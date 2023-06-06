İş dünyası örgütlerinin yönetiminde Afyonkarahisar rüzgârı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 79’uncu genel kurulunda, Afyonkarahisar oda ve borsalarının yönetim kurulu başkanları önemli görevlere seçildi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser, yeni dönemde TOBB Genel İdare Kurulu ve TOBB’u temsilen KOSGEB Genel Kurulu üyeliği görevlerine seçildi. Afyonkarahisar Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı görevini yürüten Serteser, 21. OSBÜK Olağan Genel Kurulu’nda da Yüksek Koordinasyon Kurulu üyeliğine seçildi.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler ise TOBB genel kurulunda, TOBB Yönetim Kurulu yedek üyeliği ile TOBB Ticaret Borsaları Konsey üyeliğine seçildi. ATSO TOBB Delegesi ve AFSİAD Üyesi ve aynı zamanda GYİAD’ın 19. olağan genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığını İrem Pehlivanoğlu Gürkaş’dan devralan Mehmet Özer de, TOBB’da Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi olarak görev yapacak.

Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uğur Fidan, TOBB İnşaat ve Taahhüt Hizmetleri Kurulu Üyesi, Bolvadin Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Boyar TOBB Hayvancılık Kurulu Üyesi, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Özcan TOBB AR-GE ve İnovasyon Kurulu Üyesi, Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil İbrahim Aktepe TOBB İnşaat ve Taahhüt Hizmetleri Kurulu Üyesi, Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Çetin TOBB Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve Sandıklı Ticaret Borsası Başkanı Hidayet Şahin de TOBB Hayvancılık Kurulu Üyesi olarak komisyonlarda görev alacak.

Türkiye’nin prefabrik alanında en önemli kuruluşlarından biri olan Türkiye Prefabrik Birliği’nin Yönetim Kurulu’na giren Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD) Başkanı Kadir Sayın ise, TOBB İnşaat Müteahhitleri Sektör Meclisi Üyesi oldu.

Afyonkarahisar’da bir başka önemli gelişme de 28 Mayıs seçimi sonrası merakla beklenen kabinenin açıklanmasıyla yaşandı. Aslen Afyonkarahisar Emirdağlı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tek kadın bakan olarak kabinede yer aldı.

2022’de dördüncü kez ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Hüsnü Serteser’in öncülüğünde Afyonkarahisar iş dünyasının temsilcileri, bölge milletvekilleri ve bürokratlarının yıllardır başarı ile sürdürdüğü çalışmalar, kentin Türk iş dünyasının çatı örgütü TOBB başta olmak üzere özel sektör STK’larında güçlü temsilin önünü açtı. Seçilen isimlere yeni görevlerinde başarılar dileriz.