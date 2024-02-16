Eşitsizliklerden eşitlik arayışı için 'Sosyal Etki Zirvesi' geliyor

“Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz!” sloganıyla harekete geçen toplumsal dönüşüm platformu Sosyal Fabrika, EKONOMİ gazetesi ana paydaşlığında Türkiye’nin en geniş katılımlı “Sosyal Etki Zirvesi”ni yapmaya hazırlanıyor. 30 Mayıs 2024 Perşembe günü İstanbul’daki İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlenecek zirve, çoklu kriz ortamında daha iyi bir gelecek yaratmanın yollarını aramada rehber olacak.

Artık şirketlerin sadece kâr odaklı olma dönemi geride kaldı. Bulunduğu coğrafyaya, ekosisteme ve çalışanlarına refah sağlamayanlar, ticaret sahnesinde geri planda kalmaya başladı. İklim krizinden ekonomik krizlere, savaşlardan salgınlara, göçlerden gelir eşitsizliğine kadar çoklu kriz ortamlarını yönetmek zorunda kalacak iş dünyasının farklı bir bakış açışına ihtiyacı var. Bu bakış açısının somut ‘iyilik’ adımlarına dönüşmesi için “Sosyal Fabrika” harekete geçti. Sosyal Fabrika liderliğinde EKONOMİ Gazetesi ana paydaşlığında Türkiye’nin en kapsamlı “Sosyal Etki Zirvesi” 30 Mayıs 2024 Perşembe günü İstanbul’daki İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Zirve öncesi tüm paydaşları bir araya getiren Sosyal Fabrika’nın Kurucusu Münteha Adalı, hem toplumsal dönüşüm platformu Sosyal Fabrika’yı hem de Sosyal Etki Zirvesi’ni anlattı. Adalı, “Bir arada olarak ve birlikte hareket ederek geniş bir etki alanı yaratabilmek çok kıymetli. Birbirimizden çok uzak görünenin aslında ne kadar yakın olduğumuz gerçeğini bilme durumunu bu niyet ile birleştirerek harekete geçirmek konusunda bir hedef belirledim. Bu yaklaşımımı Steve Jobs’ın Stanford’da yaptığı ünlü konuşmasındaki ‘Noktaları Birleştirmek’ teorisine benzetiyorum” dedi.

2004 yılından bu yana pek çok STK’da görevler üstlenen, Genç KAGİDER’in kuruluşunda yer alan Adalı, “Hem kariyerimde hem özel yaşantımda yol alırken, toplumda eşitsizlikler üzerine hiç konuşulmadığını gözlemledim. Benim başıma gelmemiş olması harekete geçmeme engel değildi. Toplumu var eden tüm tarafları incelediğimde her alanda eşitsizlik ve hak arayışının olduğuna, bazen de sistemde kayboluş hikayelerine şahit oldum. Farkındalık oluşturmak, empati duygusunu geliştirmek ve engelleri kaldırmak için bugüne kadar yaptığım ve devam eden tüm diğer projeleri toplumsal farkındalık yaratmak için 2019 yılında tek bir çatı marka olan Sosyal Fabrika altında toparladım. Bu toplumsal dönüşüm platformunun odak noktası eşitsizliklerden eşitlik arayışıydı. Çok sayıda paydaşımızla gerçekleştirmeye hazırlandığımız zirvemizin de ana sloganı bu oldu” şeklinde konuştu.

HER İŞLETME BİR DEĞİŞİM ELÇİSİ OLMALI

Sosyal Fabrika ismini aldıktan sonra karşılaştığı güzel bir tesadüfü Adalı, şöyle anlattı: “Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, fabrikaları sadece üretim yapılan merkezler değil, çalışanların sosyalleşebileceği, sanat, spor, kültür aktivitelerinde bulunabileceği, teknolojinin geliştirileceği, eğitimlerin verileceği merkezler olarak kurgulamış. İlk uygulama da Nazilli Basma Fabrikası’nda hayata geçirilmiş. Böylece toplumsal bir dönüşüm de sağlanmış. İşte bu nedenle Atatürk’ten ilham alınan bir sosyal sorumluluk projesi olduk. Diyoruz ki; Sosyal Fabrika ile her işletme bir değişim elçisi olmalı. İşte bu nedenle zirvemize iş dünyasının yoğun bir şekilde sahip çıkmasını bekliyoruz. Para kazanmak gereklilik, harcamak ise kültürümüzü yansıtmıyor mu?”

ÇEŞİTLİLİĞİ KAPSAYAN TEK FONUZ

Adalı, 2013 yılında kadın girişimlerin finansa erişiminde yaşadığı sıkıntıları gördüklerini de kaydederek, “Dostum Ahu Serter ile Arya Women adında bir platform kurduk. 2023’te de bu platforma Türkiye’nin en büyük özel sektör bankası, Türkiye İş Bankası da dahil oldu. Çeşitliliği kapsayan tek fon olarak faaliyet gösteriyoruz. Kurumlar arasında iş birliği yapma konusunda örnek bir platform olduk. Farklı konulara odaklanan sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesinin toplumda değişime daha çok hız kazandıracağını düşünüyorum” dedi.

AKADEMİ, STK’LAR VE ŞİRKETLERDEN YOĞUN İLGİ

Münteha Adalı, bugüne kadar Sosyal Fabrika çatısı altında oluşturduğu projeleri de anlatarak, “Yarattığımız projeler ile; gençlerin, çocukların, kadınların ve erkeklerin, toplumsal normları aşarak, kendi potansiyellerini gerçekleştirebileceği daha iyi bir gelecek inşa etmeleri için çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların iş dünyasındaki varlığı, sınıflar arası eşitsizlik, gençler, çocuklar, girişimcilik gibi toplumun her kesimini kapsayan konularda farkındalık yaratmakla kalmayıp değişim ve dönüşüm elçileri sağlamak da hedefliyoruz” dedi.

Adalı, Sosyal Etki Zirvesi için tüm paydaşları bir araya getiren bir buluşma gerçekleştirdiklerini de kaydederek, “Üniversiteler, vakıflar çok ilgi gösterdiler. Bununla birlikte inanılmaz bir sivil toplum gücümüz var. Kalben Derneği, KAGİDER, Yanındayız, PWN Türkiye, Yeniden Biz, JCI Türkiye, WTech, Peryön, PWN, Gen Türkiye, Habitat, GİKAD Kıbrıs, İZİLAD, Turkishwin, Ashoka ve çok sayıda şirket bizimle oldular. Bu sadece Sosyal Fabrika’nın değil hepimizin işi. Ülkemizin topyekun kalkınması hepimizin elinde. Ağımızı büyüterek 30 Mayıs’a ulaşacağız” diye konuştu.

19 Kasım “Erkekler Günü” olarak kutlanıyor

Münteha Adalı, Sosyal Fabrika için toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana odaklarından biri olduğunu anlatıyor ve şunları söyledi: “Türkiye ve hatta dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği için tescilli bir gün yoktu. Kollarımızı sıvadık ve ‘12 Ekim Farklılıklarımızla Yan Yana Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Günü’ olarak ilan edip tescilledik. Toplumumuzda değişimi ancak birlikte sağlayabiliriz. O nedenle ‘Erkekler Konuşuyor’ etkinliği yaptık. Erkeklerin değişim elçilerimiz olması lazım. Onların da bir günü yoktu. Dünya Erkekler Günü ilk kez Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992’de dile getirilmiş. Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenmiş. Şimdi biz de bu kapsamda her 19 Kasım’ı Dünya Erkekler ç Günü olarak kutluyoruz.”

SOSYAL FABRİKA

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU neler yapıyor?

*ERKEKLER KONUŞUYOR: Toplumsal cinsiyet eşitliğinde yalnızca kadınların değil, toplumdaki bütün tarafların birlikte hareket etmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, neler yapıyor? özellikle de erkeklerin daha çok konuşarak özgürleşmesi için sohbet serisi.

*SÖZÜ OLAN KADINLAR: Sözünü eyleme dönüştüren ve toplumsal fayda yaratma konusunda sorumluluk almış kadınlarla sohbet serisi.

* İKİ YAKAMIZI BİR ARAYA GETİRDİK/BEYAZ YAKA MAVİ YAKA HİKAYELERİ: Sınıfsal eşitsizliklere dikkat çekmek için sohbet serisi.

*SOCİAL WELLPRENEUR: Wellness alanındaki başarılı isimlerin, bu alanda yeni girişimcilerle bağlantı kurmaları ve onlardan mentörlük desteği almalarını sağlamak.

*YARININ RENKLERİ RESİM YARIŞMASI: Çocukları toplumsal sorunlarla ilgili bilinçlendirmek, bu konuda sorumluluk almak için liderlik özelliklerini geliştirmek ve çocukların sanat yeteneklerinin keşfedilmesi sağlamak.

*ENTREPRENEURSHİP 4: Kalben Derneği işbirliği ile, devlet korumasındaki gençleri girişimciliğe teşvik etmek ve Türkiye’nin önde gelen girişimcilerini buluşturmak

* MAHALLEDE SANAT 39 GALERİ: "Sanat iyileştirir ve birleştirir" mottosu ile harekete geçildi. Sanatçıların desteklemek.