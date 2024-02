HABER ANALİZ / BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ

Fırtınalı denizde temettü limanı

Yatırımcılar fırtınalı denizde temettü limanına sığınıyor. BIST Temettü 25 Endeksi’ne dahil hisselerden 11’i hem BIST Temettü 25 hem de BIST 100 Endeksi’nin üzerinde performans sergiledi.

BIST Temettü 25 Endeksi yılbaşından bu yana BIST 100 Endeksi’nin yaklaşık 2 puan üzerinde performans gerçekeştirdi. Endeks kapsamında 25 hisse bulunuyor. Bu hisselerin ortalama halka açıklık oranı yüzde 31 olurken 11 hisse gerçekleştirdiği güçlü getiri ile hem BIST 100 hem de BIST 25 Temettü Endeksinin üzerinde bir başarı sağladı.

BIST 25 Temettü Endeks’inde en yüksek performansı gösteren Emlak Konut GMYO oldu. Şirket yılbaşından bu yana yüzde 64,24 oranında yükseldi. Temettü 25 Endeksindeki ağırlığı ise yüzde 1,89.

Alarko Holding, yılbaşından bu yana yüzde 45,70 getiri ile en yüksek getiride ikinci sırada yer aldı. Ege Endüstri yüzde 42,27’lik getiri ile üçüncü en iyi performansı sergileyen hisse oldu.

Otomotiv sektörünün güçlü isimlerinden Ford Otosan ve Tofaş Fabrika sırasıyla yüzde 39,55 ve yüzde 26,67’lik getirileriyle dikkat çekti. Sabancı Holding’in yüzde 35,65’lik getirisi, farklı sektörlerdeki faaliyetleriyle istikrarını koruduğunu gösteriyor.

Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Enerjisa Enerji de yılbaşından bu yana yüzde 34,61’lik getiri ile yatırımcıların tercihleri arasında yer aldı. Perakendenin önemli aktörlerinden biri olan Bim Mağazalar ise yüzde 28,01’lik getirisiyle listede yer aldı. Bim Mağazalar’ın Temettü 25 Endeksi’ndeki ağırlığı yüzde 12. Hisse tek başına Temettü 25 Endeksi’ndeki yönelimde önemli bir etkiye sahip bulunuyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

Son bir haftadır her gün yükselen 11 hisse var. Bu hisselerin kodları: ALGYO, AYDEM, DERIM, FONET, KCAER, MAKIM, MOBTL, NETAS, PATEK, SMART, VBTYZ. Pasifik Teknoloji (PATEK), halka arzından bu yana her gün yükseliyor. Bir haftada %60 çıktı. Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET), iki ayda 6 ihale aldı. Bir ayda %273 yükseldi. Aydem Enerji (AYDEM) bir haftadır her gün çıkıyor haftalık çıkışı %4,35. Çok dar marjlarda çıkış var. Netaş (NETAS) Bir haftada üç sipariş aldı. Son bir haftada yüzde 38 yükseldi. Smart (SMART) 2024 Finansal beklentilerini paylaştı. Bir haftadır yükseliyor; %55 çıktı.

NEDEN DÜŞTÜ?

Dinamik Isı Makina Yalıtım (DNISI), 2 ayda %102 yükseliş sonrası kâr satışları var. Son 5 gündür düşüyor. Marka Yatırım Holding (MARKA), 72 günde %196 yükseldi. Son 5 gündür düşüşte. Haftalık düşüş %5,47. Altınyunus Çeşme (AYCES), bir haftada yüzde 40 düştü. 28.12- 21.02.24 arası %170 yükselmişti.

NE OLDU?

Kurumsal yatırımcıların paylarında azalma var. Yabancı payı son bir ayda %37,37’den %35,79’a geriledi. Yatırım fonlarının 6 Şubat’ta %20,27 olan payı %19,28’e geriledi. Emeklilik fonlarında hisse oranı 16 Şubat’ta %27 iken 26,86’ya düştü. Yabancı payı 5 gündür sürekli azalan: AYCES, KFEIN, ELITE, ISBIR, AVHOL. Yabancı payı 5 gündür sürekli artan: TAVHL, KUYAS, MGROS, AYDEM, BRISA.

NE OLACAK?

Kurumsal yatırımcıların paylarındaki azalma var ancak sınırlı. Piyasalar seçim sonrasına fokuslandı. Kısa vadede düzeltmeler olabilir ancak ana trend korunuyor. THY ve Arçelik bilançosu bekleniyor. Türk tahvillerine 2024’te ilginin sürmesi bekleniyor.

ZEYNEP’E SOR

AR-GE Mİ, YAPAY ZEKÂ MI?

Ar-ge; yeni bir ürün geliştirmeyi hedefler. Sonuç zaman alır, risklidir, garantisi yoktur. Başarılı olduğunda yüksek rekabet avantajı sağlar. Yapay zekâ; otomasyon, akıllı sistemler gibi teknolojiye odaklanır. Kısa sürede somut avantajlar sağlar.

Şirketlerin büyüme potansiyelini o kalemden anlarsın

Borsada yapay zekada öncü olan, yatırımları bulunan şirketler hangisidir?/ Ömer Cahit Arbağ

Ömer, yapay zekayı belki son bir yıldır yoğun şekilde tartışıyoruz. Ama hayatımıza girişi çok daha eski. Tesislerindeki otomasyonlar, otomatik kollar, karanlık fabrikalar yapay zekanın birer bileşeni. Yapay zekanın asıl fonksiyonu kullanıldığı alanda verimliliği ve üretimi üst seviyeye çıkarabilmek. Bu çerçevede baktığında firmaların gerçekleştirdiği modernizasyon ya da otomasyon yatırımları yapay zekanın da dahil olduğu bütün içinde görmelisin. Teknolojik avantajları ıskalamak istemeyen şirketler tabi ki üretimde verimliliği ve maliyetlerde düşüşü sağlayan sistemlerden yararlanır. Bununla birlikte meseleye daha geniş pencereden bakmalısın. Yönü ileriye dönük firmalar önde koşabilmenin güvencesini ar-ge çalışmalarında bulur. Bilinçli yatırımcılar da arge’ye bütçelerini takip ederek şirketlerin potansiyelleri hakkında öngörü sahibi olmaya çalışır. Bu anlamıyla Ömer, sorun kıymeti. Eğer yetiştirebilirsem bu hafta sonu şirketlerin arge’ye ayırdıkları bütçeleri araştıracağım. Ulaştığım sonuçları da gazetede paylaşacağım.

Yağmur çamur demedi. Her sene temettü verdi

Nuh Çimento hakkında fikrinizi öğrenebilir miyim? Hisse temettü vermeye devam eder mi?/ Cahit Sıtkı

Cahit, senin de bildiğin gibi bir şirketin nakit temettü ödemesinde bulunması için öncelikle kâr etmesi gerekir. Kârlı yapıyı koruduğu sürece potansiyel olarak nakit temettü ödeme imkanı da var demektir. Nuh Çimento, kâr eden bir şirket. Marmara bölgesinde olmasının avantajından yararlanıyor. Güçlü bir pazarın hemen dibinde. Sahip olduğu iskele vasıtasıyla kolay ihracat yapma olanağını da var. Çimento gibi ağır mamul üretmesine rağmen yurt dışına ihracat yapma kapasitesi güçlü. Zaten bilançosuna bakarsan satışları içinde yurt dışı gelirinin hiç de düşük olmadığını görürsün. Son açıkladığı 2023 döneminde brüt satışları 13,4 milyar TL olurken bunun 5,5 milyar TL’si yurt dışı satışlarından geldi. Şirketin toplam satışlarındaki düşüşün sebebi de ihracatındaki azalma. Şirketin yurt içi gelirinde ise yavaşlasa da artışını koruyor. Bu yıl gerileyen ihracatını güçlendirebilmesi halinde yine güçlü bir gelir yakalaması mümkün olacak. Temettüye gelince; Nuh Çimento 2001’den bu yana krizler de dahi her sene nakit temettü verdi.

YATIRIM FONLARI

Performansı yüksek 11 yatırım fonu

Yatırım fonları arasında, risk düzeyi yüksek olmasına karşın, yüksek getiri potansiyeli sunan fonlar yatırımcıların ilgisini çekmekte. Toplamda 11 yatırım fonu, 1,1 milyar TL ile 9,1 milyar TL arasındaki portföy değerleriyle, yıllık %100’ün üzerinde getiri sunuyorlar, bu da yatırımcılar için risk ve kazanç dengesini gözden geçirmelerini gerektiren bir durum teşkil ediyor. Tema bazlı fonlar öne çıkıyor Teknoloji, bankacılık ve hisse senedi odaklı fonlar, yatırımcıların gözdesi haline gelmiş durumda. Bu fonlar arasında dikkat çekenlerden biri olan Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu (YAY), 9,1 milyar TL’lik portföy değeri ile dikkat çekiyor ve yıllık %132,78 oranında bir getiri sağlamış bulunuyor. Bu tür yüksek getirili fonlar, özellikle belirli sektörlere yönelik yatırımların popülerliğini ve yatırımcıların bu sektörlere olan inancını yansıtıyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Getirisi yüksek 7 emeklilik fonu

Yedi emeklilik fonu, yüksek risk değerleriyle dikkat çekerken, portföy değeri ve getirisi ile de emeklilik yatırım seçenekleri arasında öne çıkıyor. Bu fonlar; altın, banka iştirakleri ve hisse senedi piyasalarına odaklanıyor. Yüzde 100’ün üzeri getiriler Özellikle Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi ve Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi fonları, sırasıyla %136,01 ve %174,82 gibi dikkate değer yıllık getiriler sunuyor. Fonların portföy değerleri 2 milyar TL'den başlayıp 5 milyar TL'ye kadar ulaşarak, emeklilik yatırımlarında çeşitliliği ve derinliği gözler önüne seriyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar istikrarlı, Euro dalgalı Dolar kuru, Euro'ya göre daha güçlü bir seyir izliyor. Şubat ayından bu yana euro daha ivmeli hareket ettiyse de dolar kurunun yılbaşından bu yana seyrinin altında kaldı. Dolar mı? Euro mu noktasında dolar tercih edilmeye devam ediyor. Dolar kuru yılbaşından bu yana yüzde 5,67 oranında yükselirken Euro kuru yüzde 3,35 yükseldi.