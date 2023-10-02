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Gelin çip yapalım, ihracat daha fazla cheap olmadan...

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM

Şu sıra dünyada sesli sedalı bir çip savaşı var. Giderek kızışıyor. Çip hani “yonga” diye TDK’nın Türkçeleştirdiği ama dilimizde tutmayan teknolojik hammadde. Hammadde diyorum zira yeni dünyanın üretim evreninde onsuz yapamıyorsun çünkü her şey çip ile akıllanıyor, yapay zekâlanıyor.

Türkiye, çip alanında yeterince gecikti. 2000’lerin başında biri Koç Holding’e ait olmak üzere birkaç girişim oldu fakat devamı gelmedi. Son olarak İstanbul Sanayi Odası’nın çip inisiyatifini hatırlıyorum, o da ekonomik krizin dağıttığı dikkat sebebiyle dondurucuda. Kamu mu? Ancak hamaseti peşinde…

İLK ÇİPİN ADINI ÇAKIL KOYMAK

Biz neden çip üretmiyoruz diye sorduğumda Kamu ses vermiş eski bakanlardan biri; “ürettik, hem de en alasından, adını da ÇAKIL koyduk” demişti. Evrene beton gözlüğüyle bakmak böyle bir duygu olsa gerek ki çipin adını dahi betonun bileşenlerinden olan çakıldan koyuyorsun. Tuhaf ama gerçek...

İyi de ne olacak bizim halimiz? Olacağı şudur; akıllı eşya çağında çaydanlık bile çip ile üretilirken eğer bu “teknolojik hammaddeyi” kendimiz üretmez isek hem çip ambargolarının kurbanı oluruz hem de ihracatımız cheap (ucuz) olmayı sürdürür. Beklentim, sanayicimizin bu işi mutlaka ele alacağınadır.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Çip olmazsa ne olur?

Kurşun dahi adres sorarken embesil ürünlerde kalırsın, akıllı eşya zenginliğinden geri düşer, savunma dâhil pek çok sektörde dışa bakarsın. Elden gelen çip öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.

Üniversitelerimiz ne işe yarıyor?

Onlar, tıpkı muhalefet gibi kendi habitatlarında iktidar olma derdinde… 206’sını toplasan, en fazla 10 tanesi kalbur üstünde kalır onların çip diye bir önceliği yok. Rektörü yayınsız ama A8 aracı peşinde.

not

İLERİ TEKNOLOJİDE NAL TOPLUYORUZ, HIZLANMALIYIZ…

Dünya, aldı başını gidiyor. Biz hala EYT, Anayasa, seçim ekonomisi, enflasyon, faiz, kur ile uğraşa duralım, üretimin niteliği değişiyor. Oysa Türkiye üretim kasları gelişkin bir ülke ve bizim acilen sanayimizi dönüştürmeye ihtiyacımız var. Biliyoruz ki Anadolu’da nitelikli üretim gayretinde yığınca şirketimiz bulunuyor. Fakat çip gibi devasa girişimler, kamu desteği ve önceliği yoksa, yürümüyor. Tercihimiz; “beton, elden dilendiğimiz para ile seçmene tüketim sunmak” olduğu sürece nal toplayacağız. Oysa şimdi uyanma vakti, ÇİP vakti…

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