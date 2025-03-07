Euroda ilk hedefe ulaşıldı

Avrupa Birliği 2012’de borç kriziyle sarsılırken, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Draghi 26 Temmuz’da ‘‘Euro’dan geri dönüş olamaz. Ne gerekiyorsa yapacağız.’’ dedi. Euro cinsi varlıkları deyiş yerindeyse uçurumun kıyısından aldı. Savunma sanayi ve enerji alanlarındaki dışa bağımlılığı son dönemde sıkça tartışılan Avrupa’da, Almanya’nın yeni şansölyesi Merz ‘‘Almanya ne gerekiyorsa yapacak’’ diyerek büyük bir destek paketi açıkladı. Draghi’nin kararlılığını anımsattı.

Draghi o tarihi konuşmasını yaptığında EUR/USD paritesi 1,23 civarındaydı. Beş ay sonra 1,36 oldu. Bu hafta Almanya’nın yumruğunu masaya vurmasından, daha geniş perspektiften AB’nin 800 milyar euroluk paketi açıklamasından sonra, EUR/USD paritesi dört ayın zirvesi olan 1,0822’ye yükseldi. Paritede 1,06 seviyesi geçildikten sonra, spekülatörler 1,08 ve 1,10 hedefli euro alım opsiyonlarına hücum etmişlerdi. İlk hedeflerine ulaştılar.

Hafta başında yazdığım ‘‘Bahar Çin’le gelebilir’’ yazısında, Çin yönetiminin bu hafta sinyalini verebileceği bir teşvik paketinden bahsettim. Piyasalar oradan gelen haberlerden memnun gözüküyorlar. Avrupa’daki gelişmeler de moral veriyor. İhracat gelirlerimiz ağırlıklı olarak euro cinsindendir. İthalat maliyetlerimiz dolar ağırlıklıdır. Hem eurodaki yükseliş, hem de brent petrol fiyatındaki düşüş, Türkiye ekonomisi için pozitiftir. Brent petrol fiyatındaki düşüşün sürmesi, euroda yeni alım pozisyonlarını da motive edebilir.