Gen-E 2023 Avrupa Girişimcilik Festivali İstanbul’da düzenlenecek

Avrupa’nın 15-24 yaş arası gençlere yönelik en büyük girişimcilik festivali olan 'Gen-E Avrupa Girişimcilik Festivali', Junior Achievement Avrupa liderliğinde ve Genç Başarı Ev Sahipliğinde 11 - 13 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Üniversite ve lise düzeyinde 375.binden fazla öğrenci arasından seçilen, 41 Avrupa ülkesini temsil eden toplam 71 girişim bir araya gelecek. Gen-E'de, lise ve üniversite öğrencileri (14-30 yaş arası), öğretmenler, Junior Achievement Avrupa üye ülkelerinin CEO'ları, yönetim kurulu üyeleri, ekip üyeleri ve Junior Achievement'in yerel ve uluslararası partnerlerinin liderleri ve ekipleri dahil olmak üzere yaklaşık 800 Avrupalı katılımcı olacak.

30 bin girişime ulaşan bir etki alanına sahip olan GEN-E geçen sene sadece sosyal medya kanalları aracılığıyla 15 milyondan fazla gence erişmişti. Bu yıl Festivale TV ve basın temsilcileri de katılacak. Etkinlik Youtube'dan canlı olarak da yayınlanacak. Dolayısıyla kapsamı çok daha geniş olacak.

İstanbul’daki ayağı 11-13 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan GEN-E Avrupa Girişimcilik Festivali kapsamında, 12 Temmuz günü, açılış Törenlerinin ardından 71 girişim sahne sunumları ile iş fikirlerini jüriye sunacak, 13 Temmuz’daki StartUp Fuarı ve Girişimcilik Zirvesi, Türkiye Girişimcilik ve Eğitim Ekosistemine, öğrenci ve öğretmenlere açık olacak. Aynı günün sonunda Avrupa Lideri olan takımların açıklanacağı Ödül Töreni ve Gala Yemeği yapılacak.

Genç Başarı Eğitim Vakfı 5 yılda 180 bin gence erişti

1999 yılında kurulan Genç Başarı Eğitim Vakfı, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak çok önemli programlara ve projelere imza atıyor. Gençlerin girişimci zihin yapısına sahip olmalarını ve iş yaşamına aktif katılımlarını sağlamak amacı taşıyan Genç Başarı, iş dünyası ile eğitim arasında bir köprü görevi yürütüyor.

Vakıf, yaparak öğrenme temelli eğitim programları tasarlıyor ve uyguluyor. Tüm çocukların eşsiz bir potansiyeli olduğu inancıyla ülkemiz genelini hedefliyor. Hazırlanan program ve projeler İik öğretimden üniversite mezuniyetine kadar olan geniş bir yaş grubuna (5-30 yaş grubu) erişiyor. Tüm çalışmalarda teorik bilgi mutlaka deneyimsel öğrenme süreçleriyle birlikte veriliyor..

İlköğretim grubuna için JuniorBizz

İlköğretim grubuna yönelik programlar, JuniorBizz çatısı altında toplanıyor. 5-13 yaş aralığındaki çocukların finansal okuryazarlık bilgisini arttırmayı ve girişimci zihin yapısını geliştirmeyi amaçlayan «aktif öğrenme yaklaşımına» dayalı olarak tasarlanmış içerikler ile çocuklarla buluşuluyor.

Öğrenciler sınıf ortamında öğretmenin ya da bir gönüllü mentorun rehberliğinde özel materyaller ile “yaparak, yaşayarak öğrenme” odağında “karar verme”, “sorgulama”, “keşfetme” gibi yönlerini güçlendiriyor.

Bununla birlikte pandemi döneminde hazırlanan, kutu oyunları ile de bu deneyimin artık sadece okul içi uygulamalarda değil, ev içinde ebeveynlerle ya da akranlar arasında öğrenilmesine olanak sağlanıyor.

Lise döneminde ise gençler, ülke genelinde uygulanmakta olan GençBizz Lise Girişimcilik Programı, sektörel inovasyon kampları ve özel sektör paydaşları ile geliştirilen deneyim ve gelişim programlarına dahil edilerek gelişimleri destekleniyor ve iş yaşamına hazırlanılıyor.

Üniversite düzeyinde ise üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri başta olmak üzere iş birlikleri ile 18-35 yaş arası gençlere JA StartUp Türkiye Programı ile erişilmekte ve girişimlerini hayata geçirmeleri odağında yapılan çalışmalarla gençler destekleniyor.

Eğitim programları ana başlıkları arasında Girişimci Zihin Yapısı, 21. YY Becerileri, Tasarım Odaklı Düşünme Becerileri, Dijitalleşme ve Yeni Teknolojiler, Finansal Okur Yazarlık, Yapay Zeka kavramları ön planda yer almaktadır.

Çocuklar ve gençler için eğitim programları ile birlikte, onların gelecekleri için en önemli rol model olan öğretmenlerin gelişimi için de eğitim faaliyetleri yürütülüyor.

Şirketlerde iş imkânı

GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nı tamamlayarak 1 eğitim yılı boyunca girişimlerini kuran, hizmet ya da ürünlerini üreten, piyasa sunarak satışını yapan ve her yıl Haziran ayında bu şirketleri başarı ile yönetip tavsiye eden gençler ‘Entrepreneurial Skills Pass’ (ESP) Sınavına girmeye hak kazanıyor. Sınavı %70 başarı ile tamamlamalarının ardından ise ESP Sertifikası’na sahip olabiliyorlar. 52 ülkede, 26 dilde geçerliliği olan sertifika Avrupa Komisyonu, OECD ve World Economic Forum tarafından tanınmakta ve ‘İyi Örnek’ olarak onaylanmaktadır. Genç Başarı Eğitim Vakfı, ESP Sertifika Programı kapsamında, uluslararası tanınırlığın yanı sıra ülkemiz içinde de şirketlerle iş birliği yapmakta ve ‘Girişimcilik’ – ‘İş Yönetimi’ – ‘Takım Çalışması’ – ‘Sorumluluk Alma’ - ‘Finansal Beceriler’ gibi iş dünyasının aranan becerilerine sahip oldukları deneyimleri ve değerlendirmelerle netleştirilmiş gençlerin, istihdam ve staj olanaklarına erişimini sağlarken, şirketlerinde bu donanıma sahip gençlere staj ve istihdamda ulaşmalarına da imkan sunmaktadır.

Türkiye’de uygulanan programlar

5- 13 Yaş grubu

- Toplumumu Tanıyorum (7-8 Yaş)

- Akıllı Para Yönetimi (8-11 Yaş)

- Benim İşim (11-13 Yaş)

- Çevrim içi Atölyeler – Sürdürülebilirlik Atölyeleri (5-13 Yaş)

- Çocuklar için Kodlama Eğitimi (8-11 Yaş)

- Çocuk Üniversitesi (5-13 Yaş)

14-18 aş Grubu

- GençBizz Lise Girişimcilik Programı (Uluslararası Program)

- ESP Sertifika Programı (Uluslararası Program)

- İnovasyon Kampları

- İstihdam Edilebilirlik Beceri Programları

- Mesleki Eğitimde Staj ve İstihdam Programları

- Yapay Zeka Kampı

18 – 30 Yaş Grubu

- JA StartUp Programı (Uluslararası Program)

- İstihdam Edilebilirlik Beceri Programları

-Yapay Zeka Kampı

Öğretmenler İçin;

- The Entrepreneurial School Award – En Girişimci Okul Ödülü (Uluslararası Program)

- Öğretmen Gelişim Programı

Sayılarla Genç Başarı

Son 5 yıl içerisinde 180 binden fazla çocuk ve genç programlara dahil oldu.

Her yıl;

- 20 bin yeni öğrenci programlara katılıyor.

- 2 bini aşkın öğretmen eğitim alıyor.

- Tasarım Odaklı Düşünme

- 21 yy Becerileri

- Girişimci Bir Nesil Yetiştirmek

- GençBizz Lise Girişimcilik Programı Kapsamında 7yüzü aşkın liseli girişim kuruldu.

- Girişimler ağırlıklı olarak Çevre – Bilişim Teknolojileri – Sağlık Hizmetleri alanlarında kuruldu

- Çocuk Grubu programlarına2022- 2023 Eğitim Öğretim döneminde 4568 öğrenci dahil oldu.