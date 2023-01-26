AFSİAD, 2023’e yeni karar ve hedeflerle başladı

Yeni yılın ikinci haftasında yeni ismi ile Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD), 22’nci olağan genel kurulunu yaptı. Tek aday ve liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Kadir Sayın, bir dönem daha göreve seçilerek 32 yıl önce kurulan derneğin 7’nci başkanı oldu. Başta doğal taş ve mermer sektörü olmak üzere gıda ve termal turizmin hem ilde hem de Türkiye’de gelişmesine öncülük eden sektör duayenlerinin bilgi ve tecrübesiyle donanmış genç jenerasyonun enerjisi genel kurula ve alınan kararlara da yansıdı.

Üye sayısı 104’e ulaşan -ki bu sayı ilin gerçek potansiyelini yansıtmıyor- dernek yönetimi ve üyeleri seçim sonrası düzenlenen gala yemeğinde bir araya geldi. Birlik ve beraberlik içinde Afyonkarahisar’ı, ekonomik ve sosyal alanda daha iyi bir noktaya getirme hedefinin dile getirildiği yemekte, derneğin kuruluşundan bu yana kente ve derneğe emeği geçen geçmiş dönem başkanları da unutulmadı. Derneğin Kurucu Başkanı aynı zamanda ATSO Başkanı Hüsnü Serteser’in de katıldığı genel kurula üç önemli gelişme damgasını vurdu.

İlki, derneğin unvanında yer alan “iş adamları” ibaresinin “iş insanları” olarak değiştirilmesi oldu. Derneğin kadın üye sayısı henüz 5. Yönetim Kurulu’nda da kadın yok ancak bu konuda bir iradenin ortaya konması başarılı işlere imza atan kadın sanayici ve iş insanları adına çok önemli bir gelişme. Doğrusu da buydu. AFSİAD Başkanı Kadir Sayın, kararı şu sözlerle açıkladı: “Her alanda yeniliğe ve gelişime katkıda bulunan, iş dünyasında da fark yaratarak yaşamın her alanında iz bırakan kadınların iş dünyası sivil toplum kuruluşlarında daha fazla yer almalarını sağlamak…” Bu konudaki farkındalığı artıracak kararın altına imza atan AFSİAD üyelerini kutluyorum.

İkincisi Sayın’ın “Üreten Şehir Afyonkarahisar İçin Büyük Proje” olarak nitelendirdiği Afyonkarahisar 100. Yıl Makine İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi oldu. Kente, 10’uncu OSB müjdesini veren Sayın şunları söyledi: “OSB’miz Afyonkarahisar’ın sanayileşmesine, sanayileşirken nitelikli iş gücüne, istihdama ve ihracat odaklı üretimine katkı sunacak dolayısıyla sadece ekonomi alanında değil her anlamda kalkınmasına ön ayak olacak. Paydaşımız İstanbul AFSİAD ile yaklaşık bir yıldır çalıştığımız proje, Afyonkarahisar’ın gelecekteki orta ve üst düzey teknolojiye geçişi için büyük önem ifade ediyor. Afyonkarahisar Valiliği, ATSO, Susuz ve Afyonkarahisar Belediyesi ile İÖİ’nin de katkıları ile ilerliyoruz.”

Üçüncüsü ise derneğin, 2022’de 30. yılını kutlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) bünyesinde, üniversitenin kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla diğer paydaşlar arasındaki iş birliği ve bu iş birliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kurulan AKÜ Danışma Kurulu’na dahil edilmesi oldu. Bu sayede Afyonkarahisarlı iş insanları, sanayici vizyonu ve bakış açısıyla, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine düşünce, öngörü ve tavsiyeleriyle katkı sunacak. Pandemi döneminin ardından yeni döneme önemli karar ve hedeflerle başlayan AFSİAD’ın genç ve dinamik yönetim kuruluna başarılar dileriz.