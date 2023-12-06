Fed konusunda dikkatli olunmalı

Fed’in Mart 2024’te faizi indireceği spekülasyonuyla dünya piyasalarında coşku yaşanıyor. Riskli finansal varlıklar haftalardır faiz indirimlerini fiyatlıyorlardı. Martta indirim beklentisinin artması algıyı pekiştirdi. Piyasalardaki hava hızlı değişiyor. Bir ay önce, Amerikan Hazinesi’nin yoğun tahvil ihraçları ve yapışkan enfl asyon kaygısıyla, piyasa faizlerinin daha da yükseleceği konuşuluyordu. Bugün, ‘‘Fed çok yakın zamanda faiz indirecek’’ düşüncesi hâkim. Bu kadar uçlarda yaşanmaz. Fed uyguladığı politikayla Amerikan ekonomisinde yumuşak inişi sağladığı için mi martta faizi indirecek? Zaten faizi acil indirirse, para politikası hatası yaptığını kabul etmiş olur. Ekonomik verilerin önümüzdeki iki-üç ayda çok kötüleşmesi gerekiyor. Bu olmadan faiz düşürülürse, enflasyon tekrar yükselebilir.

Finans jargonunda ‘‘Trend, dostunuzdur’’ ifadesi vardır. Faiz indirim beklentisiyle, Noel Baba rallisi umuduyla her şey pozitif gözüküyor. Petrol fiyatının düşmesi de, ekonomiler açısından olumlu. Ortam güzel de, Fed konusunda emin değilim.