Gençler ve kadınlar kararsız…

14 Mayıs seçimlerine 25 gün kaldı… Anket sonuçları farklı: Erdoğan’ın oyunu yüzde 43.2, Kılıçdaroğlu’nun oyunu 52.8 gösteren anketler var. Erdoğan’ın oyunu % 50’nin üzerinde gösteren anket olduğu gibi, İnce’nin oyunu yüzde 5’in üzerinde ya da yüzde 2 düzeyinde gösteren anketler yayımlanıyor… Diğer aday Oğan’ın oyunu yüzde 2’nin üzerinde bulan araştırma şirketi olduğu gibi binde 9 olarak belirleyen de var…

Siyasal stratejistler bu sonuçlara bakarak seçim sonuçlarını değiştirip kazanmak için Millet ve Cumhur İttifakının propagandalarını kadınlar ve gençler üzerinde yoğunlaştırmalarını öneriyor.

Bu önerilenler etkili olmuşa benziyor…

‘’Bay Kemal ‘’Kılıçdaroğlu, Tik-Tok’da gençlere dört vaadini şöyle sıralıyor:

1-İlk araban ÖTV’siz olacak.

2-Kredi Yurtlar Kurumu kredi borç ve faizleri sıfırlanıp yapılandırılacak.

3-Enflasyon iki yıl içinde yüzde 5’e inince, 5 yılda 5 milyon yeni iş imkanı yaratılacak.

4- İşe alımlarda mülakata son verilecek.

Bay Kemal, kadınlar için de iktidarının ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi’ne dönüş kararını imzalayacağını ve Aile Sigortası Sistemi’ni çıkaracağını söylüyor.

Erdoğan ise, işe alımların yazılı sonuçlarına göre olacağını, mülakatın 5 Nisan itibariyle son bulacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı, “Gençler oldukça kutlu yürüyüşümüzü kimse durduramaz. Gençler en büyük güç ve güven kaynağıdır” diyor. Bununla yetinmeyip KADER toplantısında, “Kadın varsa demokrasi var. Kadınları dışlayan, kadınlara haksızlık yapan, kadınlara şiddet uygulayanlar insan varlığının yarısından vazgeçerler” diyerek kadınlara yeni bakışını ortaya koydu.

Görünen o ki seçime dek Millet İttifakı da, Cumhur İttifakı da özellikle kadın ve gençlere dönük propagandalarını sürdürecek.

Umudum ve açık dileğim, kararsızların kararlı olarak oy vermeye gitmesi olacak. Çünkü kararlı olmadan Türkiye siyasetinde bir ‘değişim‘ olmayacak.