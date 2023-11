Gastronomi dünyasının Nobel’i Türkiye’de

- Nice projelerle nice nice ödüllere Ebru Baybara Demir

Aylardan Haziran… Telefonda coşkulu, heyecanlı bir ses; sevgili Ebru Baybara Demir arıyor ve gastronomi dünyasının Nobel'i olarak adlandırılan Basque Culinary World Prize ödülünün bu yıl kendisine verildiğini söylüyor… Heyecanını öncelikli paylaştığı ilk isimlerden biriyim. Ödül, Basque Culinary Center ve Yoshihiro Narisawa tarafından Tokyo’da düzenlenen ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getiren Gastronomi Zirvesi “Traditions in Motion"da kısa bir süre önce açıklanmış ve kazandığı kendisine Zoom üzerinden haber verilmiş. Duyduğum sevinci sözcüklere dökmeye çalışıyorum. Kolay değil, dünyanın farklı ülkelerinden bin şefin aday gösterildiği bir ödülün sahibi olmuş Ebru Baybara Demir…

Gastronominin dönüştürücü gücünün etkisini mutfak dışında da kullanan, ilham verici çalışmalara imza atan bir şef Ebru… Ödülün gerekçesi de aynı gün elime ulaşıyor sadece birkaç satırını buraya alacağım “Ebru Baybara Demir doğanın aşçı gücüdür. Sarsılmaz bir insancıl ruhla ve mutfak uzmanlığıyla toplulukları dönüştürüyor” deniliyor.

Sayılı günler çabuk geçti ve ödül töreni günü geldi. Sevgili Ebru, Basque Culinary World Prize (BCWP) 2023 ödülünü San Sebastian'da düzenlenen özel bir törenle teslim aldı.

- Michelin İstanbul seçkisine giren restoranlar plaketlerini törenle aldı

Metro Türkiye, Michelin Rehberi’nin bu yıl da ana partneri. İstanbul, İzmir ve Bodrum Michelin seçkisinde yer almayı kazanan toplam 111 restoran, Zorlu PSM’de düzenlenen törenle açıklanmıştı. (https://www.ekonomim.com/yasam-keyfi/2024-michelin-odulleri-toreni-ardindan-notlar-haberi-715489)

Michelin seçkisine giren İstanbul’daki 77 restoran plaketlerini Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’da düzenlenen özel törenle teslim aldı. Seçkide yer alan restoranların şefleri ve yeme içme sektörünün temsilcilerinin katıldığı plaket töreninde konuşma yapan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, dünyanın en iyi ve köklü mutfaklarından biri olan Türk mutfağının hak ettiği yere gelmesini sağlamak için yerel değerleri evrensel bir bakış açısıyla ele almanın önemine dikkat çekti.

- 5. Bosna Sancak Kültür Günleri

İstanbul'da düzenlenen 5. Bosna Sancak Kültür Günleri, Saraybosna'nın tarihini ve kültürünü aydınlatan etkinliklerde sanatseverleri bir araya getirdi. Metrohan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Pera Müzesi'nde gerçekleştirilen konserler, sergiler, film gösterimleri ve söyleşilerle, Bosna-Sancak ve Türkiye arasındaki kültürel bağların daha da kuvvetlenmesi hedefleniyordu.

Hamdija Kreševljaković Video Arşivi'nden derlenen 'Sjećaš li se Sarajeva - Saraybosna’yı Hatırlıyor musun?' sergisi ve Saraybosna Filarmoni Orkestrası'nın 100. yaş konseri gibi etkinlikler, bu zengin kültürel deneyimi İstanbullularla buluşturdu. Aynı zamanda, Bosnalı yönetmen Pjer Žalica'nın film gösterimleri ve müzik konserleri, kültürel çeşitliliği ve derinliği yansıtan programlardı.

- Efes’te antik çağa yolculuk…

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Efes antik kenti, ziyaretçilerine antik kentin altın çağını yaşatıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ekim ayı başında açılışını yaptığı Efes Deneyim Müzesi, ziyaretçilerine "immersive" teknolojilerle antik Efes’te günlük hayatı, mimariyi ve sanatı kişisel olarak deneyimletiyor. “Immersive” teknolojiler, izleyicileri zengin ve kapsayıcı bir işitsel ve görsel tecrübenin içine alıyor, anlattığı hikâyeleri gerçekmiş gibi yaşatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen Efes Deneyim Müzesi, Efes antik kentinin içinde, antik tiyatronun hemen karşısında yer alıyor. Üç ayrı salonda Efes’in kuruluşunun, büyüyerek Roma’nın en kudretli şehri haline gelmesinin ve tarih sahnesinden silinmesinin hikâyesi görsel ve işitsel şovlarla anlatılıyor.

- The Good Wild’a Milano’dan tasarım ödülü

Geleceğin gıdası için çalışan beslenme uzmanı, aktivist Dilara Koçak, “katkı ve koruyucu madde içermeyen, doğal niteliğine müdahale edilmemiş ‘gerçek gıda’ya ulaşmak herkesin hakkı” diyerek The Good Wild’ın kurucu ortağı olarak yeni bir yolculuğa çıkmıştı. The Good Wild, Milano’da bu yıl beşincisi düzenlenen AWDA Ödülleri’nde tasarım ödülü sahibi oldu. Kadın tasarımcıların görsel iletişimde yeteneğini öne çıkarmayı ve tasarımda özgünlük, cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirliği desteklemeyi amaçlayan AIAP Women in Design Award (AWDA), 2019'dan bu yana Uluslararası Tasarım Konseyi ICoD'nin desteği, onayı ve kurumsal ortaklığıyla verilmeye devam eden bir ödül.

- ‘Olden 1772’ birinci yaşını kutluyor

Olden 1772, kapılarını açtığı ilk andan itibaren adından söz ettirmeyi başaran restoranlardan biri oldu. Bulunduğu Sirkeci’deki Muhsinzade Han’ın tarihi Osmanlı dönemine dayanıyor. Hanın 1772 yılında yapıldığı resmi kaynaklarca bilinse de mimarisi ve kullanılan malzemeler açısından incelendiğinde, tarihinin Bizans dönemine kadar uzandığı tahmin ediliyor. Kervansaray olarak kullanılan Muhsinzade Han, 250 yıl sonra 2022 yılının sonlarına doğru ‘Olden 1772’ adıyla yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. Gen Group yatırımcıları Alper Karavar ve Gürol Yığar tarafından hayata geçirilen Olden 1772’nin mutfağı, genç şef Aykut Can Akın ve ekibine emanet.

- Bağdat Caddesi’nde yeni bir mekân: Ferida

Ferida Restaurant’ın gastronomi alanındaki iddiası bir hikâyeye dayanıyor. Restoranın kurucu ortaklarının büyük annelerinin kendi reçetesi olan ve geleneksel Boşnak mutfağının izlerini taşıyan tadım menüsü ve ‘Feride’ ismi; markanın ortaya çıkış hikâyesinin temelini oluşturuyor. Bu hikâyeyi hem profesyonel hem de doğru bir menüyle lezzet severlere sunmak isteyen Ferida İstanbul ekibi, mutfak danışmanlığını ünlü şef Murat Bozok’a teslim ediyor.