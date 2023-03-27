Farklı bir Türkiye mümkün…

“İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi”nin sonuç bildirgesi; farklı bir Türkiye özleminin ancak “İktisadi gelişimin de temel dayanağı olan hukukun üstünlüğü ilkesinin, koşullar ne olursa olsun kati şekilde güvence altına alınması” şeklinde gerçekleşebileceğini ortaya koydu.

Merkezi yönetimin tüm engelleme çabalarına karşılık İzmir BŞ Belediyesi’nin başarılı organizasyonuyla yapılan Kongre’nin 211 Kararı, toplumumuzun zihni üretme zenginliğini gösterdi. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sözleriyle, “İşçimiz, çiftçimiz, sanayicimiz, esnafımız aldıkları kararları bilimsel disiplinleri çerçevesinde kavramlaştırdı. Sağlıkla bir arada yaşayacağımız yepyeni bir Türkiye inşa etmenin mümkün olduğu anlaşıldı.”

Yabancı konuklardan Profesör Fukuyama‘nın “Ey Türkiye, titre ve kendine gel” şeklinde yorumladığım mesajı, bana çok anlamlı gözüktü. Aynı şekilde Yeşiller’in yıldızı J. Fisher’in, “Türkiye, orta-doğu yerine yüzünü Batı’ya çevirmelidir” sözleri de Kongreye damgasını vuracak türden sözlerdi.

EKONOMİ’nin değerli yazarı, TEPAV Başkanı Prof. Güven Sak her zamanki esprili üslubuyla gündemi çok yalın olarak şöyle tanımlıyordu:

-Aslında ne yapmamız gerektiği açık. Son 5 yılda yaptıklarımızı yapmamalıyız. Karar alma mekanizmalarını süratle değiştirmeliyiz.

Prof. Refet Gürkaynak’ın, “Birlikte yaşama iradesini yeniden ortaya koymalı, değişim sonra gelir” şeklindeki değerlendirmesini sağduyunun sözleri olarak algılıyorum. Sivil toplumun gerçek sesi olarak gördüğüm TÜRKONFED’in YK Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk ‘ün, “Bizim hayalimiz ortak yaşam, demokratikleşme ve eşitliği ilke edinen bir ülke” değerlendirmesi, 14 Mayıs’ta hedeflenin ne olması gerektiğini çok açık-seçik anlatıyor.

İzmir İktisat Kongresi yapılırken Çin ve Rusya devlet başkanlarının imzaladıkları, “Yeni Bir Çağ İçin Rusya- Çin Kapsamlı Ortaklığının ve Stratejik İşbirliğinin Derinleştirilmesi Ortak Bildirisi” hem dünya, hem de Türkiye’de yeni bir düzen arayışının anlamlı yapıtaşları ve dönüşümün habercisi oluyor.

Hayırlı olsun diyorum…

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Günün Sözü : Erivan’da yapılan Ermenistan ulusal maçında seyircilerin marş protestosu, iki toplumun barışmasının ancak yerel zeminde olabileceğini bir kez daha gösterdi.