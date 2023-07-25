Eskişehirli sanayici çalışanın ‘barınma’ sorununa çözüm istiyor

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili aynı zamanda Europen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Hatipoğlu’nun Ankara büromuzdan Canan Sakarya ile yaptığı söyleşide dile getirdiği; “OSB’ler ve çevresine lojman yapılsın, işverenin eleman sorunu çözülsün” sözü iş dünyasında geniş yankı buldu.

Yatırım, üretim ve ihracat kapasitesi hızla büyüyen Eskişehir için acil çözüm bekleyen sorunlardan belki de en önemlisi beyaz ve mavi yakalı çalışan bulmak. İhracat için üretime odaklanan sanayici zaman kaybetmeden sorunun çözülmesini istiyor ve diyor ki; “İhracat odaklı yatırım yapsak bile çalıştıracak elemanımız yok.”

Eskişehir’de uzun süredir orta gelirliye yönelik konut üretimi yok. Olan da asgari ücreti aşan kiralar nedeniyle bütçeye uymuyor. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, geçtiğimiz günlerde sorunu şu sözlerle dile getirmişti: “İşsizlik değil, işçisizlik sorunu yaşıyoruz. OSB’deki sanayi kuruluşlarının toplam 1500 acil işçiye ihtiyacı var. Ancak bulamıyoruz. Birçok fabrikanın kapısında eleman ilanları var.”

ETO Başkanı Metin Güler de soruna şu sözlerle dikkat çekti: “Eskişehir sanayi anlamında inanılmaz büyüyor. Kente gelen yatırımcının eleman ihtiyacının karşılanması için göç alması gerekiyor. Kalifiye elemanın yanı sıra vasıfsız işçi açığı da giderek büyüyor. Kira başta olmak üzere çalışanlar maliyetleri yüksek olduğu için başka illeri tercih edebiliyor. Nüfusumuz 1 milyon 200 bine çıkmazsa işgücü anlamında büyük sıkıntı yaşanacağız. Çok hızlı yeni imar planlarıyla arsa üretilmesi gerekiyor.”

Son olarak ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, gündemden düşmeyen konuya önerisini şu sözlerle aktardı: “Çalışanlarımızın önemli bir kısmının problemi sanayi bölgelerine yakın sosyal konut yokluğu. Eskişehir’de arsa fiyatları, konut fiyatları uçmuş durumda. Yetkililerden en büyük talebimiz, sanayi bölgelerine yakın çok ucuza arsa ve/veya konut üretmeleri. Şirket sahipleri kendi çalışanları için sosyal konutlar inşa edebilirler. Ulaşım ve barınma problemi çözülür, kalifiye, nitelikli göç de gerçekleşmiş olur. Baksan Sanayi Sitesi’nin karşısına yapılan SSK Blokları büyük bir vizyon örneğidir ve incelenmeli.”

Tartışmasız, cari açığı kapatmak için ihracat gelirine, o gelir için sanayici ve çalışana, çalışanın da konuta ihtiyacı var. Bu sorun sadece Eskişehir ve sanayicilerinin sorunu değil. Açıklamaları, “sanayiciler taşın altına elini koymaya hazır” olarak yorumluyorum. Şimdi söz, imar yetkisi olan bakanlıklar ve yerel yönetimlerle OSBÜK ve TOKİ’de. Hatta Cumhurbaşkanımızın da bu konuya sıcak bakacağına düşünüyorum.

Bu zamanlara özel bir atasözümüz var: “Elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz.”