Ekim’de Kütahya ve Bilecik’e teşvikli 2 büyük yatırım geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı Ekim 2022 yatırım teşvik belgesi listesine göre 1201 yatırım teşvik belgesi aldı. Belge alan projelerin yatırım tutarı 43 milyar 608 milyon 933 bin 894 lira ve yaklaşık 26 bin 307 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. Firmalar, sektörleri, yatırım türleri ve yatırım bölgelerine göre çeşitli süre ve oranlarda faiz desteği, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi gibi olanaklardan yararlanacak.

Teşvikleri yatırım tutarı bakımından incelediğimizde, Kütahya’nın ekim itibariyle öne çıktığını görüyoruz. Kütahya, biri kamu olmak üzere düz cam, yapı malzemeleri, maden ve metal sektörlerinde 5 yatırım projesi için toplamda 2 milyar 721 milyon 523 bin 166 liralık yatırım için teşvik belgesi aldı. Kütahya’nın cam, seramik, porselen, kimya, tekstil, plastik, maden, metal gibi lokomotif sektörlerinin yarattığı sektör çeşitliliğinin Zafer Altıntaş OSB ile birlikte hızlandığını görüyoruz. Ekimde Türkiye’nin ve bölgenin teşvik belgesi düzenlenen en büyük yatırımı Rönesans Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Kütahya Altıntaş’taki 2 milyar 408 milyon 957 bin 693 liralık yatırımı oldu. Belge alan diğer firmalar ise Kütahya Dekor, Dinç Beton, Vig Metal ve Kütahya Katı Atık Bertaraf Tesisi’dir. Bu teşviklerin istihdama katkısı ise 217.

Türkiye ve bölgenin yatırım teşvikli en büyük ikinci yatırımı ise Bilecik’in. Elginkan Topluluğu iştiraki Serel Seramik, Söğüt’te 2 milyar 112 milyon 809 bin 537 liralık komple yeni yatırımı için teşvik belgesi aldı. Firma geçtiğimiz eylül ayında 3 bin 970 kişiye istihdam sağlayacak üç yeni fabrikasının temelini Bilecik’te atmıştı. Söğüt’teki fabrika, Türkiye’nin en büyük vitrifiye ve karo seramik üretim merkezi olacak. İlde ay itibariyle teşvik belgesi alan 4 yatırımdan biri de Bil Tekstil. Firma toplam 271 milyon 17 bin 607 liralık iki ayrı komple yeni tekstil yatırımı için teşviklerden faydalanacak. Başta İstanbul ve yakın çevresindeki iller olmak üzere İzmir, Ankara gibi şehirlerden de büyük yatırımlar çeken Bilecik, merkezde 3 OSB, Bozüyük ve ilçelerde toplam 7 OSB ile yatırımların cazibe kenti olmaya devam ediyor. Metropollerin pozitif ekonomik dinamiklerine sahip olmasa da gelen büyük yatırımlarla, verimli endüstri kümelenmesi, nüfus itibariyle Türkiye’nin en küçük 10 ili arasında yer alma dezavantajını kapatmış bir il Bilecik. İl seramik, mermer, ana metal, gıda, ambalaj, tekstil gibi sektörlerin radarında kalmaya devam ediyor. Yatırımların istihdama katkısı 455.

Afyonkarahisar, dönem itibariyle sayıca en fazla yatırım projesinin teşvik belgesi aldığı il. Toplam 17 yatırım projesinin15’i komple yeni yatırım. Teşvikli yatırımların büyük çoğunluğu mermer sektöründen ve çatı ve arazi GES’leri için kullanılacak. Teşvik belgesi alan yatırım toplamı 276 milyon 335 bin 60 lira. İstihdama katkısı 201. Afyon’da Agronour Tarım 83 milyon 603 bin 265 liralık tarım işletmesi, Vekil Tarım AŞ ise 56 milyon 136 bin 161 liralık yeni kimyasal gübre tesisi için teşvik alan ildeki en büyük iki yatırım. Teşviklerden faydalanacak firmalar arasında Alimoğlu Mermer’in 2 ayrı GES yatırımı bulunuyor. GES teşviği kullanacaklar arasında Demmer Demireller, İbrahim Mazlum Et Entegre, Dinar Belediyesi, Demireller Otomotiv, Armağanoğlu Orman Ürünleri de yer alıyor. Biri Marmara diğer ikisi İç Ege’de yer alan bölge illerimizde, menfi ekonomik göstergelere rağmen komple yeni yatırımlar sürüyor. Devletin yatırım teşvikleri de sanayide çarkların dönmesi açısından bugün dünden çok daha fazla önem arz ediyor.