Eskişehir’de sanayiyi geleceğe hazırlayacak bir eğitim kampüsü…

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’nin, bugün sayısı 800’ü aşan firmaları adına övünçle bahsettiği Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni, okul müdürü Bülent Seğmen rehberliğinde dolaştık. EOSB yönetimi ve sanayicilerinin vizyonu, tecrübe ve kaynakları ile bölge içinde 28 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilen ve benzerleri için yol gösterici olacak bu mesleki eğitim projesi, bina ve teçhizatları ile birlikte 70 milyon liraya mal oluyor. 9 ay gibi kısa bir sürede bina tamamlanıp, 2019’da eğitime açılıyor.

2 bin 360 öğrenci kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük meslek lisesinin, bu yıl bin 136 öğrenci var. 2024’de bin 500 olacak. Öğrencilerin tamamı yüzde 100 burslu okuyor. Lise ilk mezunlarını Cumhuriyetimizin 100. yılında verecek ve tam donanımlı 106 gencimizi iş dünyasına uğurlayacak. Lisenin; makine ve tasarım, endüstriyel tasarım, elektrik elektronik, metal ve plastik teknolojileri bölümleri sanayicilerin ortak görüşü ile belirlenmiş. Türkiye’nin dört bir yanından uzman branş öğretmenleri ve usta öğreticiler transfer edilmiş. Bugün hem öğrenci ve velilerinin hem de öğretmenlerin tercih ettiği okullar arasında ilk sırada. 30 kişilik tam donanımlı sınıflar, her bölüme ait modern makine ve cihazlarla donatılmış atölyeler, üretim hatları, teknoloji ve bilgisayar sınıfları, laboratuvarlar, yemekhane, kütüphane, spor ve konferans salonu ile öğrencilerin mesleki ve sosyal gelişimlerine eksiksiz hizmet verecek şekilde planmış bir eğitim kampüsü. “Anlat, uygula ve uygulat” mantığıyla yapılan dersler sayesinde atölyeler adeta bir fabrikaya dönüşmüş. Kurulan iktisadi işletme ile öğrenciler gerçek anlamda üretime katılıyor, gelecekteki mesleklerini iş başında öğreniyor. Ürettiğinin de karşılığını alıyor. Talep gelmesi halinde, OSB’deki şirketlere fason üretimler yapılıyor. İşletmenin bu yılki gelir hedefinin 1 milyon lira olduğunu da vurgulayalım. Amaç, kendi kendine yeten okul olmak ve daha fazla genci meslek ve iş sahibi yapmak.

Bölge sanayicileri mezun olacak gençleri sabırsızlıkla bekliyor. Sanayicinin nitelikli iş gücü ihtiyacını en doğru şekilde karşılamak üzere tasarlanan okuldan mezun girişimci gençler ise başta otomotiv, beyaz eşya ve metal sektöründe faaliyet gösteren firmalar için çok önemli. Sektörlerin yan sanayi ürünlerini tedarik edecek yeni firmalara ihtiyacı artıyor. Bu nedenle özellikle genç girişimcilerin önü açılacak. Nasıl mı? Mezun gençlerin kendi işlerini kurmasını sağlayacak hibe programlarıyla desteklenerek. Çalışmaları devam ediyor.

Ar-Ge mantığıyla çalışılan atölyelerde, öğrencilerin ticari ürün olarak tasarladığı pek çok proje var. Bu yıl 3D yazıcıyı okul kendi markası ile çıkaracaklar. Görme engelliler için akıllı baston, akıllı sera, ev tipi kompost cihazı ve diğerleri. Şimdilerde mini CNC lazer kesim makinalarını üretmeye hazırlanıyorlar.

Eskişehir OSB yönetiminin bir sonraki hayali ise meslek yüksek okulu açarak, meslek lisesi, MYO, MEGEM, ESBEM ile bölge içinde gerçek bir eğitim kampüsü oluşturmak. EOSB’nin gurur ve onur kaynağı olan okul, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan pırıl pırıl gençlerimizi iş dünyasına, onlar da sanayiyi geleceğe hazırlayacak. Emek, zaman ve kaynak ayırarak Eskişehir’e, örnek bir eğitim kurumu kazandıran yönetim kurulunu, üyelerini, OSB iştirakleri ile eğitimcilerini kutluyoruz.