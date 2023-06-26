Meslek liseleri genç girişimciliğin merkezi olabilir mi?

Özel Eskişehir OSB Teknik Koleji’nden bu köşede bahsetmiştim. Eskişehirli sanayicilerin gözbebeği kolej, Cumhuriyetimizin 100.yılında ilk 100 mezununu verdi. Mezunlardan biri de Ahmet Baran Uğur. Girişimcilik serüveni, iki yıl önce “Sanayinin, ticaretin, girişimciliğin içinde tüm iş insanları ve girişimcilerle tanışamama olanak sağladı” dediği okulunda başlıyor.

Genç girişimciliği hem kamunun hem de özel sektörün üzerinde önemle durduğu bir konu. İstenilen sayıda olmasa da küresel rekabette “biz de varız” diyen teknoloji tabanlı girişimlerimizin başarısı göğsümüzü kabartıyor. Ahmet Baran da gelecek vadeden adaylardan biri. Geçen yıl Türk iş dünyasının çatı örgütü TÜRKONFED’in en genç üyesi oldu ve Dijital Dönüşüm Komisyonu’nda görev aldı. Şimdilerde TÜRKONFED 100. Yıl Buluşmaları kapsamında “gençliğin kenti’ Eskişehir’de yapılması planlanan Türkiye’nin en büyük girişimcilik zirvesi için ESİAD Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu üyesi Kenan Işık ile birlikte çalışıyor. Ahmet Baran’ın girişimci ruhu ve tutkusu, Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç, yönetim kurulu üyeleri ve öğretmenlerinin gözünden kaçmıyor; o da rehberliklerinde hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl proje üretimi ve tasarım konusunda çalışmak üzere ilk sanal şirketi BUES’i kurdu ve internet ve dijital teknolojiler alanında hizmet veriyor. Geliştirdiği projeler arasında COVID dönemi için tasarladığı ve sattığı Mask Holder, elektrik akımını ölçen Voltalert bileziği var. Arkadaşlarını cesaretlendirmek ve bilgilendirmek için girişimcilik üzerine seminerler veriyor. Depremden etkilenen çocuklar için sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. Togg için geliştirdiği ve TOBB’a sunacağı bir projesi de var.

Hedefi BUES’i, 10 yılda Türkiye’nin en büyük çaplı proje üreticisi, 15 yılda Avrupa’nın en büyük proje üretim ve tasarım merkezi haline getirmek. Hayali, gençleri, girişim ve sanayi dünyası yanında siyasi ve diplomasi alanında da temsil etmek. “Akıl hocam” dediği Metin Saraç’ın sözleriyle, “Başarmak hayal kurmak ile başlar! Hayaller kağıda dökülürse hedef; hedefl er, akıl ile çok çalışılması durumunda gerçek olur” diyor.

Girişimcilik ekosisteminin krizlere daha dirençli ve değer odaklı bir ekonomi için olmazsa olmaz bilinciyle, mesleki eğitimi yeni çağın gereklilikleri ve teknolojilerine göre tasarlayan aynı zamanda genç girişimciliği destekleyerek Türkiye’de örnek bir başarıya imza atan Eskişehirli sanayicilerimizi kutluyor, her biri girişimci adayı gençlerimize yolunuz açık olsun diyoruz.