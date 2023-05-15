Gastronomide yeni trendler açıklanmaya devam ediyor

Unilever Food Solutions bin 600 şefin öngörüleriyle “Geleceğin Menüleri”ni araştırdı

Unilever Food Solutions; 25’ten fazla ülkede yaptığı çalışmalar sonunda 12 ay boyunca üzerinde çalışarak hazırladığı Geleceğin Menü Trendleri 2023 raporunu yayınladı. Raporun hazırlık sürecinde, sayısı 250’yi aşan UFS şefi ile tüm dünyadan bin 600’den fazla şefin öngörüleri dinlendi. Global lansmanı Unilever’in gıda inovasyon merkezi Hive’da yapılan raporun resmi Türkiye lansmanı dünyadan ve ülkemizden önemli şeflerin ve gıda sektörü uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi

Sebzelerin tabakların merkezi hâline geldiği “Karşı Konulmaz Sebzeler”; klasik yemeklerin modernize edilerek sunulduğu “Gelenekten Geleceğe Lezzetler”; paylaşma deneyimine odaklanan “Paylaşmanın Hazzı”; mutfakta azalt ve geri dönüştür misyonunu benimseyen “Düşük Atıklı Menüler” ve zıt tatların popülerleştiği “Lezzet Kontrastı” Türkiye için önerilen beş trend arasında yer alırken diğer trendler “Doğadan Toplanan Yiyecekler”, “İyi Hissettiren Yiyecekler” ve “Bilinçli Protein” olarak belirlendi.

Metro Türkiye’den 2023 kahvaltı trendleri

Galataport Liman Restoran’da verdiği davette yeni kahvaltılık ürün kataloğunu ve 650 çeşidi bulan kahvaltılık ürünlerini tanıtan Metro Türkiye; şeflerle iş birliği yaparak hazırlanan trend tarifleri de deneyime sundu.

Türkiye’nin önde gelen şefleri 2023 kahvaltı trendleri doğrultusunda Metro Chef ürünleri ile leziz tarifler hazırladı. Şef Dilek Yetkiner’den Taze Baharat Yağı ile Zeytin Salatası, Şef Belkıs Boyacıgiller’den Fındıklı Vanilya Granola, Şef Nur Anaç’tan Tuzlu Cheesecake ve Smoothie, Şef Yaren Çarpar’dan Mantarlı Tuzlu Porridge, Şef Müge Ergül’den Limonlu Labne Soslu, Kuru Etli Göz Yumurta, Şef Beril Oymak’tan Vegan Pankek ve Şef Vedat Demir’in yorumladığı menemen tarifleri katılımcılara sunuldu.

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Bahara özel meyvelerle hazırlanmış kebapların ve çağla aşının tadına doyum olmuyor

Gaziantep mutfağında her mevsimin özel lezzetleri var. Bu durum, kebaplar için de geçerli. Bu nedenle Gaziantep’e dört mevsim gitmek gerekiyor ki bütün kebaplar ve lezzetler tadılabilsin. Bu lezzetleri İstanbul’da bulabileceğiniz yerlerden birisi Sahan Restoranları. Sahan Restoranlar zincirinin sahibi Tahir Tekin Öztan, Türk mutfağını, özellikle de Gaziantep mutfağını tüm dünyaya tanıtmayı amaç edinmiş bir iş insanı, bir şef. İlkbahar lezzetlerini yani yazın habercileri Çağla Aşı, Yeni Dünya Kebabı ve Sarımsak Kebaplarını onunla birlikte tadıyoruz. Kebapların görünüşü, kokusu ve sunumundan etkilenmemek mümkün değil. Ne yazık ki Haziran ortalarına kadar bulunabiliyorlar, mevsimi geçince bir yıl beklemek gerekecek!

Yeni bir keşif, kültür ve deneyim noktası: BİZ İstanbul

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde marka yaratıcısı Kaya Demirer ile birlikte hayata geçirilen BİZ İstanbul, şimdiye kadar gittiğim yeni açılmış restoranlar arasında ilk sıraya yerleşti. BİZ İstanbul’da yüzlerce yıldır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul’un kültürel çeşitliliğini yansıtmak, bu zenginliği tüm dünyaya tanıtmak ve farklı etniklerin bir arada yaşama kültürünü, gelenek ve ritüellerini birlikte kutlamak arzusuyla tasarlanan ve misafirlerine tarihten damıtılmış, geçmişle ve bugünle diyalog içinde bir İstanbul deneyimi yaşatmak hedefleniyor.

Şehrin kadim yemek kültürünü gelecek nesillere aktararak kültürel sürdürülebilirlik çerçevesinde, İstanbul mutfağının unutulmaya yüz tutmuş değerlerini, geleneklerini, ritüellerini, yeme-içme alışkanlıklarını yaşatmanın amaçlandığı BİZ İstanbul menülerindeki lezzetler, deneyimli şef Tolga Atalay’ın liderliğinde hazırlanıyor.

111 yıllık markanın çınarı Arif Develi’nin ilham veren hikâyesi belgesel oldu

Gaziantep’te dedesinin 30 metrekarelik restoranında henüz altı yaşındayken çalışmaya başlayan Develi Restoranları’nın kurucusu Arif Develi, 22 yaşındayken valizine esnaflığını ve dürüstlüğünü koyarak, “Merhaba Şehr-i İstanbul” dedi, bu lezzeti Samatya’ya taşıdı.

111 yıllık geçmişin izlerini taşıyan o lezzet zamanla “Develi” markasına dönüştü. Markanın kahramanı Arif Develi’nin hikâyesi, “Arif Olmak” belgeseliyle gelecek kuşaklara aktarılmak üzere hazırlandı. Belgeselin gösterimi 6 Haziran’da Zorlu PSM’de Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin’in, konser vereceği lansmanla gerçekleşecek.

Kız Kulesi’nde restorasyon bitti, özgün haliyle kapılarını yeniden açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın restorasyonunu özgün malzemeler kullanarak gerçekleştirdiği, İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi ziyarete açıldı. 2. Mahmut dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak restore edilen ve yapıya sonradan eklenen, karakterine uygun olmayan eklentilerden arındırılan Kız Kulesi, İstanbul’un doyasıya izlendiği bir anıt müze olarak yoluna devam edecek.

Loft Art’ın ‘Prestij Sergisi’ serisinin ikinci konuğu Mehmet Güleryüz

Loft Art, ikinci Prestij Sergisi’nde, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli sanatçılardan biri olan ressam, yazar ve tiyatro sanatçısı Mehmet Güleryüz'ü ağırlıyor. Güleryüz’ün eserlerinden oluşan sergi, 9 Temmuz’a kadar Loft Art'ın İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On'daki mekânında gezilebiliyor.

Mehmet Güleryüz'ün 2013-2023 yılları arasında Paris'te ürettiği yapıtların yer aldığı bir seçkiyle sanatseverlerin karşısına çıktığı serginin küratörlüğünü ise oğlu Kerimcan Güleryüz üstleniyor.

“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının bu sene 17’ncisi gerçekleştirildi. “Hayata Dair” temasıyla kadın fotoğrafçıları bir araya getiren yarışmada bu yılın birincisi “Torakçılar” isimli fotoğrafıyla Sümeyye Yanık oldu.