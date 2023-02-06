Gastronomi dünyasında bir zirve bir platform

- FSUMMIT turizm ve gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini Antalya’da buluşturacak

İlk yıldan bu yana birçok kurum ve kuruluşun desteklediği Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, bu yıl da yüzlerce sektör profesyonelini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Zirve, ülkemizin gastronomi turizminde markalaşması için destinasyon çekicilik unsurunun ön plana çıkarılmasına odaklanıyor. Türkiye’yi ve Antalya’yı dünyada bir turizm destinasyonu ve gastronomi markası haline getirme hedefiyle düzenlenen FSUMMIT, Antalya Nest Congress & Exhibition Center’da 25-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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- Gastronomi ve kültür projelerinin yeni merkezi ‘Nadir Gastronomi Platformu’

Farklı disiplinlerden oluşturulan etkinlik ajandası ile her ay farklı içerikler sunmayı planlayan Nadir Gastronomi Platformu, Türk gastronomisini dünyaya tanıtmak, geleneksel lezzetleri hatırlatmak, arşiv altına almak, yerli ve uluslararası şefler ile ortak projeler geliştirmek ve alanında başarılı, yeni şefler keşfetmek misyonuyla yola çıktı.

Karaköy Güllüoğlu’nun yeni mağazası içerisinde, mekânın 2. ve 3. katlarında konumlandırılmış platform; Karaköy Güllüoğlu çatısı altında olmakla birlikte aynı zamanda özerk ve mağazadan bağımsız şekilde tasarlanmış durumda.

- İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ikincisinde büyük ödül 2 milyon TL

İGA İstanbul Havalimanı, İGART Sanat Projeleri Yarışması aracılığıyla, İstanbul’un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını, farklı kültürlerle buluşturmayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda; İGART, kamusal alanı yarışmalara açarak son derece demokratik bir model sunarken, Sanat Projeleri Yarışması’nın ikincisi de hayata geçiriliyor. Yarışmanın büyük ödülü 2 milyon TL olarak belirlendi. Yarışmanın birincisi olacak eser, yerli ve yabancı milyonlarca kişinin beğenisine sunulmuş olacak.

- Genco Erkal’ın yeni oyunu “İmparator” ay boyunca İstanbul’da “perde” açacak

2022 yılı boyunca toplam 100 oyun ile seyirciyle buluşan Dostlar Tiyatrosu, yeni yılda Ryszard Kapuscinski’nin aynı adlı kitabından Colin Teevan’ın tiyatroya uyarladığı “İmparator” oyununu sahneye taşıyor. Dramaturjisini ve yönetmenliğini Genco Erkal’ın üstlendiği ve usta oyuncuyu sahnede bir kez daha izleyebileceğimiz oyun, ay boyunca İstanbul’un farklı sahnelerinde seyirciyle buluşacak.

- Adamo unutulmaz şarkılarıyla bir kez daha Türkiye’de

Sözleri Türkçeye çevrilen “Her Yerde Kar Var”, “Karlar Düşer”, “İsmini Haykırıyorum”, “Sevme Sen Beni” gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Adamo, 10 Şubat Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sevenleriyle buluşacak.

- Yapı Kredi bomontiada Galeri'nin yeni sergisi Atay Gergin’in “Humanimalium”u

Yapı Kredi bomontiada Galeri, 10 – 26 Şubat tarihleri arasında kâğıt sanatçısı ve sahne tasarımcısı Atay Gergin'in ekolojik yaşam dengesi ve çevresel dinamikleri merkezine alan “Humanimalium” sergisine ev sahipliği yapacak. Ağırlıklı olarak kâğıtla üretim yapan, üç boyutlu eserlerde ise yardımcı malzeme olarak ahşap ve buluntu nesneler kullanan Gergin, eserlerinde sıklıkla kullandığı kafatası formu aracılığıyla izleyenlere doğanın en temel kurallarına dair bir sorgulama ortamı sunmayı amaçlıyor.

- Tarihi hamamda gastronomi, müzik ve eğlence bir arada

Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinin önemli devlet adamı Altunizade semtinin kurucusu ve isim babası İsmail Zühtü Paşa'nın aynı semtteki 150 yıllık tarihi hamamı içinde açılan Old Hammam, misafirlerine gastronomi, müzik ve eğlenceyi bir arada sunmayı hedefliyor. Bakımsızlıktan harabeye dönmüş hamam, uzun süren bir restorasyon sonucu tarihi dokusuna sadık kalınarak yepyeni bir dekorasyonla sosyal hayata geri döndürülmüştü.