İhracatın Şampiyonları töreninde Kütahya’ya ödül yağdı

2021’de çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatında yüzde 81,59 paya sahip, Türkiye genelinde İstanbul ve İzmir’den sonra en çok ihracatın yapıldığı Kütahya’nın dev firmaları, başarılarına yenilerini ekliyor. Kütahya ve Türkiye’nin cam, porselen ve seramik sektörlerindeki en güçlü yatırımlarına imza atan firmalar, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “İhracatın Şampiyonları” törenine damgasını vurdu.

Törende Kütahya’nın küresel oyuncuları Gürok Grup, Güral Porselen, Kütahya Porselen ve Keramika, 9 ayrı dalda ödülün sahibi oldu. 11 alt sektörde 71 ödülün verildiği törende, Porselen Sofra Mutfak Eşyası kategorisinde Güral Porselen, zirvedeki yerini korudu. 2019 ve 2020 yıllarında ihracat şampiyonluğu unvanını elinde bulunduran firma, 2021’de de birinci oldu. Bu kategoride üst üste 3’üncü kez en fazla ihracat yapan Güral Porselen’in Yönetim Kurulu Üyesi Harika Güral, şunları söyledi: “Bütün dünyada zorlu koşulların yaşandığı bir dönemde ülkemize katma değer sağlamaya, başarılarımızı artırarak sürdürmeye kararlıyız. Önceki yıllarda olduğu gibi başarılarımızı daha dinamik ve daha yenilikçi anlayışlarla sürdüreceğiz.”

Sofra camı ve cam ambalaj kategorilerinde Türkiye’nin önde gelen iki markası LAV ve GCA’yı bünyesinde bulunduran Gürok Grubu ise, 2 farklı kategoride 4 ödülün sahibi oldu. 140 ülkeye ihracat yapan LAV markası ve 40’tan fazla ülkeye cam ambalaj ihracatı gerçekleştiren GCA markası ile “İhracatını En Fazla Artıran” firmalar arasında birinciliği kimseye bırakmadı. Gürok, ayrıca cam ev eşyası ve cam ambalaj sektöründe “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” kategorisinde 2 adet ikincilik ödülüne layık görüldü. Dünyanın en büyük 5’inci sofra camı üreticisi olduklarını vurgulayan Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Güral, konuşmasında, “25 yılı aşkın deneyimimizle bir yandan cam ambalaj üretiminde GCA markasıyla büyürken, diğer yandan son tüketiciye yönelik sofra camı markası LAV ile her geçen gün daha fazla hanenin sofrasında yer alıyoruz. İki üretim tesisimiz ile günlük 2 milyon adet cam üretiyor, ürünlerimizi dünyanın her köşesinde insanlara ulaştırıyoruz” dedi.

Dünya sofra kültürüne kazandırdığı Türk ürünleriyle küresel ticaretten aldığı payı her geçen yıl artıran Kütahya Porselen, 3 ödülün sahibi oldu. 5 fabrikasıyla sektörün en yüksek kapasiteli üretimini gerçekleştiren Kütahya Porselen, Seramik Sofra Mutfak Eşyası “İhracatını En Fazla Arttıran Firma” kategorisinde 1’incilik ödülüne ek olarak “Porselen Sofra Mutfak Eşyası ile Seramik Sofra Mutfak Eşyası” kategorilerinde “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” olmayı başardı. Atık malzemeler kullanarak geliştirdiği koleksiyonlarıyla sürdürülebilir üretime destek veren Kütahya Porselen, 6 kıtada 70 ülkeye ihracat yapıyor.

Türkiye’nin en renkli sofra seramiği üreticisi Keramika da, “Seramikten Mamul Mutfak Eşyaları” kategorisinde 2021 yılının ihracat şampiyonu seçildi. Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, törende şöyle konuştu: “Ülkemize ve milletimize hizmet ederken başarılarımıza bir yenisini daha eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanı hiç kaybetmeyerek geleceğe doğru daha güçlü ilerleyeceğiz.” Kütahya’yı dünyaya açan ihracat şampiyonlarını kutlarız.