörün desteklenmesi, strateji geliştirmesi gerekiyor. Markalar yaratamıyoruz. Oysa birçok dünya markasına üretim yapıyoruz. İhracata ve dolayısıyla cari açığa 400-500 milyon dolar katkı yapan sektör şimdi tam tersi ithalata yönelmiş durumda ve en az bu kadar bir açık var. İç piyasada da 2025 biraz düşüşle başladı bu alım gücünden kaynaklanıyor” diyor.