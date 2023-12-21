Fabrikaların taşınması yetmez, tersine göç gerekiyor!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, birkaç gün önce olası İstanbul depremine karşı şehirdeki sanayi tesislerinin taşınması amacıyla bakanlık bünyesinde çalışma başlattıklarını açıkladı.

Bakan Özhaseki, sanayi tesislerinin Ankara-Sivas hattına taşınması için bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekerek, bu konuda kanuni düzenleme gerektiğini böylelikle yeni teşviklerin gündeme gelebileceğini açıklamıştı… Eskişehirli sanayiciler uzunca bir süredir şehre İstanbul’dan yatırım gelmesi için hazırlık yapıyor. “Ankara-Sivas hattı” açıklaması kafaları biraz karıştırsa da, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, bu projenin bir yıldır konuşulduğunu ve Eskişehir’in de var olduğunu söyledi. “İşin içindeyim. Konuyu takip ediyorum. Eskişehir en uygun seçenekler arasında” diyor… Kesikbaş, İstanbul’dan İç Anadolu Bölgesi’ne gelecek sanayi yatırımlarının tek başına yeterli olmadığını söylüyor:

-İstanbul’dan Anadolu’ya tersine göç olmalı! İstanbul’dan yatırım gelecekse, işçiler, mavi yakalılar da İç Anadolu’ya gelmeli. Stratejimiz bu şekilde olmalı. TOBB’da da zaten bu konuları değerlendiriyoruz…

- Başka nelerimiz eksik? Sorumuza şu yanıtı veriyor:

-Limanlara erişimimizde sıkıntı var. Ucuz arsa üretmemiz gerekiyor. Birçok OSB’nin alt yapısında eksikler bulunuyor. Yatırım yapmaya uygun hale getirilmesi gerekiyor. Örneğin Eskişehir’de serbest bölgeye ihtiyaç var. Bütçemiz yok. 1 milyar lira maliyeti var. Ne yazık ki ne bakanlıktan, ne belediyeden destek yok.

-İstanbul’dan tersine bir göç olursa İç Anadolu’daki şehirler buna hazırlıklı mı?

-Eskişehir’de şu anda beyaz yakaya fazla ihtiyaç yok. Ama mavi yaka eksiğimiz çok fazla, 15 bin kişi gerekiyor. Bu de tersine bir göç olmadan mümkün değil! Şehirlerin bu göçe de hazırlanması gerekiyor.